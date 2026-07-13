El Salvador

Guatemaltecos capturados tras intento de secuestro a una menor salvadoreña

La menor, de 15 años, fue sacada de su casa en el cantón El Matazano luego de que tres personas amenazaran a su familia con un arma y la obligaran a irse

Guardar
Google icon
La PNC rescató a una adolescente de 15 años que fue secuestrada en El Matazano, San Juan Opico, en La Libertad Centro. (Foto cortesía PNC)
La PNC rescató a una adolescente de 15 años que fue secuestrada en El Matazano, San Juan Opico, en La Libertad Centro. (Foto cortesía PNC)

Una menor de 15 años fue rescatada tras ser secuestrada por tres sujetos que irrumpieron en su vivienda en el cantón El Matazano, en San Juan Opico, La Libertad Centro.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), los responsables amenazaron con un arma de fuego a la familia y obligaron a la adolescente a abandonar su hogar.

De acuerdo con el informe policial, la denuncia de los familiares permitió activar de inmediato un operativo de búsqueda.

Las autoridades localizaron el vehículo utilizado por los presuntos secuestradores, el cual fue abandonado cerca del kilómetro 33½ de la carretera Panamericana debido a desperfectos mecánicos. Ante esta situación, los implicados intentaron huir a pie con la menor por una zona montañosa.

PUBLICIDAD

Tres sujetos irrumpieron en una vivienda, amenazaron a la familia con un arma de fuego y obligaron a la menor a salir de su hogar. (Foto cortesía PNC)
Tres sujetos irrumpieron en una vivienda, amenazaron a la familia con un arma de fuego y obligaron a la menor a salir de su hogar. (Foto cortesía PNC)

La intervención de las Fuerzas Especiales y otras unidades de la PNC posibilitó el rescate de la víctima y la captura de los sospechosos. Los detenidos fueron identificados como Manuel Esaú Más Juan, de 32 años, y Luis Fernando Xitumul López, de 39 años, ambos ciudadanos guatemaltecos, y María Ofelia Galicia Zarceño, de 19 años, salvadoreña. La PNC confirmó que los tres permanecen bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

Según la Policía Nacional Civil, la coordinación entre diferentes divisiones policiales fue decisiva para la pronta localización de la adolescente. La institución reiteró que mantiene una política activa para proteger a la niñez y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho similar.

PUBLICIDAD

La denuncia de los familiares permitió que la Policía Nacional Civil activara de inmediato un operativo de búsqueda por el secuestro. (Foto cortesía PNC)
La denuncia de los familiares permitió que la Policía Nacional Civil activara de inmediato un operativo de búsqueda por el secuestro. (Foto cortesía PNC)

Pena de cárcel por secuestro en El Salvador

El delito de secuestro en El Salvador está tipificado en el Artículo 149 del Código Penal y contempla penas de 15 a 20 años de prisión para quienes resulten responsables. Cuando existen agravantes, como la participación de más de una persona o la existencia de daños contra la víctima, la pena puede aumentar hasta 50 años de cárcel. Las autoridades consideran que la severidad de estas condenas cumple un efecto disuasorio y protege a potenciales víctimas.

Lucha contra la violencia en el territorio salvadoreño

El rescate de la adolescente y la detención de los presuntos secuestradores se produjo en el marco del Plan Control Territorial, que impulsa el gobierno salvadoreño.

Esta estrategia se enfoca en reforzar la presencia policial en zonas de alto riesgo y mejorar la capacidad de reacción ante delitos graves como el secuestro.

Según la PNC, el plan ha permitido fortalecer la coordinación entre distintas unidades y responder de manera más eficaz a situaciones de emergencia.

La implementación del Plan Control Territorial ha favorecido la reducción de delitos violentos y ha incrementado la percepción de seguridad en comunidades vulnerables en el territorio salvadoreño. Las autoridades continúan realizando patrullajes entre otras acciones preventivas en áreas estratégicas para resguardar la integridad de los menores y de la población en general.

