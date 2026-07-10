Cambio de última hora en la alineación de Bélgica: se cae Tielemans del once y entra Vanaken

Tielemans se retira del calentamiento. (REUTERS/Hannah Mckay)

Malas noticias para Bélgica. Tielemans se retira lesionado del calentamiento previo al partido de cuartos contra España. Habrá cambio en el once por obligación. Entra Vanken en ese medio del campo. A esta baja se suma la de Onana después de la rotura en el ligamento cruzado anterior en el partido contra Estados Unidos. Habrá que esperar para saber el diagnóstico completo, pero todo apunta a algo muscular. El futbolista ha abandonado el calentamiento por su propio pie y a trote.

En cambio, España sale con sorpresa: Fabián. Luis de la Fuente tiene a todos disponibles y solo ha introducido un cambio en la alineación con respecto al anterior partido frente a Portugal. Además, habrá que estar atentos a Ferran Torres, el único apercibido que podría perderse las hipotéticas semifinales.

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Allí ya espera Francia, que se clasificó ayer después de vencer 2-0 a Marruecos gracias a un gol de Kylian Mbappé y otro de Dembélé en la segunda parte.

Kevin De Bruyne, titular

La gran novedad en la alineación es la de Kevin De Bruyne. El actual futbolista del Manchester City no tuvo minutos contra Estados Unidos, pero ahora contará con un papel primordial para los de Rudi Garcia como lanzador de las contras. Además, su presencia añade capacidad de pausa y de último pase a una medular que ya contaba con Vanaken, Raskin y Tielemans, cuatro futbolistas con perfil más asociativo del habitual en Bélgica.

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Kevin De Bruyne en el estadio de Los Ángeles antes de enfrentarse a España. (REUTERS/Hannah Mckay)

Doku le quita el puesto a Lukebakio

En ataque, Jérémy Doku entra por Dodi Lukebakio, que sí había sido titular en el partido anterior ante Estados Unidos. Así, se confirma el plan de Bélgica para aprovechar la velocidad del extremo del Manchester City en las contras que precisamente lanzará su capitán cuando recuperen balón.

Y no es casualidad: junto a Trossard, Doku ha sido uno de los nombres propios del último tramo de Bélgica en el torneo, que se ha convertido en el segundo equipo más goleador del Mundial, con doce goles en sus tres últimos encuentros.

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Mundial 2026 - Bélgica 3 - Senegal 2 - ES

Continuidad en la defensa

Atrás, mismo trío de centrales: Maxim De Cuyper mantiene su sitio, acompañado de Castagne y Mechele. Bajo palos, Thibaut Courtois, el muro belga.

Courtois contra Oyarzabal. (Reuters Jessie Alcheh)

El as en la manga: Lukaku

Pese a los cambios en el once, la principal amenaza sigue estando en el banquillo. Romelu Lukaku acumula tres goles en el torneo, todos ellos entrando como revulsivo.

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El jugador de Bélgica, Lukaku (Reuters/Blake Dahlin)

El camino de Bélgica

El camino de Bélgica no ha sido fácil. Si bien en todos los duelos partían como favoritas, en su debut, se puso por detrás contra Egipto y tuvo que rescatar un empate que evidenciaba las dudas de los Diablos Rojos, una incertidumbre que se hacía aún más peligrosa tras no poder marcar gol contra Irán. Dos puntos de seis posibles. Solo una abultada victoria contra Nueva Zelanda (5-1) les permitió el pase a la ronda extra.

En cambio, la fase eliminatoria trajo su mejor versión. En dieciseisavos protagonizaron una remontada épica ante Senegal y en octavos una goleada contra Estados Unidos para dejar fuera definitivamente a todas las anfitrionas.

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