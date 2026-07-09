Los pronósticos de Luis Suárez sobre cuartos de final del Mundial 2026: su conclusión sobre Argentina-Suiza

Los pronósticos de Luis Suárez sobre los cuartos de final del Mundial 2026

El delantero uruguayo Luis Suárez se subió al debate de los cuartos de final del Mundial 2026 con su predicción sobre los ganadores en la instancia que comienza este jueves. El charrúa analizó a los ocho mejores equipos del torneo y lanzó sus favoritos.

El Pistolero no dejó lugar a dudas en su pronóstico: el campeón defensor pasará de ronda. A través de un video difundido en su cuenta de TikTok, el ex punta del Barcelona y el Atlético de Madrid eligió a sus cuatro candidatos para avanzar a las semifinales, con Argentina entre ellos.

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“Argentina y Suiza, creo que va a pasar Argentina”, dijo Suárez en el mensaje, grabado con tono distendido y dirigido directamente a sus seguidores. El vínculo del uruguayo con la Albiceleste no es casual: desde su llegada al Inter Miami, comparte vestuario con su amigo Lionel Messi, capitán del equipo nacional argentino y líder del torneo con ocho goles anotados hasta los cuartos de final. También tocaron la gloria juntos en el Barcelona.

El duelo entre Argentina y Suiza está programado para el sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, con inicio a las 22:00 (hora argentina). Los suizos llegan tras superar a Colombia en los octavos de final en una definición por penales, lo que representó el regreso del equipo helvético a los cuartos de final de una Copa del Mundo por primera vez desde 1954. Para la Albiceleste, el camino hasta esta instancia tampoco fue sencillo: debió remontar un marcador de 2-0 ante Egipto para avanzar con una victoria 3-2.

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Sobre el cruce entre Francia y Marruecos, Lucho fue directo: “Creo que va a pasar Francia”. Los franceses llegaron a los cuartos tras completar una fase de grupos con tres victorias, entre ellas ante el propio Marruecos y Noruega. Kylian Mbappé lidera el ataque galo con siete goles, uno menos que Messi en la tabla de goleadores del torneo.

Luis Suárez jugó cuatro Copas del Mundo y marcó siete goles ( REUTERS/John Sibley)

Para el encuentro entre España y Bélgica, la elección del Pistolero también fue clara: “Creo que va a pasar España”. El partido se disputará el viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. La selección española llega como uno de los equipos con mayor solidez táctica del torneo, mientras que Bélgica busca dar el golpe ante uno de los candidatos al título.

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El único cruce en el que Suárez reconoció mayor incertidumbre fue el de Noruega e Inglaterra: “Muy lindo partido, va a estar muy parejo”, admitió, aunque finalmente se inclinó por los ingleses. “Creo que va a pasar Inglaterra”, señaló. El duelo está agendado para el sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, un escenario que añade un detalle simbólico: es la misma ciudad donde Suárez y Messi comparten equipo en el Inter Miami.

El mensaje del oriental cerró con un llamado a la interacción: “Bueno, acá los leo y a ver si les gustó. Abrazo”, una invitación que refleja el tono informal con el que el ex futbolista mantiene el contacto con sus seguidores.

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Suárez jugó cuatro Mundiales y en el primero de ellos en Sudáfrica 2010 logró el cuarto puesto con su selección. En Brasil 2014 el conjunto celeste quedó afuera en los octavos de final, en Rusia 2018 llegó hasta los cuartos y en Qatar 2022 no pasó la primera ronda. El artillero de 39 años marcó siete tantos en las Copas del Mundo.

El ganador del cruce entre Francia y Marruecos se medirá con el vencedor de España y Bélgica el martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El otro semifinal enfrentará a los clasificados del cuadro de Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza el miércoles 15 de julio en Atlanta.

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