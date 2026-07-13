Creció la cantidad de locales vacíos en CABA: ya hay casi 300 espacios comerciales sin actividad

La oferta de inmuebles comerciales sin actividad se extendió por los principales corredores porteños durante el último bimestre

La cantidad de locales vacíos en la Ciudad de Buenos Aires volvió a subir en el bimestre mayo-junio de 2026. En un escenario de aumento de costos y caída del consumo, el relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) registró 291 inmuebles en venta, alquiler o cerrados en las principales áreas comerciales porteñas.

Este número representó un alza de 22,3% frente al mismo período de 2025 y de 5,1% respecto del bimestre anterior. La suba de la vacancia se da en un contexto en el que el consumo masivo no despega. De hecho, según el último informe de Scentia, en mayo cayó 1,6% interanual en el total de canales relevados y acumuló una baja de 3% en los primeros cinco meses del año, aunque mostró una variación mensual de 0,1 por ciento.

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De acuerdo con la medición de la CAC, que releva estas zonas desde 2014, el incremento se reflejó tanto en cierres como en la oferta directa de inmuebles comerciales. Los locales en alquiler subieron 8,6% frente a marzo-abril y treparon 129,5% en comparación con mayo-junio de 2025, mientras que los locales en venta aumentaron 76,9% en la comparación bimestral y 4,5% en la interanual. El informe resalta que en las principales arterias porteñas hubo más locales sin actividad o con cartel de oferta que dos meses antes y que un año atrás.

En tanto, las zonas más golpeadas en la comparación anual fueron la Av. Cabildo, que duplicó su cantidad de locales vacíos —de 18 a 36—, y la Av. Santa Fe, que pasó de 35 a 68. En el otro extremo, la peatonal Florida y la Av. Córdoba mostraron una mejora bimestral, con bajas del 36% y 32,1% respectivamente frente a marzo-abril, aunque ambas siguen por encima de los niveles de un año atrás.

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La suba no fue uniforme

El relevamiento detectó retrocesos bimestrales en las avenidas Santa Fe, Córdoba y Corrientes, y en la peatonal Florida. En determinadas alturas de esas arterias hubo menos locales vacíos que en marzo-abril. El comportamiento fue el opuesto en las avenidas Pueyrredón, Rivadavia y Cabildo, donde la vacancia creció respecto al bimestre anterior. La avenida Avellaneda no registró cambios frente al período previo.

Los 291 locales vacíos relevados por la CAC en mayo-junio de 2026 representan el nivel más alto desde el inicio del año en las principales avenidas comerciales porteñas

La publicación también incorporó datos de La Plata a partir de un relevamiento de la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires. Allí no hubo variaciones ni frente a mayo-junio de 2025 ni frente a marzo-abril de 2026. Durante mayo y junio se detectaron 18 locales sin actividad comercial en las áreas relevadas de la capital bonaerense. La cifra incluyó inmuebles en venta, alquiler, clausurados o cerrados.

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El impacto de la caída de empresas y del consumo

El aumento en la vacancia de locales comerciales ocurre al mismo tiempo que cae la cantidad de firmas activas en el país. De acuerdo con el Monitor mensual de empresas de Fundar, entre noviembre de 2023, el mes previo a la asunción de Javier Milei, y marzo de 2026 se perdieron 26.448 empresas, una baja de 5,2% sobre el total.

El informe, elaborado con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, señaló que se trató de “la peor caída en los primeros 28 meses de un gobierno” al comparar la serie con la de administraciones anteriores. Solo en marzo de este año hubo 2.011 empresas menos que en febrero, una caída mensual de 0,41%, con 18 meses consecutivos de retroceso.

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En la comparación interanual, la pérdida fue de 14.203 empresas respecto de marzo de 2025, equivalente a una baja de 2,8%, y acumuló 25 caídas interanuales consecutivas. Según ese registro, el número de empresas activas pasó de 512.357 en noviembre de 2023 a 485.909 en marzo de 2026.

Ese nivel quedó cerca del observado en septiembre de 2021, cuando se contabilizaban 486.782 empresas. El máximo de la serie reconstruida por Fundar se ubicó en febrero de 2012 con 540.282, mientras que en diciembre de 2017 el registro marcaba 532.183.

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