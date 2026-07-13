El Supremo de Brasil prohibió a Flavio Bolsonaro visitar a su padre durante 90 días por violar el arresto domiciliario

Fotografía de archivo en la que se captó al senador brasileño Flávio Bolsonaro (c) al atender a la prensa, en Brasilia (Brasil) EFE/Andre Borges

La Corte Suprema de Brasil prohibió este lunes al senador Flavio Bolsonaro visitar a su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro, durante 90 días, en respuesta a la difusión de una carta del ex mandatario en redes sociales que el tribunal consideró una violación de las condiciones de su arresto domiciliario. La decisión del magistrado Alexandre de Moraes priva al candidato presidencial del acceso directo a su principal referente político durante buena parte de la campaña electoral, con la primera vuelta fijada para el 4 de octubre.

El detonante fue un video publicado el fin de semana en YouTube en el que Flavio Bolsonaro leyó en voz alta una carta manuscrita de su padre. En ese texto, el ex presidente pedía a sus aliados dejar de lado las diferencias internas y respaldar la candidatura de su hijo mayor para las elecciones presidenciales de octubre. Aunque la carta no fue publicada directamente por Jair Bolsonaro, Moraes determinó que su contenido y la forma en que fue difundida contravienen la prohibición expresa de usar redes sociales que pesa sobre el expresidente, ya sea de forma directa o a través de terceros.

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En su resolución, el magistrado señaló que Flavio Bolsonaro actuó con “desprecio” hacia la orden judicial y lo calificó de “reincidente en conductas irrespetuosas hacia las decisiones del tribunal”. Moraes otorgó además un plazo de 48 horas a los abogados del ex presidente para que aclaren si Jair Bolsonaro tenía conocimiento previo de cómo iba a ser difundida la carta, y ordenó a la Fiscalía investigar si el senador incurrió en propaganda electoral anticipada.

La prohibición de visitas se extiende hasta después de la primera vuelta, lo que significa que Flavio Bolsonaro no podrá comunicarse en persona con su padre durante una fase decisiva de la carrera electoral. Entre las personas autorizadas a acceder al domicilio del ex presidente figuran únicamente sus médicos, sus abogados y familiares directos bajo autorización expresa del tribunal.

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ARCHIVO – El expresidente brasileño Jair Bolsonaro en la entrada de su casa mientras cumple su condena de arresto domiciliario en Brasilia, Brasil, el 2 de septiembre de 2025 (AP Foto/Luis Nova, Archivo)

Jair Bolsonaro, de 71 años, fue condenado el 11 de septiembre de 2025 a 27 años y tres meses de prisión por conspirar para dar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Tras cumplir varios meses en una celda, el tribunal le concedió el arresto domiciliario por razones de salud. Fue precisamente desde esa condición de condenado que designó a su hijo Flavio como sucesor político y candidato del Partido Liberal para los comicios de octubre.

La carta leída en YouTube se produjo en un momento de tensión interna dentro del bolsonarismo. En las últimas semanas, la ex primera dama Michelle Bolsonaro publicó dos videos en Instagram en los que describió su ruptura con su hijastro, a quien acusó de haberla humillado y marginado de las decisiones del Partido Liberal. Según Michelle, Flavio le reprochó en una llamada telefónica que “no entiende nada de política” y le exigió que se mantuviera al margen de las decisiones partidarias. El senador ofreció posteriormente disculpas públicas, pero el episodio dejó al descubierto una disputa por el control simbólico del legado bolsonarista que no ha quedado resuelta.

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El contexto en que llega esta nueva crisis judicial no es favorable para el candidato de la ultraderecha. La candidatura de Flavio Bolsonaro arrancó con fuerza a finales de 2025, cuando sondeos de AtlasIntel para Bloomberg lo situaban en torno al 21% en primera vuelta frente a un Lula que superaba el 47%. A partir de abril de 2026, la brecha se redujo de forma significativa y algunas encuestas de Quaest llegaron a colocarlo por delante del presidente en un escenario de segunda vuelta. Sin embargo, su campaña sufrió un golpe severo en mayo, cuando el portal Intercept Brasil reveló que el senador había negociado con Daniel Vorcaro, un banquero en prisión preventiva acusado de fraude millonario, para financiar una película sobre su padre. Flavio admitió el contacto pero negó cualquier irregularidad. Según una encuesta de Quaest publicada en junio, el 60% de los brasileños consideró que esas conversaciones generaban sospechas de conductas ilegales.

Las últimas mediciones disponibles, de Datafolha y AtlasIntel, sitúan a Lula con ventajas que oscilan entre nueve y diez puntos en primera vuelta, y entre cuatro y seis en un eventual balotaje. La decisión judicial del lunes añade una nueva variable a una candidatura que ya arrastraba el peso de un escándalo financiero y una fractura familiar pública. Sin acceso directo a su padre durante los próximos tres meses, Flavio Bolsonaro deberá sostener su campaña apoyándose en el aparato del Partido Liberal y en la maquinaria política que el bolsonarismo ha construido desde 2018, pero sin la capacidad de coordinar en tiempo real con el hombre que sigue siendo el eje gravitacional de ese movimiento.

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