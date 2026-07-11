Linda Noskova hizo historia en Wimbledon: venció a Karolina Muchova y conquistó su primer Grand Slam

Linda Noskova se consagró campeona de Wimbledon al vencer en la final a Karolina Muchova (Crédito: REUTERS/Toby Melville)

A sus 21 años, Linda Noskova escribió la página más importante de su carrera al consagrarse por primera vez campeona de Wimbledon. La checa levantó el trofeo en la cancha central del All England Lawn Tennis Club tras imponerse a su compatriota Karolína Muchova por 6-2, 5-7 y 6-3 en dos horas y 27 minutos de competencia.

La final femenina se puso en marcha en el mítico club británico con una temperatura cercana a los 29 grados centígrados y ante la atenta mirada de Martina Navratilova, máxima campeona del certamen londinense con nueve títulos. En los primeros games, ambas jugadoras intentaron imponer su ritmo de juego. Sin embargo, Noskova, ubicada en el puesto 12 del ranking mundial, fue la primera en golpear: quebró el saque de Muchova (9°) en el cuarto y octavo game para adjudicarse el primer set por 6-2.

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En el segundo parcial, Muchova salió a la cancha sabiendo que ya no había margen para los reproches y que debía elevar su nivel para intentar lastimar a su rival con sus golpes. Y así fue: en el tercer game dispuso de sus tres primeras oportunidades de quiebre, aunque no logró concretarlas. Aun así, comenzaban a aparecer señales alentadoras en su juego. A pesar de ello, Noskova no se desesperó y continuó desplegando uno de los mejores repertorios de su juego: golpes fuertes y profundos desde el fondo de la cancha, slices cruzados y drop shots que complicaron a su compatriota.

En el sexto game y por tercera vez en el partido, Noskova volvió a quebrarle el saque a Muchova para quedar a un paso del título. Sin embargo, cuando sacó para partido, desaprovechó un match point y, en la séptima oportunidad de quiebre que dispuso en el encuentro, Karolina logró romperle el servicio por primera vez. Al game siguiente Muchova nuevamente se quedó con el saque de su rival y terminó igualando la pizarra por 7-5.

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En el set definitivo Noskova no mostró señales de decepción por las oportunidades desaprovechadas en el parcial anterior. La checa volvió a tomar el control del partido luego de ceder los últimos cinco games y se adelantó por 3-0. Esa diferencia la mantuvo y encaminó la victoria para quedarse con la tercera manga por 6-3 y consagrarse campeona de Wimbledon.

Gracias a su reciente conquista en Londres, la checa alcanzará el mejor ranking de su carrera: ascenderá al séptimo puesto del mundo.

En su camino al título derrotó en el debut a la alemana Ella Seidel; en la segunda ronda, a la colombiana Camila Osorio; en la tercera fase, a la rumana Sorana Cirstea; en los octavos de final, a la estadounidense Madison Keys; en los cuartos de final, a la belga Elise Mertens; en las semifinales, a la ucraniana Marta Kostyuk; y en la final, a la checa Karolina Muchova.

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Con el trofeo entre sus manos, Noskova sostuvo. “Se siente increíble. Todos los partidos fueron muy luchados, especialmente el de hoy. Es muy difícil ganar el último punto. Estoy muy contenta de haber podido disputar esta primera final de Grand Slam junto a vos Karolina. Somos amigas y sé que toda la gente de nuestro país está muy orgullosa de nosotras”.

“Quiero agradecerle a mi equipo, a mi papá por venir a verme y a toda mi familia. Sé que no les gusta viajar en avión, así que gracias por estar acá. También quiero darle las gracias a mi entrenador. Llevamos seis años trabajando juntos y, sin vos, no estaría aquí. Nunca voy a olvidar estas dos semanas”, comentó la flamante campeona.

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Por último, visiblemente emocionada, recordó a su madre, quien falleció en 2024, apenas un día antes del inicio de Wimbledon, torneo en el que la checa cayó en la segunda ronda de aquella edición. “Agradecerle mucho a mi mamá. No estaría aquí sin ella”, expresó entre lágrimas.

La checa Linda Noskova a sus 21 años se consagró campeona del Major británico (Crédito: REUTERS/Marko Djurica)

Noskova de apenas 21 años, disputó por primera vez una definición de Grand Slam en apenas su cuarta participación en el cuadro principal del All England Lawn Tennis Club. Hasta esta edición, su mejor actuación en Londres había sido la cuarta ronda alcanzada en 2025, mientras que su mejor resultado en un Major eran los cuartos de final del Abierto de Australia 2024.

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Los resultados de Noskova confirman el gran salto que dio en esta temporada. En Wimbledon firmó una actuación histórica que la convirtió en la mujer más joven en alcanzar una final del torneo desde Eugenie Bouchard en 2014. Además, pasó a integrar un selecto grupo de jugadoras que estrenaron su presencia en una final de Grand Slam sobre el césped londinense desde 2020, junto con Elena Rybakina, Ons Jabeur y Amanda Anisimova.

El pasto se transformó en la superficie de mayor crecimiento para la checa. En 2026 presenta un registro de 12 victorias y apenas una derrota, luego de conquistar el WTA 500 de Berlín, donde levantó el primer título de su carrera sobre esta superficie tras vencer en la final a Jessica Pegula. Esa consagración, además, tuvo un valor extra, ya que también se quedó con el torneo de duplas. Desde el inicio de 2025 acumula 20 triunfos en césped, la mayor cantidad de cualquier tenista del circuito en ese período.

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Su evolución también quedó reflejada en los grandes escenarios. A lo largo de su carrera ya suma 14 victorias sobre jugadoras ubicadas en el Top 10 del ranking mundial, entre ellas el reciente triunfo frente a Pegula en la final de Berlín y ante Muchova en la final de Wimbledon de este sábado.

Con el título logrado Noskova se convirtió en la campeona más joven de Wimbledon desde Petra Kvitova en 2011. Además, junto con Mirra Andreeva, campeona de Roland Garros, marcó la primera temporada desde 2003 en la que dos jugadoras de 21 años o menos conquistan Roland Garros y Wimbledon.

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