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Las nuevas predicciones de la supercomputadora mundialista: las probabilidades de Argentina y quién será el campeón

Los datos arrojados se basaron en 25 mil simulaciones de todos los partidos

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Mbappé, Messi, Harry Kane, Lukaku, Haaland. Yamal portada
Una supercomputadora arrojó nuevos resultados y dio a Francia como la selección con mayor probabilidades de alzarse con el título

La supercomputadora de Opta Analyst ha actualizado sus simulaciones tras completarse los cuartos de final del Mundial 2026, situando a Francia como la selección con mayor probabilidad de levantar el trofeo. Según los resultados difundidos, Francia encabeza la lista de favoritas con una probabilidad de 26,91% de consagrarse campeona, seguida por España con 21,30% y Argentina con 17,38%.

De acuerdo con el informe publicado por Opta Analyst, el modelo estadístico emplea miles de simulaciones para proyectar los posibles desenlaces de la competencia, considerando el rendimiento reciente y los cruces ya definidos en los cuartos de final. El reporte destacó que Brasil quedó fuera del torneo tras caer ante Noruega, lo que modificó de manera considerable el cuadro de probabilidades y dejó a ocho selecciones en carrera por el título.

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El análisis sitúa a Francia como líder absoluto y máximo favorito, mientras que España figura como el escolta más cercano. El tercer lugar corresponde a Argentina, que avanzó tras superar obstáculos contra Cabo Verde y Egipto. En el cuarto puesto aparece Inglaterra, con una probabilidad de 16,99%, muy próxima a la de la selección sudamericana. Detrás se posicionan Noruega con 6,56%, impulsada por el desempeño de Erling Haaland; Marruecos, que repite protagonismo africano con 3,92%; Bélgica con 3,70%, que accedió tras eliminar a los coanfitriones, Estados Unidos; y Suiza, que clasificó por penales frente a Colombia, con 3,24%.

Una supercomputadora predijo al ganador del Mundial 1
El posible camino de Argentina en el Mundial 2026

La herramienta de Opta Analyst también calculó las probabilidades de cada selección para avanzar a la instancia de semifinales, considerando los cruces directos que definirán a los cuatro mejores del torneo. El reporte precisó que el partido entre Francia y Marruecos tiene como favorita a la selección europea, con una probabilidad de 73,09% de avanzar. En el duelo entre Argentina y Suiza, el equipo sudamericano aparece como candidato con 70,72% de chances de clasificar. El choque entre España y Bélgica muestra un favoritismo de 69,51% para los españoles, mientras que Inglaterra asoma como el favorito ante Noruega con 62,76%.

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Según las proyecciones, el camino de Argentina hacia la final presenta diferentes niveles de dificultad estadística: la probabilidad de superar los cuartos de final y acceder a semifinales se ubica en 70,72%, la opción de alcanzar la final desciende a 36,91% y la de consagrarse campeona se sitúa en 17,38%.

El análisis de Opta Analyst subrayó que las probabilidades no son estáticas y pueden modificarse en función de los resultados de cada encuentro. El reporte resaltó que el algoritmo emplea datos cuantitativos del rendimiento de los equipos y elabora proyecciones a partir de los cruces confirmados.

“Nuestro cuadro del Mundial 2026 muestra la composición de las eliminatorias y ayuda a calcular quién podría estar esperando antes de la final. Con la ayuda del superordenador Opta, que proporciona probabilidades de éxito en cada fase para cada equipo que aún queda, basándose en sus 25.000 simulaciones de todos los partidos. El cuadro de eliminatorias y los porcentajes se actualizarán con cada gol y resultado final", detalló el sitio oficial.

Opta Analyst señaló que las cifras publicadas corresponden a simulaciones realizadas con los ocho equipos ya clasificados a cuartos de final, actualizadas tras el desenlace de los octavos. El modelo estadístico se ha consolidado como una referencia en el seguimiento de las probabilidades de las selecciones en las principales competencias internacionales.

Las probabilidades de ganar de los ocho clasificados a cuartos de final del Mundial 2026

Una supercomputadora predijo al ganador del Mundial
Las probabilidades de cada Selección de alzarse con el título

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