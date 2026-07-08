Su padre multimillonario dirige a un club de la Ligue 1 de Francia y él es semifinalista en Wimbledon: la historia de Arthur Fery

El torneo de su vida. Arthur Fery festeja su clasificación a semifinales en Wimbledon (Crédito: REUTERS/Marko Djurica)

Wimbledon suele ser una fábrica de historias. Algunas duran apenas un partido y otras terminan convirtiéndose en la postal del torneo. La de Arthur Fery parece ubicarse más cerca de este segundo grupo.

El británico de 23 años sorprendió al circuito al derrotar este miércoles al italiano Flavio Cobolli (10°) por 6-4, 7-6 (4) y 6-0, un triunfo que le permitió avanzar a las semifinales del tercer Grand Slam de la temporada, donde se medirá con el alemán Alexander Zverev (3°). Más allá del resultado que consiga en esa instancia, ya firmó el mejor torneo de su vida y un ascenso meteórico en el ranking de la ATP.

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Fery comenzó Wimbledon ubicado en el puesto 114 del mundo, el más alto de su carrera hasta entonces. Gracias a su campaña en el césped del All England Club ya se aseguró un salto cercano a 80 posiciones y aparece 36° en el ranking en vivo, un cambio que lo instala definitivamente entre las grandes irrupciones de la temporada.

Arthur nació el 12 de julio de 2002 en Sèvres, una ciudad ubicada en las afueras de París. Llegó al mundo apenas cinco días después del triunfo del australiano Lleyton Hewitt ante David Nalbandian en la final de Wimbledon. Y aunque nació en Francia, prácticamente toda su vida transcurrió en Inglaterra.

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Su madre es Olivia Gravereaux, extenista francesa que llegó al puesto 225 del ranking mundial en 1991 y que representó a Hong Kong en la entonces llamada Copa Federación. Fue ella quien lo introdujo en el tenis y comenzó a entrenarlo desde muy pequeño.

Arthur Fery celebra el triunfo ante Flavio Cobolli (Crédito: REUTERS/Andrew Couldridge)

El padre de Arthur es Loic Fery, uno de los empresarios más importantes del deporte francés. Gestor de fondos de inversión y multimillonario, preside el club Lorient de la Ligue 1 y desarrolló buena parte de su carrera financiera en Hong Kong antes de regresar a Europa a comienzos de este siglo.

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Pese a ese origen multicultural, Fery nunca tuvo dudas sobre el país al que quería representar. “Llevo mucho tiempo viviendo en el Reino Unido. Entreno en el Centro Nacional de Tenis y la federación me ayudó muchísimo. Ahora me siento completamente británico. Quizás hace diez años mi respuesta habría sido distinta, pero hoy me siento británico de corazón”, explicó en una entrevista reciente.

Arthur pasó su infancia en el barrio de Wimbledon, a pocos minutos del All England Club. Creció prácticamente al lado de la Catedral del Tenis y desarrolló un vínculo especial con las canchas de césped más famosas del mundo.

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Con apenas 7 años, presenció el histórico partido entre el estadounidense John Isner y el francés Nicolas Mahut, el más largo de la historia del tenis, que se jugó durante tres días y tuvo una duración neta de 11 horas y 5 minutos.

Fery estudió en el prestigioso King’s College School, una de las instituciones educativas más tradicionales del Reino Unido, fundada en 1829. Siempre tuvo claro que quería ser tenista y su progresión como juvenil fue rápida: primero representó a Francia y luego pasó a competir oficialmente bajo la bandera británica. Alcanzó el puesto 12 del ranking junior en 2020 y llegó a las semifinales del dobles tanto en Wimbledon como en el Abierto de Australia.

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Loic Fery, presidente del club Lorient y padre de Arthur (Crédito: REUTERS/Stephane Mahe)

Sin embargo, el salto al profesionalismo no fue inmediato. Antes de dedicarse por completo al circuito decidió aceptar una beca deportiva de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, donde cursó la carrera de Ciencia, Tecnología y Sociedad durante tres años.

Allí tuvo como entrenadores a Bob y Mike Bryan, la pareja de dobles más exitosa de la Era Abierta, cuyos conocimientos resultaron determinantes para completar la formación tenística de Fery. Recién en 2023 Arthur decidió dejar la universidad para convertirse en profesional de tiempo completo.

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Ese mismo año consiguió su primera victoria en un Challenger, en Nottingham, frente al estadounidense Steve Johnson. En ese momento ocupaba el puesto 409 del ranking ATP.

Pocas semanas después recibió una invitación para disputar Wimbledon, una apuesta de la organización que volvería a repetirse en 2024, 2025 y también en esta edición.

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Su primer título profesional llegó en 2025 en el Challenger de Barranquilla. Curiosamente, no necesitó disputar la final: el australiano Bernard Tomic no se presentó al partido decisivo y Fery fue campeón por walkover, un resultado que le permitió ingresar por primera vez al Top 250.

Hasta este Wimbledon apenas acumulaba tres victorias en cuadros principales del circuito ATP y tenía como mejor actuación unos cuartos de final alcanzados semanas atrás en Queen’s, donde cayó ante Francisco Cerúndolo (21°), finalmente campeón del torneo.

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Arthur Fery construyó una victoria de punta a punta ante Flavo Cobolli en Wimbledon (Crédito: REUTERS/Andrew Couldridge)

Antes de desembarcar en el All England ya había mostrado un crecimiento sostenido en la gira de césped: en Eastbourne debutó con un dramático triunfo en tres sets sobre Román Burruchaga y luego, en octavos de final, perdió ante otro argentino, Juan Manuel Cerúndolo, en sets corridos.

Ahora ese progreso explotó definitivamente. Su campaña ya despertó elogios de varias figuras del circuito. Uno de los más llamativos llegó de parte del estadounidense Taylor Fritz (7° del ranking ATP), quien recordó los entrenamientos compartidos antes de las ATP Finals de 2024.

“Entrené con él casi toda esa semana. Estaba jugando muy bien. La semana siguiente fui finalista en Turín, pero Arthur me ganaba casi todos los días. Ahí supe que él tenía muchísimo talento”, confesó el norteamericano, ex número 4 del mundo.

Y agregó: “No me sorprende en absoluto lo que está haciendo en Wimbledon. Está aprovechando al máximo la oportunidad y sabía que podía competir a un nivel muy alto”.

Ahora Fery intentará seguir escribiendo el capítulo más brillante de su carrera. Si vence a Zverev, accederá a una final que parecía impensada hace apenas unas semanas. Y si logra conquistar el título, igualará una de las mayores hazañas de la historia del tenis moderno: convertirse en apenas el segundo jugador en ganar un Grand Slam tras ingresar con una invitación, una proeza que solo consiguió el croata Goran Ivanisevic en Wimbledon 2001.

Arthur Fery saluda a Flavo Cobolli tras derrotarlo en Wimbledon (Crédito: REUTERS/Andrew Couldridge)