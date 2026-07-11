Las pitones birmanas invasoras establecen un nuevo foco reproductivo en este estado de EE. UU., alertan expertos

Florida confirmó en julio de 2026 una nueva colonia reproductiva de pitones birmanas en el condado de Charlotte, fuera del núcleo histórico de los Everglades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado de Florida enfrenta la consolidación de un nuevo foco reproductivo de pitones birmanas en el suroeste, específicamente en el condado de Charlotte, según confirmaron autoridades ambientales en julio de 2026. Esta situación impacta a la biodiversidad local y obliga a revisar las estrategias de manejo de especies invasoras en la región.

De acuerdo con la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), la detección de esta población fuera del núcleo histórico de los Everglades representa un cambio en la dinámica de invasión de la especie. Expertos y portavoces del organismo estatal, citados por medios como Newsweek y USA Today, señalaron la importancia de este hallazgo para las políticas de conservación y control en el estado.

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La expansión de la pitón birmana se monitorea en Florida desde hace más de dos décadas, con registros iniciales en el Parque Nacional Everglades. El reptil, originario del sudeste asiático, se estableció en la zona tras escapes accidentales o liberaciones intencionales, según la U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS). El surgimiento de una colonia en el condado de Charlotte presenta nuevos desafíos para el control de especies invasoras en el estado.

¿Dónde se detectó la nueva colonia de pitones birmanas en Florida?

La FWC confirmó la existencia de una población reproductiva de pitones birmanas en el oeste del condado de Charlotte, al norte de Naples y Fort Myers, según informes publicados en julio de 2026. El área afectada incluye zonas cercanas a Rotonda West, Placida, Englewood East y South Gulf Cove. Esta ubicación marca la primera vez que se documenta una colonia autosostenida fuera del rango tradicional del sur de Florida, que abarca desde el Parque Nacional Everglades hasta Lake Okeechobee y Key Largo.

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De acuerdo con declaraciones recogidas por Newsweek, las autoridades atribuyen la expansión a la conectividad de marismas, canales y áreas naturales que favorecen la dispersión de la especie. Portavoces de la FWC indicaron que no existen pruebas sólidas de una migración natural hacia Charlotte, sino que la presencia de los ejemplares se asocia a escapes o liberaciones desde cautiverio.

La FWC documentó en el oeste de Charlotte la primera población autosostenida de pitón birmana fuera del rango tradicional del sur de Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la presencia de pitones birmanas en Charlotte es preocupante?

La llegada de la pitón birmana a nuevas regiones de Florida genera preocupación entre biólogos y gestores ambientales por su impacto comprobado sobre la fauna local. Investigaciones del Conservancy of Southwest Florida y la Universidad de Florida han documentado la reducción drástica de mamíferos nativos, incluidos mapaches, zarigüeyas, linces y aves, tras la colonización de la especie.

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En declaraciones recogidas por ABC News, Ian Bartoszek, biólogo y coordinador científico del Conservancy of Southwest Florida, explicó: “Este es un depredador tope generalista, por eso estamos tan interesados en retirarlos del ecosistema”. El avance de la pitón birmana puede simplificar los ecosistemas, favoreciendo la proliferación de roedores y otras especies invasoras, según la FWC.

¿Cómo afecta la pitón birmana a la biodiversidad en Florida?

La pitón birmana es reconocida por su capacidad para consumir presas de gran tamaño, incluyendo ciervos, caimanes, aves y pequeños mamíferos. De acuerdo con la USFWS, su dieta variada y su presencia en áreas protegidas han alterado el equilibrio ecológico, reduciendo poblaciones de especies endémicas y afectando la cadena trófica.

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Un reporte de la FWC citado por USA Today señala que la presencia del reptil ha generado ecosistemas dominados por pocos grupos animales, lo que reduce la diversidad y la resiliencia ambiental. El ecólogo Robert McCleery, de la Universidad de Florida, afirmó en diálogo con ABC News: “Este es un patrón que no hemos logrado detener ni revertir a la escala necesaria”.

¿Cuántas pitones birmanas hay en Florida y cómo llegaron?

Entre 1975 y 2018, ingresaron aproximadamente 180.000 ejemplares de pitón birmana a Estados Unidos, según la USFWS, la mayoría destinadas al comercio de mascotas. La liberación accidental o intencional de estos animales permitió el establecimiento de la especie en estado silvestre. Desde el año 2000, se ha documentado una población autosostenida en el sur de Florida.

