Así quedó el ranking ATP tras el título de Jannik Sinner en Wimbledon: un nuevo número 2 del mundo y un ascenso de 78 puestos

Jannik Sinner, número 1 del mundo y bicampeón en Wimbledon (Crédito: EFE/NEIL HALL)

La consagración de Jannik Sinner en Wimbledon no solo le permitió conquistar el quinto Grand Slam de su carrera y defender con éxito el título en el torneo más antiguo del mundo: también provocó movimientos importantes en el ranking mundial de la ATP, con un cambio en el podio, modificaciones dentro del Top 10 y un notable salto de 78 posiciones protagonizado por la revelación del torneo.

El italiano derrotó este domingo al alemán Alexander Zverev por 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4 en la final disputada en el All England Club. Suma 13.450 puntos y amplía todavía más su ventaja en la cima del ranking, donde ahora le lleva casi 5.000 unidades a su inmediato perseguidor.

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Gracias a su actuación en Londres, Zverev escaló al segundo puesto del mundo, con 8.480 puntos, lo cual le permitió igualar la mejor ubicación de su carrera, que ya había ocupado por primera vez en junio de 2022.

El alemán desplazó a Carlos Alcaraz, quien descendió al tercer lugar con 8.160 puntos. El español no compite en el circuito desde abril debido a una lesión en la muñeca derecha y ya acumuló bajas en los Masters 1000 de Madrid y Roma, Roland Garros, Queen’s y Wimbledon.

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Con la actualización de este lunes en la clasificación mundial de varones, el australiano Alex de Miñaur (4.110 puntos), el serbio Novak Djokovic (3.760), el ruso Daniil Medvedev (3.670) y el italiano Flavio Cobolli (3.460) ascendieron un puesto y se ubican en la quinta, séptima, octava y novena posición, respectivamente.

Alexander Zverev le arrebató el segundo lugar a Carlos Alcaraz (Crédito: REUTERS/Toby Melville)

El canadiense Felix Auger-Allassime (4.740) se mantiene en la cuarta posición, mientras que el estadounidense Ben Shelton (3.770) cayó un puesto: ahora ocupa el sexto lugar. Su compatriota Taylor Fritz (3.365), en tanto, bajó tres puestos y cierra el Top 10 mundial.

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Más allá de los cambios en la élite, el mayor impacto del ranking semanal lo protagonizó el británico Arthur Fery. El tenista de 23 años, que llegó desde la clasificación y sorprendió al alcanzar las semifinales en la Catedral del Tenis, dio un salto de 78 puestos, del 114° al 36°. De esa manera ingresó por primera vez en el Top 40 y se convirtió en el tenista de su país mejor ubicado.

Los argentinos: Wimbledon volvió a dejar un saldo negativo

Wimbledon volvió a ser esquivo para los tenistas argentinos. Ningún representante masculino logró superar la primera ronda y la mayoría cedió terreno en la clasificación.

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Francisco Cerúndolo, el mejor tenista argentino, tuvo un prematuro adiós en Wimbledon (Crédito: REUTERS/Toby Melville)

La excepción fue Tomás Etcheverry, que avanzó dos posiciones y pasó del 32° al 30° lugar, beneficiado por los movimientos de otros tenistas cercanos en el ranking.

Pese a lo ocurrido en Londres, siguen siendo 10 los tenistas nacionales en el Top 100, a los que podría sumarse pronto un representante más: Facundo Díaz Acosta, quien saltó cuatro lugares y se colocó 106° tras alcanzar las semifinales en el Challenger de Braunschweig, en Alemania.

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El ranking WTA también tuvo movimientos importantes

Entre las mujeres, Aryna Sabalenka conservó el número uno del mundo pese a caer en los octavos de final de Wimbledon. La bielorrusa suma 8.550 puntos y mantiene una ventaja considerable sobre la kazaja Elena Rybakina, número dos con 8.143.

Las checas Linda Noskova y Karolina Muchova, campeona y subcampeona -respectivamente- en Wimbledon (Crédito: REUTERS/Marko Djurica)

La estadounidense Jessica Pegula escaló hasta el tercer lugar, mientras que Coco Gauff subió al cuarto puesto tras alcanzar las semifinales en Londres. En cambio, la polaca Iga Swiatek descendió hasta la octava posición luego de no poder defender los puntos obtenidos en la temporada anterior.

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La checa Linda Noskova, flamante campeona en el All England, se metió por primera vez en el Top 10: desde este lunes es la número 7, apenas 49 puntos debajo de su compatriota Karolina Muchova, nueva número 6 del mundo y quien resultó vencida en la definición.

Solana Sierra registró una caída de 30 lugares, del 56° al 86°, tras su derrota ante Gauff por la segunda ronda, en un partido que, a pesar del resultado, le dejó conclusiones positivas ante una de las mejores del mundo.

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La marplatense y única representante nacional en el Top 100, había alcanzado el año pasado los octavos de final en Wimbledon tras una actuación que le permitió convertirse en la primera jugadora de la historia en llegar a la segunda semana en Londres como lucky loser.

Solana Sierra, la mejor tenista argentina en la actualidad (Crédito: REUTERS/Toby Melville)

Así quedaron los diez argentinos mejor ubicados del ranking ATP

Francisco Cerúndolo: 22° (-1) Tomás Etcheverry: 30° (+2) Juan Manuel Cerúndolo: 45° (-3) Mariano Navone: 48° (-10) Sebastián Báez: 56° (+1) Camilo Ugo Carabelli: 58° (+1) Thiago Tirante: 61° (-6) Román Burruchaga: 67° (-2) Francisco Comesaña: 94° (-3) Marco Trungelliti: 99° (-5)

El Top 10 del ranking ATP

Jannik Sinner (ITA) Alexander Zverev (GER) Carlos Alcaraz (ESP) Felix Auger-Aliassime (CAN) Alex de Miñaur (AUS) Ben Shelton (EE.UU) Novak Djokovic (SRB) Daniil Medvedev (RUS) Flavio Cobolli (ITA) Taylor Fritz (EE.UU)

Top 10 del ranking WTA

Aryna Sabalenka (RUS) Elena Rybakina (KAZ) Jessica Pegula (EE.UU) Coco Gauff (EE.UU) Mirra Andreeva (RUS) Karolina Muchova (CZE) Linda Noskova (CZE) Iga Swiatek (POL) Amanda Anisimova (EE.UU) Elina Svitolina (UKR)