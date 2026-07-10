De Ketelaere pone fin a la histórica racha de imbatibilidad de Unai Simón

El portero de la selección española Unai Simón (REUTERS/Eloisa Sanchez)

De Ketelaere pone fin a la racha de Unai Simón. El portero de la selección española consiguió durante el duelo ante Austria escribir su nombre en los libros de historia. Acudió a la cita de dieciseisavos con la posibilidad de batir un récord de imbatibilidad, superando a Iker Casillas. Tan solo necesitaba que el partido llegara al minuto 57 sin haber recibido un gol. Dicho y hecho. Superó a Portugal sin recibir un solo gol, pero Bélgica ha conseguido romper esa racha.

En sus últimos encuentros contra Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, la selección española ha mostrado rendimientos variados. En uno de esos compromisos, el equipo tuvo problemas para crear juego y concretar oportunidades en el área contraria. En otra presentación, España recuperó la fluidez y el ritmo que caracterizó su etapa como campeona de Europa, con jugadas rápidas y efectividad ofensiva. En la tercera, sobrevivieron a un duelo marcado por la dureza y las patadas. Sin embargo, los tres tienen una cosas en común: la portería de Unai Simón permanecía a cero.

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Una vez superada la fase de grupos haber recibido un gol, afrontaban el partido ante Austria con la esperanza de seguir manteniendo esa racha de imbatibilidad. Unai tenía la posibilidad de registrar un récord histórico en los Mundiales. Dicho y hecho. Sellaron el duelo ante los austríaco con un 3-0, y el portero del Athletic Club hacía historia. Y es que, para encontrar el último gol encajado por España en las citas mundialistas hay que retroceder a la derrota ante Japón en la fase de grupos de Qatar, cuando Ritsu Doan y Tanaka revirtieron el tanto de Morata entre los minutos 48 y 51.

El jugador de Bélgica Charles De Ketelaere (Reuters/Gary Vasquez)

La misión era seguir avanzando en el Mundial, aunque seguir manteniendo la portería a cero era una cuestión cada vez más difícil. Y más cuando enfrentes tienes a un equipo como Portugal luchando por el billete a cuartos. Cristiano Ronaldo, Joao Félix, Bruno Fernandes y Pedro Neto amenazando la portería de española. Pero Unai Simón no se viene abajo en las grandes cita. Contra quien no pudo fue con Bélgica.

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El gol de Charles de Ketelaere

España había conseguido ponerse por delante en el marcador gracias a un gol en el minuto 30 de Fabián. A partir de ese momento, La Roja siguió apretando en busca de un segundo tanto que diera cierta calma a los de Luis de la Fuente. Cuando mejor estaban y más cerca parecía el segundo, Bélgica asestó el golpe. Fue tras una subida por banda, donde Castagne puso un centro al área y De Ketelaere consiguió superar la marca española y rematar el balón para batir a Unai Simón.

Mundial 2026 - Portugal 0 - España 1 - ES

El portero llegaba sin recibir un gol desde el Mundial de Qatar, es decir, 650 minutos sin recibir un gol. Hasta ahora. A instaurado un nuevo récord muy difícil de batir, tanto a nivel nacional como internacional. Lo cierto es que el portero español es histórico y probablemente pase años hasta que alguien consiga superar este registro en los mundiales.

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