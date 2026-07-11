Deportes

La revelación de Courtois tras ser reemplazado por lesión ante España y quedar eliminado con Bélgica del Mundial: “No quería salir”

El arquero de 34 años declaró su deseo de continuar en la cancha, pero Rudi García lo quiso preservar. “No me arrepiento”, aseguró el técnico

Guardar
Google icon

La eliminación de Bélgica ante España en los cuartos de final del Mundial 2026 en Los Ángeles dejó una escena inesperada: la salida de Thibaut Courtois a veinte minutos del final tras sufrir una lesión muscular. El arquero, referente del equipo, detalló que sintió “mucho dolor en el cuádriceps”, y explicó que intentó continuar en el campo pese a las molestias, pero la decisión técnica selló el cambio.

Según informó el diario belga De Standaard, Courtois detalló los límites que tenía por la dolencia: “Había dicho que ya no podía patear muy lejos. Intenté seguir jugando un rato, pero el técnico ya había tomado la decisión de cambiarme. No hay problema, porque el equipo es lo primero, por supuesto”.

PUBLICIDAD

El arquero de 34 años, que defendió la portería de Real Madrid durante la presente temporada, insistió en que su deseo era permanecer en la cancha: “Quería seguir. En un partido así, no quieres salir. Pero el entrenador me dijo: ‘Si no estás al 100%, es mejor salir’”, detalló al portal de su país, 7sur7.

La modificación marcó un punto de inflexión para los Diablos Rojos. El ingreso de Senne Lammens, guardameta de 24 años del Manchester United, resultó determinante en el desenlace. Lammens, con solo dos partidos internacionales previos y sin experiencia en Copas del Mundo, entró en un contexto de máxima tensión. A minutos del cierre, un remate de media distancia de Pau Cubarsí provocó una floja respuesta del joven, lo que permitió a Mikel Merino marcar el 2-1 final para la victoria de España.

PUBLICIDAD

Tras el encuentro, Courtois respaldó públicamente a su reemplazante: “Fuimos a abrazarlo con Mike (Penders, tercer arquero) y Guy (Martens, entrenador de arqueros). Creo que no hace falta decir mucho, porque sencillamente no se puede decir mucho al respecto. Es principalmente una lástima para él. Senne es un excelente portero con un futuro muy prometedor. Momentos como este te hacen más fuerte. Es parte del fútbol”, expresó en declaraciones recogidas por De Standaard.

El seleccionador belga, Rudi García, analizó el impacto del error y la actuación del equipo. “Miramos a España a los ojos y les hicimos dudar. Pero partidos como este se deciden por los detalles. No se pueden cometer errores, no se pueden regalar oportunidades. Desafortunadamente, uno de nuestros jugadores más jóvenes lo hizo. Pero estoy orgulloso de mi equipo. Hemos demostrado que somos una gran nación futbolística en el Mundial”, manifestó en declaraciones publicadas por el último periódico citado.

Además, García se mostró convencido de haber reemplazado a Courtois, según difundió la agencia EFE: “Él estuvo excelente en todos los aspectos. Es uno de los mejores porteros del mundo, fue un golpe muy duro no tenerle. No queríamos agravar la lesión de Courtois y no me arrepiento de la decisión”.

El momento de la atención médica a Thibaut Courtois antes de la pausa de hidratación en la segunda parte (Créditos: Reuters/Gary Vasquez)
El momento de la atención médica a Thibaut Courtois antes de la pausa de hidratación en la segunda parte (Créditos: Reuters/Gary Vasquez)

El desarrollo del partido mostró a España tomando la iniciativa con un gol de Fabián Ruiz a los 29 minutos, tras aprovechar una pelota suelta en el área. Bélgica igualó antes del descanso con un cabezazo de Charles De Ketelaere, que cortó una racha de imbatibilidad histórica de Unai Simón. En la segunda mitad, el equipo dirigido por Rudi García estuvo cerca de desnivelar con un remate de Maxim De Cuyper, mientras que Courtois sostuvo a su selección con intervenciones clave ante Lamine Yamal y Mikel Oyarzábal.

El momento decisivo llegó cuando Courtois quedó tendido en el césped, mostrando claras señales de dolor en la pierna izquierda. Tras una breve pausa, intentó continuar, pero finalmente se realizó el cambio que terminó siendo decisivo en el marcador final. De esta forma, terminó una racha personal del arquero: fue la primera vez que no completó un partido en una Copa del Mundo tras 21 presencias consecutivas.

