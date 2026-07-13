Panamá y Guatemala elevaron el gasto en seguridad entre 2020 y 2026, con resultados dispares sobre la violencia

Una mano humana suelta una moneda sobre un terreno con alambre de púas, cristales rotos y clavos, bajo el texto 'Inversión en seguridad' y 'Cost of Peace'. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá y Guatemala aumentaron el gasto en seguridad y defensa entre 2020 y 2026, según el informe “¿Más seguridad? Análisis de la eficacia del gasto en seguridad y defensa en Centroamérica (2020-2026)“. En ambos casos subieron los recursos destinados al sector, con resultados dispares en la reducción de la violencia.

En 2024, Panamá destinó USD 1,029 millones al Ministerio de Seguridad Pública, equivalentes al 5.62% del gasto del Gobierno Central y al 1.19% del PIB corriente.

Para 2025, el presupuesto aprobado fue de USD 1,032 millones, un 0.28% más que el año anterior, y para 2026 se preveía una reducción del 4.62%, hasta USD 985 millones.

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De acuerdo con el informe, cerca de la mitad del presupuesto fue para la Policía Nacional, seguida por el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras, que en conjunto sumaron más de 27,700 efectivos.

¿Cómo se distribuyó el gasto en Panamá?

Datos de inversión en seguridad de Panamá se proyectan en grandes pantallas de una sala de control, con operadores monitoreando la información en sus estaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre 2020 y 2024, el gasto de capital representó en promedio el 7.66% del total anual ejecutado por la cartera, y alcanzó su nivel más alto en 2024 con 8,20%. Desde 2025, ese componente comenzó a bajar hasta ubicarse en 4.24% para 2026.

El informe citado por Infobae señala que la Policía Nacional absorbió entre el 49.22% y el 52.45% de los fondos entre 2020 y 2024. El Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras recibieron, respectivamente, entre 12% y 15% y entre 11% y 13% del presupuesto en ese período. Otros rubros, como migración, pensiones y servicios de emergencia 9-1-1, representaron porcentajes menores.

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El aumento del presupuesto de seguridad en Guatemala

En Guatemala, el Ministerio de Gobernación ejecutó USD 910.17 millones en 2024, equivalentes al 5,84% del presupuesto del Gobierno Central y al 0.80% del PIB corriente. El gasto en seguridad creció 37.80% entre 2020 y 2024 y se aceleró desde 2023.

Para 2025 y 2026, los presupuestos aprobados fueron de USD 1,077 millones y USD 1.272 millones, respectivamente, con incrementos interanuales superiores al 18%. Según el informe citado por Infobae, el gasto siguió orientado sobre todo a sostener y expandir el aparato operativo existente.

Un agente de policía guatemalteco armado custodia una zona con edificios en construcción y una patrulla, indicando una inversión en seguridad del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala contaba con la fuerza policial más numerosa de Centroamérica, con aproximadamente 42.000 efectivos en 2024. La mayor parte del presupuesto se destinó al programa Servicio de seguridad a las personas y su patrimonio, que absorbió más del 80% de los fondos.

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El documento indica que el aumento del gasto permitió incrementar el número de policías y fortalecer el despliegue operativo, pero la falta de formación suficiente, la corrupción y las debilidades institucionales limitaron su impacto en la mejora de la seguridad.

El gasto en defensa y los resultados sobre la violencia

En defensa, el Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala aumentó su presupuesto ejecutado un 39,51% entre 2020 y 2024, al pasar de USD 325 millones a USD 453 millones.

Para 2025 y 2026, los incrementos previstos eran de 10.83% y 25.13%, con una proyección de USD 502 millones y USD 628 millones. El 87% del contingente militar correspondió al Ejército, el 8% a la Armada y el 5% a la Fuerza Aérea.

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Según el informe consultado por Infobae, el gasto militar quedó como un componente estructural del esfuerzo fiscal en seguridad, asociado al apoyo a la seguridad interna y al despliegue territorial.

En Panamá, la tasa de homicidios pasó de 11.6 a 12.9 por cada 100.000 habitantes entre 2020 y 2024. En Guatemala, se mantuvo en 16.1 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2024. El informe atribuye estos resultados a la expansión del crimen organizado, la sofisticación de las redes ilícitas y las deficiencias institucionales.