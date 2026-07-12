Así quedó la tabla histórica de títulos de Grand Slam tras la consagración de Jannik Sinner en Wimbledon 2026

Jannik Sinner, otra vez campeón en Wimbledon (Crédito: REUTERS/Toby Melville)

Hay torneos que consagran campeones. Wimbledon, además, suele señalar quién domina una época. Y este domingo, en la cancha central del All England Club, Jannik Sinner volvió a demostrar por qué ocupa ese lugar.

El italiano, número uno del mundo, derrotó a Alexander Zverev por 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-3 en la final del tercer Grand Slam de la temporada y defendió exitosamente el título que había conquistado el año pasado. De esa manera sumó su quinto título Major y retomó la senda arrolladora tras el colapso físico que sufrió en Roland Garros, donde fue eliminado por el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

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El camino de Sinner para conquistar Wimbledon 2026 comenzó con un sufrido triunfo en cinco sets ante el serbio Miomir Kecmanovic, en un encuentro en el que el italiano sufrió una fuerte caída y un corte en el pie. Aquel susto, sin embargo, quedó atrás rápidamente. Desde entonces, y hasta este domingo, el número 1 del mundo encadenó cinco victorias consecutivas sin perder un solo set frente al portugués Nuno Borges, el estadounidense Jenson Brooksby, el japonés Shintaro Mochizuki, el alemán Jan-Lennard Struff y el propio Djokovic, en el mismo escenario donde el balcánico ganó siete títulos y construyó buena parte de su leyenda.

Con apenas 24 años, Sinner ya suma dos coronas en el Australian Open (2024 y 2025), una en el US Open (2024) y dos consecutivas en Wimbledon (2025 y 2026). Solo Roland Garros aparece como la gran asignatura pendiente para completar el denominado Career Grand Slam.

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La conquista en el All England Club también le permitió seguir escalando en la tabla histórica de campeones de torneos grandes. Continúa recortando distancia con Carlos Alcaraz, el otro gran referente de la nueva generación y su principal competidor en el circuito, y se ilusiona con alcanzar las cifras que construyeron las leyendas del Big Three.

Alcaraz, ausente tanto en Roland Garros como en Wimbledon debido a una lesión en la muñeca derecha, permanece con siete títulos de Grand Slam, dos más que Sinner. La rivalidad entre ambos promete marcar la próxima década del tenis mundial.

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Novak Djokovic continúa siendo el tenista en actividad con más conquistas de Grand Slam gracias a sus 24 coronas, récord absoluto del tenis masculino. Detrás aparecen los ya retirados Rafael Nadal, con 22, y Roger Federer, con 20. También sobresalen Pete Sampras (14), Björn Borg (11), Rod Laver (11) y Roy Emerson (12), todas figuras fundamentales en la historia del deporte.

La victoria en Londres también confirmó otro dato significativo: Sinner se convirtió en apenas el décimo jugador de la Era Abierta capaz de defender exitosamente el título de Wimbledon, un logro reservado para algunos de los nombres más importantes que pasaron por la Catedral del Tenis.

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La emoción de Sinner tras ganar su quinto título de Grand Slam (Crédito: REUTERS/Andrew Couldridge)

Los tenistas con más títulos de Grand Slam en la historia:

• Novak Djokovic: 24 (10 Australian Open, 7 Wimbledon, 4 US Open y 3 Roland Garros)

• Rafael Nadal: 22 (14 Roland Garros, 4 US Open, 2 Wimbledon y 2 Australian Open)

• Roger Federer: 20 (8 Wimbledon, 6 Australian Open, 5 US Open y 1 Roland Garros)

• Pete Sampras: 14 (7 Wimbledon, 5 US Open y 2 Australian Open)

• Björn Borg: 11 (6 Roland Garros y 5 Wimbledon)

• Ivan Lendl: 8 (3 Roland Garros, 3 Wimbledon y 2 Australian Open)

• Jimmy Connors: 8 (5 US Open, 2 Wimbledon y 1 Australian Open)

• Andre Agassi: 8 (4 Australian Open, 2 US Open, 1 Roland Garros y 1 Wimbledon)

• John McEnroe: 7 (4 US Open y 3 Wimbledon)

• Mats Wilander: 7 (3 Australian Open, 3 Roland Garros y 1 US Open)

• Carlos Alcaraz 7 (2 Roland Garros, 2 Wimbledon, 2 US Open y 1 Australian Open)

• Boris Becker: 6 (3 Wimbledon, 2 Australian Open y 1 US Open)

• Stefan Edberg: 6 (2 Wimbledon, 2 Australian Open y 2 US Open)

• Jannik Sinner: 5 (2 Wimbledon, 2 Australian Open y 1 US Open)

• John Newcombe: 5 (3 Wimbledon y 2 US Open)

• Rod Laver: 5 (2 Wimbledon, 1 US Open, 1 Australian Open y 1 Roland Garros)

• Guillermo Vilas, Ken Rosewall, Jim Courier, Manuel Santana: 4

• Andy Murray, Jan Kodes, Arthur Ashe, Stanislas Wawrinka y Gustavo Kuerten: 3

• Ilie Nastase, Patrick Rafter, Lleyton Hewitt, Marat Safin, Stan Smith, Sergi Bruguera, Yevgeny Kafelnikov y Johan Kriek: 2

• Juan Martín del Potro, Gastón Gaudio, Alexander Zverev, Andrés Gómez, Andy Roddick, Michael Chang, Goran Ivanisevic, Dominic Thiem, Vitas Gerulaitis, Pat Cash, Michael Stich, Juan Carlos Ferrero, Marin Cilic, Andrés Gimeno, Manuel Orantes, Roscoe Tanner, Petr Korda, Carlos Moyá, Mark Edmondson, Adriano Panatta, Brian Teacher, Yannick Noah, Thomas Muster, Richard Krajicek, Thomas Johansson, Daniil Medvedev y Albert Costa: 1

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