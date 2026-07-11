La revelación de Courtois tras ser reemplazado por lesión ante España y quedar eliminado con Bélgica del Mundial: “No quería salir”

La eliminación de Bélgica ante España en los cuartos de final del Mundial 2026 en Los Ángeles dejó una escena inesperada: la salida de Thibaut Courtois a veinte minutos del final tras sufrir una lesión muscular. El arquero, referente del equipo, detalló que sintió “mucho dolor en el cuádriceps”, y explicó que intentó continuar en el campo pese a las molestias, pero la decisión técnica selló el cambio.

Según informó el diario belga De Standaard, Courtois detalló los límites que tenía por la dolencia: “Había dicho que ya no podía patear muy lejos. Intenté seguir jugando un rato, pero el técnico ya había tomado la decisión de cambiarme. No hay problema, porque el equipo es lo primero, por supuesto”.

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El arquero de 34 años, que defendió la portería de Real Madrid durante la presente temporada, insistió en que su deseo era permanecer en la cancha: “Quería seguir. En un partido así, no quieres salir. Pero el entrenador me dijo: ‘Si no estás al 100%, es mejor salir’”, detalló al portal de su país, 7sur7.

La modificación marcó un punto de inflexión para los Diablos Rojos. El ingreso de Senne Lammens, guardameta de 24 años del Manchester United, resultó determinante en el desenlace. Lammens, con solo dos partidos internacionales previos y sin experiencia en Copas del Mundo, entró en un contexto de máxima tensión. A minutos del cierre, un remate de media distancia de Pau Cubarsí provocó una floja respuesta del joven, lo que permitió a Mikel Merino marcar el 2-1 final para la victoria de España.

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Tras el encuentro, Courtois respaldó públicamente a su reemplazante: “Fuimos a abrazarlo con Mike (Penders, tercer arquero) y Guy (Martens, entrenador de arqueros). Creo que no hace falta decir mucho, porque sencillamente no se puede decir mucho al respecto. Es principalmente una lástima para él. Senne es un excelente portero con un futuro muy prometedor. Momentos como este te hacen más fuerte. Es parte del fútbol”, expresó en declaraciones recogidas por De Standaard.

El seleccionador belga, Rudi García, analizó el impacto del error y la actuación del equipo. “Miramos a España a los ojos y les hicimos dudar. Pero partidos como este se deciden por los detalles. No se pueden cometer errores, no se pueden regalar oportunidades. Desafortunadamente, uno de nuestros jugadores más jóvenes lo hizo. Pero estoy orgulloso de mi equipo. Hemos demostrado que somos una gran nación futbolística en el Mundial”, manifestó en declaraciones publicadas por el último periódico citado.

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Además, García se mostró convencido de haber reemplazado a Courtois, según difundió la agencia EFE: “Él estuvo excelente en todos los aspectos. Es uno de los mejores porteros del mundo, fue un golpe muy duro no tenerle. No queríamos agravar la lesión de Courtois y no me arrepiento de la decisión”.

El momento de la atención médica a Thibaut Courtois antes de la pausa de hidratación en la segunda parte (Créditos: Reuters/Gary Vasquez)

El desarrollo del partido mostró a España tomando la iniciativa con un gol de Fabián Ruiz a los 29 minutos, tras aprovechar una pelota suelta en el área. Bélgica igualó antes del descanso con un cabezazo de Charles De Ketelaere, que cortó una racha de imbatibilidad histórica de Unai Simón. En la segunda mitad, el equipo dirigido por Rudi García estuvo cerca de desnivelar con un remate de Maxim De Cuyper, mientras que Courtois sostuvo a su selección con intervenciones clave ante Lamine Yamal y Mikel Oyarzábal.

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El momento decisivo llegó cuando Courtois quedó tendido en el césped, mostrando claras señales de dolor en la pierna izquierda. Tras una breve pausa, intentó continuar, pero finalmente se realizó el cambio que terminó siendo decisivo en el marcador final. De esta forma, terminó una racha personal del arquero: fue la primera vez que no completó un partido en una Copa del Mundo tras 21 presencias consecutivas.

La situación física de Courtois en la temporada había sido irregular. A mediados de marzo, una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho lo dejó fuera de las canchas seis semanas, perdiéndose partidos cruciales con Real Madrid. Su retorno se produjo recién en mayo, lo que condicionó su preparación de cara al Mundial.

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La mirada triste de Courtois tras retirarse lesionado de la cancha (Créditos: Reuters/Kiyoshi Mio)

En la previa del encuentro, Courtois se había mostrado autocrítico y desafiante ante las críticas al seleccionado belga. “La gente se ha equivocado con nosotros. Se vio que Egipto no era tan malo, contra Irán no logramos meter un gol, pero no jugamos mal. Se meten atrás y dicen que no tenemos ritmo... Y en los demás partidos, más abiertos, nos ha ido bien“, sostuvo. Y añadió: “En los últimos días, nos han faltado al respeto. Se decía que podían ganarnos fácilmente, pero creo que hoy demostramos que somos un buen equipo”.

Con el triunfo, España selló su pase a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará a Francia el martes 14 de julio en el Estadio Dallas. Mientras tanto, Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza jugarán este sábado para definir la segunda semifinal, a jugarse el miércoles en idéntico horario en Atlanta.

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