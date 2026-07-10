Cuándo juega España el partido ante Francia de semifinales de Mundial 2026

Mikel Merino celebrando su gol ante Bélgica (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

España sigue avanzando. Los de Luis de la Fuente dominaron en un duelo ante Bélgica que cerca estuvo de envenenarse. Fabián adelantó a La Roja en el marcador en el minuto 30 de partido, pero justo antes de la primera parte llegó la contestación. De Ketelaere instauró de nuevo las tablas en el marcador. Los minutos pasaron sin que ninguno pudiera volver a mover el marcador. Cuando parecía que el encuentro se encaminaba a la prórroga, llegó un eterno Mikel Merino para volver a salvar a España. Ahora, La Roja ya mira a Francia, su próximo rival en el duelo de semifinales del Mundial.

Los de Luis de la Fuente afrontaron el duelo con seguridad la estrategia clara. Sabían que su plan pasaban por mover el balón y buscar pases profundos, a la espalda de la defensa belga. Eso hicieron y así llegaron algunas de las mejores ocasiones de La Roja. La superioridad fue palpable desde los primeros minutos y en el 30, se certificó con un Fabián para adelantar a la selección española. Bélgica respondió justo antes del descanso para volver a instaurar las tablas. No fue hasta los instantes finales cuando Mikel Merino se volvía a hacer grande.

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Una vez más el navarro evitaba que la selección española afrontara la prórroga. Apareció desde el banquillo para volver a hacerse eterno sobre el terreno de juego. Selló el billete para las semifinales del Mundial, donde ya espera un titán: Francia. Les Bleus serán el próximo rival a batir de los de Luis de la Fuente. Una selección marcada por una delantera histórica, con nombres como Mbappé, Olise o Dembélé.

Los jugadores de Francia celebrando un gol (Reuters/David Butler Ii)

El duelo ya de primeras se presenta complicado. Dos vecinas, dos viejas conocidas se vuelven a ver las caras en un Mundial. La gran final en juego y el sueño de dos países luchando por hacerse realidad. España tratará de instaurar su juego sobre el verde, mientras los de Didier Deschamps buscarán una contra que les permita batir a Unai Simón.

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Cuándo es la semifinal del Mundial entre España y Francia

La semifinal está programada para el martes 14 de julio a las 21:00 en el estadio de Dallas. El rival en esa instancia será la selección de Francia, que aseguró su clasificación tras imponerse 2-0 a Marruecos el jueves 9 de julio. El conjunto francés llega como principal candidato al título mundialista, impulsado por el destacado desempeño de jugadores como Mbappé, Dembélé y Olise.

La final está cada vez más cerca. Francia y España son las dos primeras selecciones en clasificarse para las semifinales. Todavía falta por conocer quien se une a ellas. Inglaterra - Noruega y Argentina - Suiza, son los duelos de donde saldrá los próximos semifinalistas. Cada vez falta menos por saber el nombre de la selección se alzará con el título de campeona del mundo. Quedan seis selecciones, contando los duelos de la jornada del sábado, pero solo puede quedar una, esa que entrará en los libros de historia de los mundialistas y levantará el trofeo.

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