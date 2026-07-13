“Increíble”: la emoción Colapinto por su estelar presencia en Goodwood junto a leyendas de la Fórmula 1

Franco Colapinto con una leyenda de la F1, Jackie Stewart (@francolapinto)

Franco Colapinto protagonizó el cierre del Festival de la Velocidad de Goodwood con una exhibición al volante del Lotus E20 de la Fórmula 1, que arrancó la ovación de miles de espectadores reunidos en los jardines de Goodwood House, en el condado de West Sussex, al sur de Inglaterra.

El piloto de Alpine fue el encargado de cerrar la edición 2026 del festival de vehículos clásicos de carrera más importante del mundo. A bordo del monoplaza de la temporada 2012, el mismo que ya había conducido en abril en las calles de Buenos Aires, el pilarense completó dos ascensos por la colina de 1,86 kilómetros y ejecutó un trompo ante las tribunas que levantó tierra sobre los espectadores. Más tarde también tomó el volante del Alpine A390 GT, el deportivo 100% eléctrico de la marca francesa.

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“Increíble ser parte de uno de los eventos más espectaculares del automovilismo”, escribió Franco Colapinto en su cuenta de Instagram tras la jornada. “Muy lindo domingo en Goodwood compartiendo el día con ídolos y autos que nunca me imaginé ver en un circuito”, añadió el piloto argentino de 23 años que en una de las fotos que publicó apareció junto a Jackie Stewart, tricampeón mundial de F1. Además, el bonaerense le dedicó unas palabras al Lotus E20: “Nos volvimos a encontrar. E20, hoy te cuidé, sé que me extrañaste”, dijo en alusión a cómo lo esforzó el día de la exhibición en Palermo.

La sonrisa del pilarense en Goodwood (@f1)

En la transmisión oficial del evento, Colapinto describió la experiencia con entusiasmo: “Tenía muchas ganas de venir el año pasado, ya casi lo hacía, estuve cerca de hacerlo, y este año por fin se dio. Por supuesto, es uno de los festivales más grandes del mundo y es el que tiene los mejores autos”. El argentino también admitió que había seguido el evento durante años por pantalla: “Siempre lo había visto en YouTube y esta vez puedo experimentarlo en vivo”.

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En tanto que la F1 también se hizo eco de la presencia del pilarense y le dedicó un posteo en dicha red social en el que incluyó fotos del evento y apuntó al aliento del corredor a la Selección con el “vamos Argentina, vamos Messi y vamos Alpine”, que escribió en una pared: “A Colapinto le pidieron que deje un mensaje en el muro del Festival de la Velocidad de Goodwood y no dudó”.

La jornada también tuvo un reencuentro especial con James Vowles, actual director de Williams y una de las figuras clave en el inicio de la carrera de Colapinto en la Fórmula 1. El británico corrió a saludar al piloto argentino, ambos se fundieron en un abrazo y compartieron una breve charla que quedó registrada por las cámaras del equipo. La propia escudería publicó el momento en sus redes sociales con la frase: “JV y Franco poniéndose al día, edición Goodwood”.

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La foto publicada por la F1 (@f1)

La organización del festival distribuyó los turnos al volante del Lotus E20 entre cuatro pilotos a lo largo de los cuatro días del evento. Nina Gademan, Alex Dunne y Paul Aron giraron en los tres primeros días, mientras que el cierre quedó reservado para el argentino. Colapinto compartió cartel con varios pilotos de la Fórmula 1 en actividad: Kimi Antonelli, Lando Norris, Isack Hadjar, Liam Lawson y Arvid Lindblad, entre otros.

El festival también fue escenario de una declaración que se volvió viral. Ante una pregunta sobre su rivalidad favorita en el automovilismo, Colapinto interrumpió la respuesta con una frase que hizo estallar a sus compatriotas presentes: “Mi rivalidad favorita es Inglaterra el miércoles”, en referencia al partido de semifinales del Mundial que enfrenta a la Selección argentina con el seleccionado local.

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El foco de Franco Colapinto volverá ahora a la competencia oficial y buscará seguir sumando puntos en la Fórmula 1. Este fin de semana disputará el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps entre el 17 y el 19 de julio.

MÁS FOTOS DE FRANCO COLAPINTO EN GOODWOOD:

Colapinto arriba del Lotus E 20 (@francolapinto)

El argentino fue una de las máximas atracciones del Festival de la Velocidad de Goodwood (@francolapinto)

El pilarense disfrutó de su visita a Goodwood (@francolapinto)

Como en Palermo, Franco deleitó al público con sus trompos (@francolapinto)

El bonaerense quemó el caucho del Lotus E 20 (@f1)