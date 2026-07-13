Guatemaltecos capturados tras intento de secuestro a una menor salvadoreña

La PNC rescató a una adolescente de 15 años que fue secuestrada en El Matazano, San Juan Opico, en La Libertad Centro. (Foto cortesía PNC)

Una menor de 15 años fue rescatada tras ser secuestrada por tres sujetos que irrumpieron en su vivienda en el cantón El Matazano, en San Juan Opico, La Libertad Centro.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), los responsables amenazaron con un arma de fuego a la familia y obligaron a la adolescente a abandonar su hogar.

De acuerdo con el informe policial, la denuncia de los familiares permitió activar de inmediato un operativo de búsqueda.

Las autoridades localizaron el vehículo utilizado por los presuntos secuestradores, el cual fue abandonado cerca del kilómetro 33½ de la carretera Panamericana debido a desperfectos mecánicos. Ante esta situación, los implicados intentaron huir a pie con la menor por una zona montañosa.

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Tres sujetos irrumpieron en una vivienda, amenazaron a la familia con un arma de fuego y obligaron a la menor a salir de su hogar. (Foto cortesía PNC)

La intervención de las Fuerzas Especiales y otras unidades de la PNC posibilitó el rescate de la víctima y la captura de los sospechosos. Los detenidos fueron identificados como Manuel Esaú Más Juan, de 32 años, y Luis Fernando Xitumul López, de 39 años, ambos ciudadanos guatemaltecos, y María Ofelia Galicia Zarceño, de 19 años, salvadoreña. La PNC confirmó que los tres permanecen bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

Según la Policía Nacional Civil, la coordinación entre diferentes divisiones policiales fue decisiva para la pronta localización de la adolescente. La institución reiteró que mantiene una política activa para proteger a la niñez y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho similar.

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La denuncia de los familiares permitió que la Policía Nacional Civil activara de inmediato un operativo de búsqueda por el secuestro. (Foto cortesía PNC)

Pena de cárcel por secuestro en El Salvador

El delito de secuestro en El Salvador está tipificado en el Artículo 149 del Código Penal y contempla penas de 15 a 20 años de prisión para quienes resulten responsables. Cuando existen agravantes, como la participación de más de una persona o la existencia de daños contra la víctima, la pena puede aumentar hasta 50 años de cárcel. Las autoridades consideran que la severidad de estas condenas cumple un efecto disuasorio y protege a potenciales víctimas.

Lucha contra la violencia en el territorio salvadoreño

El rescate de la adolescente y la detención de los presuntos secuestradores se produjo en el marco del Plan Control Territorial, que impulsa el gobierno salvadoreño.

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Esta estrategia se enfoca en reforzar la presencia policial en zonas de alto riesgo y mejorar la capacidad de reacción ante delitos graves como el secuestro.

Según la PNC, el plan ha permitido fortalecer la coordinación entre distintas unidades y responder de manera más eficaz a situaciones de emergencia.

La implementación del Plan Control Territorial ha favorecido la reducción de delitos violentos y ha incrementado la percepción de seguridad en comunidades vulnerables en el territorio salvadoreño. Las autoridades continúan realizando patrullajes entre otras acciones preventivas en áreas estratégicas para resguardar la integridad de los menores y de la población en general.

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