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La FWC reconoce que la baja detectabilidad de la especie representa un desafío para estimar su población real. Se calcula que la tasa de éxito para hallar pitones en campo oscila entre el 1% y el 3%. En el Parque Nacional Everglades, el promedio de detección es de un ejemplar cada ocho horas de búsqueda. Esta dificultad complica la gestión y el control efectivo del reptil.

La USFWS señaló que la pitón birmana altera la cadena trófica en Florida por su capacidad para consumir ciervos, caimanes, aves y pequeños mamíferos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué acciones toman las autoridades ante la expansión de la pitón birmana?

La FWC ha reforzado las tareas de monitoreo y captura de pitones birmanas en Charlotte y condados adyacentes como Lee County. Desde 2020, la agencia recibe más reportes ciudadanos sobre avistamientos en áreas residenciales y naturales, especialmente en los núcleos urbanos mencionados.

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Cada año, el estado organiza el Florida Python Challenge, una competencia para incentivar la remoción de ejemplares de la naturaleza. Este evento, que involucra a cazadores autorizados y científicos, se considera clave para contener la expansión de la especie e intentar reducir su impacto sobre la fauna local, según Newsweek. La FWC también promueve campañas educativas y regula estrictamente la tenencia de especies exóticas.

¿Qué riesgos representa la pitón birmana para los ecosistemas de Florida?

La expansión territorial de la pitón birmana plantea riesgos ecológicos a largo plazo, ya que la especie puede desplazar a depredadores nativos y reducir la diversidad animal. Según la FWC, la presencia de la pitón altera las cadenas alimenticias y pone en peligro a especies amenazadas.

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La experiencia en los Everglades muestra que, una vez asentada, la pitón provoca la disminución drástica de mamíferos medianos y grandes. Esto genera ecosistemas dominados por roedores y otras especies oportunistas, lo que puede favorecer la aparición de nuevas plagas y enfermedades, según la USFWS.

¿Qué desafíos enfrenta Florida para controlar la pitón birmana?

El control de la pitón birmana exige recursos considerables y la aplicación de diversas estrategias. La FWC y la USFWS destacan la dificultad de localizar y capturar ejemplares en grandes extensiones de marismas y bosques. Además, la rápida reproducción y capacidad de supervivencia del reptil complican las campañas de erradicación.

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Las autoridades mantienen la prohibición de liberación o transporte de pitones birmanas y otras especies invasoras. También desarrollan nuevas tecnologías y métodos de detección, como el uso de perros rastreadores y sistemas de monitoreo por sensores. El objetivo es evitar la dispersión hacia nuevos territorios y proteger la biodiversidad local frente a los riesgos ecológicos.

La baja detectabilidad de la pitón birmana complica el control en Florida, donde la tasa de hallazgo en campo se ubica entre el 1% y el 3%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pueden hacer los residentes y cómo impacta al público?

La FWC recomienda a los residentes de Florida reportar cualquier avistamiento de pitones birmanas a las autoridades, evitar el contacto directo y no intentar capturarlas sin capacitación. Las campañas informativas insisten en la importancia de la participación ciudadana para el monitoreo y la detección temprana de la especie.

El impacto para el público se traduce en cambios en la gestión de áreas naturales, restricciones a la tenencia de reptiles exóticos y la necesidad de adoptar medidas preventivas en zonas afectadas. La presencia de la pitón birmana modifica el paisaje ecológico y obliga a las autoridades a mantener esfuerzos sostenidos de control, vigilancia y sensibilización.

¿Qué se espera a futuro para la pitón birmana en Florida?

El hallazgo de una colonia reproductiva en Charlotte abre una nueva etapa en la gestión de especies invasoras en Florida. Las autoridades estatales y federales mantienen la vigilancia activa, en colaboración con organizaciones científicas y la comunidad. Se prioriza la contención de la población y la protección de la biodiversidad local.

La expansión de la pitón birmana en nuevas áreas genera incertidumbre sobre la eficacia de las medidas de control y la resiliencia de los ecosistemas afectados. La evolución del fenómeno será objeto de seguimiento por parte de la FWC, la USFWS, medios especializados y la comunidad científica.