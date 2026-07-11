Cuba restablece gradual y parcialmente la electricidad tras el nuevo colapso: solo el 12,6% de La Habana tiene corriente

Un hombre cruza una calle con semáforos apagados mientras la red eléctrica nacional de Cuba colapsa, según el operador de la red del país, UNE, lo que marca el segundo apagón total en una semana y el cuarto en lo que va del año, en La Habana, Cuba, 10 de julio de 2026 (REUTERS/Norlys Pérez)

El sistema electroenergético de Cuba se reconecta de forma progresiva este sábado, tras el colapso nacional sufrido el día anterior —el segundo en menos de una semana y el cuarto en 2026— que afectó a más de nueve millones de cubanos al quedar sin suministro eléctrico.

El último informe del Ministerio de Energía y Minas (Minem) señala que se han implementado microsistemas de generación eléctrica en todas las provincias para mantener operativos los servicios en centros esenciales como hospitales y el abastecimiento de agua.

PUBLICIDAD

Entre las prioridades figura la reincorporación de la planta Energás Boca de Jaruco, ubicada en la provincia de Mayabeque, con el objetivo de iniciar el arranque de las centrales termoeléctricas.

En La Habana, donde residen aproximadamente dos millones de personas, la restauración del servicio alcanza el 12,6%, lo que equivale a 108.608 clientes de un total de 787.000, según datos de la Unión Eléctrica, empresa estatal dependiente del Minem.

PUBLICIDAD

En situaciones similares previas, el restablecimiento del SEN sigue un proceso lento y complejo, que puede durar varios días. Esto implica iniciar la generación con fuentes de arranque sencillo —como solar, hidroeléctrica o motores de generación— para abastecer áreas pequeñas que, posteriormente, se enlazan entre sí.

El objetivo principal es suministrar energía suficiente a las centrales termoeléctricas, consideradas el pilar de la generación eléctrica en Cuba, para que puedan volver a operar y cubrir la demanda nacional.

PUBLICIDAD

El Minem atribuyó la causa del apagón total del SEN, reportado la tarde del viernes, a un fallo en la línea de 220 kilovatios entre Santa Clara y Sancti Spíritus, lo que provocó “la división del SEN y la salida de varias unidades térmicas”.

Un hombre camina por una calle de La Habana en pleno apagón general (REUTERS/Norlys Pérez)

Al momento del corte, 11 de las 16 unidades de generación termoeléctrica estaban fuera de servicio por averías o mantenimiento.

En la caída anterior, ocurrida el lunes, la recuperación del sistema se completó unas 36 horas después, el miércoles, cuando todas las provincias restablecieron su conexión al SEN.

PUBLICIDAD

Cuba atraviesa una crisis energética severa desde mediados de 2024, intensificada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos impuesto en enero, que ha elevado los cortes eléctricos a niveles históricos.

En las últimas semanas, se han alcanzado récords de cortes eléctricos, con apagones simultáneos que afectaron entre el 70% y 72% del país en momentos de máxima demanda.

PUBLICIDAD

En marzo, también se registraron dos apagones nacionales por una desconexión total del SEN en menos de una semana.

El régimen cubano ha calificado la situación del SEN como “crítica” y “extremadamente tensa”, resultado tanto del bloqueo estadounidense como de un sistema energético obsoleto.

PUBLICIDAD

Distintas estimaciones calculan que la isla necesita más de 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir su demanda, de los cuales solo obtiene unos 40.000 con producción nacional; el resto debe importarlo.

El último buque petrolero en llegar a Cuba fue el ruso Anatoli Kolodkin, sancionado por Estados Unidos, que ingresó en la bahía de Matanzas el 31 de marzo con unos 730.000 barriles, cantidad que apenas cubrió la demanda por dos semanas en abril.

PUBLICIDAD

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio (Eric Lee/Pool Photo vía AP)

El mensaje de Marco Rubio por el quinto aniversario del 11J

En otro orden, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, exigió este sábado la liberación inmediata de los presos políticos cubanos al conmemorar el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021 —conocidas como el 11J—, las mayores movilizaciones ciudadanas en la isla desde la Revolución de 1959.

“A día de hoy, cientos de cubanos permanecen detenidos de forma injusta, sometidos a condiciones brutales, por el simple pecado de preguntar por qué los cubanos no pueden tener negocios propios libremente, participar en el proceso político, o proveer para sí mismos y sus familias”, escribió Rubio en su cuenta de X. “El régimen debe liberar a estos presos políticos de inmediato”, exigió el funcionario.

PUBLICIDAD

Las cifras respaldan la gravedad del cuadro. La organización de derechos humanos Prisoners Defenders, con sede en Madrid, documentó 1.306 presos políticos en Cuba al cierre de junio, un récord histórico en sus registros. De ese total, 40 fueron detenidos cuando eran menores de edad, también el número más alto jamás registrado. Solo en junio se verificaron 32 nuevos casos.

“El régimen cubano acaba de marcar dos siniestros nuevos récords de represión a las puertas del quinto aniversario del 11J”, afirmó Javier Larrondo, presidente de la organización, en declaraciones a Infobae.

En su mensaje, Rubio recordó que hoy se cumplen cinco años desde que “el régimen comunista cubano sofocó brutalmente las pacíficas manifestaciones del 11 de julio y silenció una vez más los reclamos de los cubanos por derechos básicos, dignidad y oportunidad”.

El secretario de Estado precisó que tanto él como el presidente Donald Trump aspiran a “un futuro mejor para Cuba, en el que los cubanos tengan mayor oportunidad, libertad y dignidad, y Cuba deje de albergar operaciones militares extranjeras hostiles, de inteligencia, terrorismo y subversión a 90 millas (145 kilómetros) del territorio estadounidense”.