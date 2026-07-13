La desopilante sesión de fotos de Darío Barassi tras “ejercitarse” en sus vacaciones

Desde rutinas de pesas hasta abrazos familiares, Barassi combinó humor, tecnología y ternura en su descanso (Instagram)

Tras dejar atrás la rutina porteña y el invierno, Darío Barassi eligió instalarse en Ibiza para vivir una escapada familiar bajo el sol mediterráneo. El conductor y humorista, conocido por su carisma tanto en la televisión como en redes sociales, no tardó en transformar sus vacaciones en una secuencia de postales repletas de humor, ternura y guiños a su comunidad virtual. Las imágenes que compartió en sus historias y posteos no solo muestran días de mar y juegos con sus hijas, Emilia e Inés María, y su esposa, Lucía Gómez Centurión, sino que también revelan su costado más lúdico: la complicidad familiar, el relax y hasta una desopilante incursión en el mundo de la Inteligencia Artificial.

Barassi abrió el álbum de sus días en la isla con una consigna que ya dejó marca en sus seguidores: “Amo entrenar en vacaciones”. Con el gimnasio como escenario, el conductor posó mostrando unos bíceps imposibles tras una supuesta sesión de entrenamiento, jugando con su imagen y el filtro de Inteligencia Artificial. En una de las fotos, se lo pudo ver concentrado levantando pesas, sudoroso y con gesto decidido.

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En otra postal posó junto a su esposa, ambos sonrientes y relajados bajo un techo de paja en un restaurante. La serie se completó con una imagen en la que Barassi sostiene en brazos a una de sus hijas, Inés María envuelta en una toalla celeste, y otra con la mayor, Emilia, charlando, fusionando el guiño humorístico del físico exagerado con la ternura y el disfrute familiar.

Barassi jugó con la Inteligencia Artificial y lució sus "músculos" en medio de sus vacaciones

“Te doy Barassi”, “Estás enorme, seguí así”, “Se te fue la mano con el gimnasio”, “¡Dario Schwarzenegger!”, “Sos perfecto así, te amo”, “Los envidiosos dirán que es IA”, fueron algunas de las frases que inundaron el posteo, revelando la buena onda que genera el conductor. Entre los mensajes, destacaron los de Verónica Lozano, Sergio Lapegüe y Verónica Llinás, quienes celebraron el sentido del humor y la autoironía de Barassi, capaz de transformar cualquier situación cotidiana en un pequeño show.

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Darío Barassi y su esposa, Lucía Gómez Centurión, sonrientes mientras él luce sus "músculos" frente a la cámara

Pero el gimnasio fue solo el comienzo de su periplo por Ibiza. El domingo, Darío subió un reel que ya suma más de 70 mil ‘me gusta’ y que lo mostró lanzándose desde una embarcación hacia una tabla flotante verde, en pleno Mediterráneo. “Hoy pasaron cosas... calidad garantizada jajaja”, escribió para acompañar el video, que provocó una ola de reacciones entre seguidores y amigos. Julieta Nair Calvo fue de las primeras en comentar: “Cae con el tobillito, me muero. Muy bailarina”. Otros usuarios sumaron humor y cariño: “¡Pensé que se hundía!”, “Genio, qué forma de caer” y “De eso trata la vida, de disfrutar”. La escena, filmada desde la propia embarcación, muestra a Barassi en plena acción, rodeado del grupo familiar y de un mar azul que invita al relax.

Darío Barassi y su hija, Inés María, luciendo la edición que le hizo la Inteligencia Artificial

Barassi y su hija mayor, Emilia, teniendo un momento juntos mientras el conductor está "editado" con inteligencia artificial

El conductor no dejó un solo momento sin documentar. A lo largo del viaje, compartió detalles de cada tramo del día a bordo de un catamarán blanco: desde los preparativos del almuerzo, con una tabla de fiambres y queso tierno en cubierta, hasta los paisajes de la costa de Ibiza y el mar abierto. En una de las historias, aparece manejando el timón con una camisa de lino beige y los pies descalzos, concentrado en la navegación. En otra, se lo ve de pie en la cubierta, con los brazos extendidos hacia el cielo, rodeado de embarcaciones ancladas en la bahía y el inconfundible aire de libertad que caracteriza a la isla. “Terminando esta locura de día”, escribió al caer la tarde, mientras el fondo muestra formaciones rocosas y un yate de lujo.

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El costado familiar también tuvo su lugar en el viaje. Barassi compartió fotos abrazando a sus hijas, momentos de juegos en la piscina y almuerzos bajo el techo de una palapa, con risas y charlas de sobremesa. En una de las imágenes, aparece junto a su esposa, ambos con gafas de sol, disfrutando de una comida relajada. El entorno muestra mesas de madera, platos y vasos listos para el banquete, y la calidez de una escena que podría pertenecer a cualquier familia, pero que en el caso del conductor adquiere un aire de celebración, marcado por la espontaneidad y el amor.

Darío Barassi eligió Ibiza para unas vacaciones familiares y compartió en redes sociales imágenes del viaje (Instagram)

Con el regreso a los estudios a la vuelta de la esquina, Barassi demuestra que el humor y el disfrute pueden convivir con la pausa y el descanso. Su paso por Ibiza queda registrado en imágenes que hablan de vacaciones con calidad garantizada: mar, abrazos, risas y, como siempre, el toque personal que transforma lo cotidiano en una historia para compartir.

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