Temas Relacionados

SecuestroPolicía Nacional CivilLa LibertadEl SalvadorPNCPlan Control TerritorialViolencia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vicepresidenta de Guatemala viaja a París para intervenir en una conferencia de la UNESCO

La agenda incluye una reunión con la ministra francesa Eleonore Caroit, donde se abordarán vías de colaboración bilateral en educación, investigación y cultura, además de fortalecer alianzas estratégicas

Vicepresidenta de Guatemala viaja a París para intervenir en una conferencia de la UNESCO

Redes sociales en República Dominicana: 7.89 millones de identidades activas, un acceso 100% móvil y TikTok que marca la nueva jerarquía

El acceso desde dispositivos móviles forma parte de la vida cotidiana de millones de dominicanos y refleja la preferencia por contenidos audiovisuales, según el Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación

Redes sociales en República Dominicana: 7.89 millones de identidades activas, un acceso 100% móvil y TikTok que marca la nueva jerarquía

“He visto la muerte de cerca”, el testimonio de un periodista nicaragüense que enfrentó amenazas, exilio y censura como voz crítica al régimen

Pese a la adversidad, nunca renunció a contar la verdad. Álvaro Navarro, fundador de un medio digital que funciona en el exilio, cuenta cómo sobrevivió a la persecución y cómo la prensa resiste desde fuera de Nicaragua

“He visto la muerte de cerca”, el testimonio de un periodista nicaragüense que enfrentó amenazas, exilio y censura como voz crítica al régimen

Honduras: de más de 2,200 muertes violentas de mujeres en los últimos seis años, solo 67 recibieron sentencia, advierte experta

Una experta atribuye el desequilibrio entre víctimas y castigos a fallas en la persecución penal, con miles de casos acumulados y un número reducido de sentencias, lo que mantiene el debate sobre impunidad

Honduras: de más de 2,200 muertes violentas de mujeres en los últimos seis años, solo 67 recibieron sentencia, advierte experta

Exportaciones industriales salvadoreñas alcanzan nuevo máximo: $2,635.8 millones durante el primer semestre de 2026

El informe del primer semestre de la principal gremial de industriales reporta un aumento interanual de USD 340.8 millones en las ventas externas del sector, que concentra más del 90% de los envíos de bienes del país

Exportaciones industriales salvadoreñas alcanzan nuevo máximo: $2,635.8 millones durante el primer semestre de 2026

TECNO

WhatsApp tiene una papelera oculta que puede estar llenando la memoria de tu celular sin que lo sepas

WhatsApp tiene una papelera oculta que puede estar llenando la memoria de tu celular sin que lo sepas

Primero el enchufe, después el celular: el error de orden que millones cometen al cargar su teléfono

Qué significa la letra “D” en los autos automáticos y por qué los manuales no la tienen

Las Guerreras K-Pop en varios idiomas: cómo ver en español latino y coreano

Semifinales de la Copa Mundial - Dónde ver: URL prohibidas en celular y PC que protege datos bancarios

ENTRETENIMIENTO

El director de ‘Backrooms’ publicará el material adicional de la película en YouTube

El director de ‘Backrooms’ publicará el material adicional de la película en YouTube

La exdirectora de casting de ‘James Bond’ afirma que el personaje debe seguir siendo un hombre blanco

“Lo llevo como una insignia de honor”, afirmó Hilary Duff sobre el lazo que la une a sus fanáticos

El exmánager de Britney Spears pidió compasión para la cantante tras incidente en una autopista de Los Ángeles: “Es un ser humano antes que una celebridad”

Obsession rompe récord y se convierte en la película de terror original más taquillera del siglo XXI

MUNDO

Las acciones tecnológicas hundieron a Wall Street tras la escalada entre Estados Unidos e Irán

Las acciones tecnológicas hundieron a Wall Street tras la escalada entre Estados Unidos e Irán

La Unión Europea y el Reino Unido sancionaron a espías y hackers rusos por una campaña de ciberataques contra Europa

Guerra en Medio Oriente: el petróleo registró su mayor alza diaria desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán

Las defensas saudíes interceptaron misiles hutíes en la mayor escalada en Yemen desde 2022

Diez países europeos lanzaron una coalición para reforzar la defensa anti balística del continente