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En la previa de la semi del Mundial ante Inglaterra, el Flamengo abrió negociaciones para contratar a un jugador de Argentina

El conjunto carioca avanzó en las últimas horas en conversaciones para contratar a Thiago Almada, del Atlético de Madrid, quien también es pretendido por River Plate

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Thiago Almada fue titular en tres de los seis partidos de Argentina en el Mundial, ante Argelia, Austria y Cabo Verde (REUTERS/Rodrigo Valle)
Thiago Almada fue titular en tres de los seis partidos de Argentina en el Mundial, ante Argelia, Austria y Cabo Verde (REUTERS/Rodrigo Valle)

Flamengo se metió de lleno en la carrera por Thiago Almada a dos días de las semifinales del Mundial 2026. Mientras Argentina se prepara para enfrentar a Inglaterra el miércoles en Atlanta, la directiva del club brasileño avanzó en las últimas horas en conversaciones con el entorno del mediocampista del Atlético de Madrid, al que también pretende River Plate.

La movida del Mengao no es nueva, aunque sí más concreta. En junio, el club ya había tanteado la situación de Almada, quien en ese momento rechazó la posibilidad y manifestó su intención de continuar en Europa. Ante la ausencia de propuestas del Viejo Continente, el jugador abrió la puerta para un regreso al fútbol sudamericano.

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La directiva roja y negra salió confiada de las recientes conversaciones, aunque la postura del propio futbolista será determinante en el desenlace de la negociación, según publicó el medio brasileño Globo Esporte.

El mayor obstáculo que enfrenta Flamengo en este momento es que Almada reciba alguna oferta desde Europa. El club entiende que esa posibilidad sería la única capaz de torcer el rumbo de las negociaciones, dado que el jugador priorizaría cualquier propuesta del fútbol europeo por encima de las alternativas americanas.

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La decisión de Almada llegará una vez que concluya la participación de Argentina en el Mundial, donde el miércoles enfrenta a Inglaterra en Atlanta (Reuters/Denny Medley)
La decisión de Almada llegará una vez que concluya la participación de Argentina en el Mundial, donde el miércoles enfrenta a Inglaterra en Atlanta (Reuters/Denny Medley)

La situación contractual del mediocampista con el Atlético de Madrid añade una capa de complejidad al traspaso. River Plate ofreció 20 millones de euros por el 50% de los derechos económicos de Almada.

Flamengo, por su parte, puede realizar la compra en menos cuotas y está en condiciones de ofrecer las garantías que ese banco requiere, lo que le da una ventaja operativa en la negociación.

La propuesta del Millonario contempla un vínculo contractual para Almada hasta junio de 2030, con una oferta salarial que la dirigencia millonaria considera superior a las demás opciones disponibles, incluidas las de Flamengo y equipos de Arabia Saudita.

La decisión, en todo caso, no se tomará antes de que concluya el Mundial. Almada trasladó a los dirigentes de River que dará su respuesta definitiva una vez que finalice la participación de Argentina en la competencia.

En su última temporada en el Atlético de Madrid, Almada disputó 40 partidos oficiales, fue titular en 18 y marcó cuatro goles (EFE/ Kenneth Fernández)
En su última temporada en el Atlético de Madrid, Almada disputó 40 partidos oficiales, fue titular en 18 y marcó cuatro goles (EFE/ Kenneth Fernández)

El propio futbolista lo dejó en claro tras el partido ante Suiza, victoria por 3-1 en la prórroga que clasificó al seleccionado sudamericano para las semifinales: “Trato de aportar lo que necesita el equipo, lo que me trajo hasta acá, tratando de jugar uno contra uno, de ir para adelante, pateando al arco y de demostrar porque estoy acá”, declaró en zona mixta.

En el Mundial, Almada fue titular en tres de los seis partidos disputados por Argentina —ante Argelia, Austria y Cabo Verde— e ingresó desde el banco en otros dos, frente a Jordania y Suiza. En el partido ante Egipto no tuvo minutos. Tras el triunfo ante los suizos, el mediocampista reconoció que en los primeros encuentros no se sintió “del todo cómodo” y que fue de a poco acoplándose al equipo. “Me sentí muy bien, pude hacer lo que necesitaba el equipo”.

Su rendimiento en el club no corrió la misma suerte. En su última temporada con el Atlético de Madrid, el mediocampista disputó 40 partidos oficiales, aunque solo fue titular en 18. Marcó cuatro goles y repartió dos asistencias bajo las órdenes de Diego Simeone, cifras que reflejan una participación limitada en el esquema del técnico argentino.

El club brasileño sabe que el desenlace depende de variables que están fuera de su control: si llega una oferta europea, Almada la pondrá por encima de todo lo demás.

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