Deportes

Los pronósticos de Luis Suárez sobre cuartos de final del Mundial 2026: su conclusión sobre Argentina-Suiza

El Pistolero analizó los cruces entre los ocho mejores equipos. Los favoritos del delantero uruguayo

Guardar
Google icon

Los pronósticos de Luis Suárez sobre los cuartos de final del Mundial 2026

El delantero uruguayo Luis Suárez se subió al debate de los cuartos de final del Mundial 2026 con su predicción sobre los ganadores en la instancia que comienza este jueves. El charrúa analizó a los ocho mejores equipos del torneo y lanzó sus favoritos.

El Pistolero no dejó lugar a dudas en su pronóstico: el campeón defensor pasará de ronda. A través de un video difundido en su cuenta de TikTok, el ex punta del Barcelona y el Atlético de Madrid eligió a sus cuatro candidatos para avanzar a las semifinales, con Argentina entre ellos.

PUBLICIDAD

Argentina y Suiza, creo que va a pasar Argentina”, dijo Suárez en el mensaje, grabado con tono distendido y dirigido directamente a sus seguidores. El vínculo del uruguayo con la Albiceleste no es casual: desde su llegada al Inter Miami, comparte vestuario con su amigo Lionel Messi, capitán del equipo nacional argentino y líder del torneo con ocho goles anotados hasta los cuartos de final. También tocaron la gloria juntos en el Barcelona.

El duelo entre Argentina y Suiza está programado para el sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, con inicio a las 22:00 (hora argentina). Los suizos llegan tras superar a Colombia en los octavos de final en una definición por penales, lo que representó el regreso del equipo helvético a los cuartos de final de una Copa del Mundo por primera vez desde 1954. Para la Albiceleste, el camino hasta esta instancia tampoco fue sencillo: debió remontar un marcador de 2-0 ante Egipto para avanzar con una victoria 3-2.

PUBLICIDAD

Sobre el cruce entre Francia y Marruecos, Lucho fue directo: “Creo que va a pasar Francia”. Los franceses llegaron a los cuartos tras completar una fase de grupos con tres victorias, entre ellas ante el propio Marruecos y Noruega. Kylian Mbappé lidera el ataque galo con siete goles, uno menos que Messi en la tabla de goleadores del torneo.

Luis Suárez jugó cuatro Copas del Mundo y marcó siete goles ( REUTERS/John Sibley)
Luis Suárez jugó cuatro Copas del Mundo y marcó siete goles ( REUTERS/John Sibley)

Para el encuentro entre España y Bélgica, la elección del Pistolero también fue clara: “Creo que va a pasar España”. El partido se disputará el viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. La selección española llega como uno de los equipos con mayor solidez táctica del torneo, mientras que Bélgica busca dar el golpe ante uno de los candidatos al título.

El único cruce en el que Suárez reconoció mayor incertidumbre fue el de Noruega e Inglaterra: “Muy lindo partido, va a estar muy parejo”, admitió, aunque finalmente se inclinó por los ingleses. “Creo que va a pasar Inglaterra”, señaló. El duelo está agendado para el sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, un escenario que añade un detalle simbólico: es la misma ciudad donde Suárez y Messi comparten equipo en el Inter Miami.

El mensaje del oriental cerró con un llamado a la interacción: “Bueno, acá los leo y a ver si les gustó. Abrazo”, una invitación que refleja el tono informal con el que el ex futbolista mantiene el contacto con sus seguidores.

Suárez jugó cuatro Mundiales y en el primero de ellos en Sudáfrica 2010 logró el cuarto puesto con su selección. En Brasil 2014 el conjunto celeste quedó afuera en los octavos de final, en Rusia 2018 llegó hasta los cuartos y en Qatar 2022 no pasó la primera ronda. El artillero de 39 años marcó siete tantos en las Copas del Mundo.

El ganador del cruce entre Francia y Marruecos se medirá con el vencedor de España y Bélgica el martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El otro semifinal enfrentará a los clasificados del cuadro de Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza el miércoles 15 de julio en Atlanta.

Temas Relacionados

deportes-internacionalLuis SuárezSelección Argentina Mundial 2026Selección Suiza Mundial 2026Selección Francia Mundial 2026Selección Marruecos Mundial 2026Selección Inglaterra Mundial 2026Selección Noruega Mundial 2026Selección España Mundial 2026Selección Bélgica Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial2026Lionel Messideportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Francia-Marruecos, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: inició el segundo tiempo en Boston

Les Bleus y el conjunto africano pujan por el primer boleto a las semifinales de la Copa del Mundo. Bono le atajó un penal a Mbappé en la etapa inicial

Francia-Marruecos, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: inició el segundo tiempo en Boston

La lupa sobre el penal que Facundo Tello sancionó en favor de Francia ante Marruecos: la llamativa ejecución de Mbappé

El delantero recibió una falta de Mazraoui y el árbitro argentino no dudó en sancionar la infracción. Luego, Bono detuvo el remate del francés

La lupa sobre el penal que Facundo Tello sancionó en favor de Francia ante Marruecos: la llamativa ejecución de Mbappé

El patrón de Japón que “predice” al campeón del Mundial y anticipa un sorprendente rey para 2026

El combinado asiático mantiene una inédita estadística en la Copa del Mundo hace 24 años en la que su camino se relaciona con el ganador del trofeo

El patrón de Japón que “predice” al campeón del Mundial y anticipa un sorprendente rey para 2026

Una figura de España se metió en la polémica sobre el gol anulado de Egipto contra Argentina: su contundente sentencia

Pau Cubarsí, defensor central del Barcelona, respondió con claridad sobre la acción arbitral que generó debate en el partido del martes, por los octavos de final del Mundial

Una figura de España se metió en la polémica sobre el gol anulado de Egipto contra Argentina: su contundente sentencia

“Qué ganas de ser argentino”: los elogios de un reconocido periodista mexicano al equipo de Scaloni en el Mundial

En un programa deportivo resaltaron la entrega, el carácter y la identidad del campeón del mundo, que logró una remontada memorable ante Egipto y avanzó a los cuartos de final

“Qué ganas de ser argentino”: los elogios de un reconocido periodista mexicano al equipo de Scaloni en el Mundial

DEPORTES

Francia-Marruecos, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: inició el segundo tiempo en Boston

Francia-Marruecos, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: inició el segundo tiempo en Boston

La lupa sobre el penal que Facundo Tello sancionó en favor de Francia ante Marruecos: la llamativa ejecución de Mbappé

El patrón de Japón que “predice” al campeón del Mundial y anticipa un sorprendente rey para 2026

Una figura de España se metió en la polémica sobre el gol anulado de Egipto contra Argentina: su contundente sentencia

“Qué ganas de ser argentino”: los elogios de un reconocido periodista mexicano al equipo de Scaloni en el Mundial

TELESHOW

La lista completa de los nominados a los Premios Pinti

La lista completa de los nominados a los Premios Pinti

Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand en su horario especial este sábado y de Juana Viale el domingo

Agus Gandolfo y Caro Calvagni juntas en Miami: playa, piscina y reencuentro antes de los cuartos de final del Mundial 2026

El posteo de Benicio Guyot, el hijo de Ernestina Pais, a 13 días de su muerte: “Te extraño”

Cabito habló de su presente alejado de la radio y cómo quedó su vínculo con Matías Martin: “No me lo crucé más”

INFOBAE AMÉRICA

Nuevas tendencias cripto: quién es el usuario digital en El Salvador y Latinoamérica en 2026

Nuevas tendencias cripto: quién es el usuario digital en El Salvador y Latinoamérica en 2026

Al menos 265 civiles murieron en Ucrania en junio, el mes más letal desde 2022 por los ataques rusos

Nuevos datos muestran cómo los incendios forestales y las erupciones volcánicas agravan el cambio climático

Joven de 22 años será procesada por el delito de parricidio tras lanzar a su pareja a un cauce de Nicaragua

Acusan a salvadoreño en Estados Unidos por posesión de ametralladoras fabricadas con tecnología 3D