La situación física de Courtois en la temporada había sido irregular. A mediados de marzo, una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho lo dejó fuera de las canchas seis semanas, perdiéndose partidos cruciales con Real Madrid. Su retorno se produjo recién en mayo, lo que condicionó su preparación de cara al Mundial.

La mirada triste de Courtois tras retirarse lesionado de la cancha (Créditos: Reuters/Kiyoshi Mio)
La mirada triste de Courtois tras retirarse lesionado de la cancha (Créditos: Reuters/Kiyoshi Mio)

En la previa del encuentro, Courtois se había mostrado autocrítico y desafiante ante las críticas al seleccionado belga. “La gente se ha equivocado con nosotros. Se vio que Egipto no era tan malo, contra Irán no logramos meter un gol, pero no jugamos mal. Se meten atrás y dicen que no tenemos ritmo... Y en los demás partidos, más abiertos, nos ha ido bien“, sostuvo. Y añadió: “En los últimos días, nos han faltado al respeto. Se decía que podían ganarnos fácilmente, pero creo que hoy demostramos que somos un buen equipo”.

Con el triunfo, España selló su pase a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará a Francia el martes 14 de julio en el Estadio Dallas. Mientras tanto, Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza jugarán este sábado para definir la segunda semifinal, a jugarse el miércoles en idéntico horario en Atlanta.

Temas Relacionados

deportes-internacionalThibaut CourtoisRudi GarcíaSelección Bélgica Mundial 2026Selección España Mundial 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Noruega-Inglaterra, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Los Vikingos y los ingleses pujarán por un boleto a las semifinales de la Copa del Mundo

Noruega-Inglaterra, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Argentina-Suiza, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La Albiceleste y el conjunto europeo pujarán por el último boleto a las semifinales de la Copa del Mundo

Argentina-Suiza, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Los Pumas se enfrentarán a Gales en busca de la recuperación en el Nations Championship

Felipe Contepomi realizará cinco cambios para intentar lograr la primera victoria en el torneo. Desde las 16:10 con transmisión de Disney+ y ESPN 2

Los Pumas se enfrentarán a Gales en busca de la recuperación en el Nations Championship

Delem, el técnico brasileño que pudo cambiar la historia de Messi para siempre

Descubrió y promocionó desde las inferiores de River Plate a jugadores que hicieron historia en el club y en la Selección como Pablo Aimar. Documentos inéditos familiares de su carrera que se conocen por primera vez

Delem, el técnico brasileño que pudo cambiar la historia de Messi para siempre

12 goles, 40° C, un arquero descompensado y un delantero con un tumor cerebral: “la Batalla de Lausana” entre Suiza y Austria en 1954

El elenco helvético jugará los cuartos de final tras 72 años y la última vez que jugó en esa instancia el partido tuvo de todo

12 goles, 40° C, un arquero descompensado y un delantero con un tumor cerebral: “la Batalla de Lausana” entre Suiza y Austria en 1954

DEPORTES

Noruega-Inglaterra, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Noruega-Inglaterra, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Argentina-Suiza, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Los Pumas se enfrentarán a Gales en busca de la recuperación en el Nations Championship

Delem, el técnico brasileño que pudo cambiar la historia de Messi para siempre

12 goles, 40° C, un arquero descompensado y un delantero con un tumor cerebral: “la Batalla de Lausana” entre Suiza y Austria en 1954

TELESHOW

A 20 años de la muerte de Oscar Moro, el hombre que le puso ritmo al rock argentino

A 20 años de la muerte de Oscar Moro, el hombre que le puso ritmo al rock argentino

Gabo Usandivaras abre su alma: “La salud mental es algo con lo que lucho cada día”

La respuesta de Andrea del Boca ante una posible cita con un participante de Gran Hermano

El cambio de look de Tuli Acosta que impactó a sus seguidores: “Soy otra persona”

Marcelo Tinelli recordó el éxito de ‘Ritmo de la noche’ junto a The Sacados: “Son la música icónica de los ‘90”

INFOBAE AMÉRICA

La oposición en Cuba advierte sobre los riesgo de un nuevo estallido social a cinco años del 11J

La oposición en Cuba advierte sobre los riesgo de un nuevo estallido social a cinco años del 11J

Pakistán instó al régimen de Irán a mantener la paz en Medio Oriente: “Subrayamos la necesidad imperiosa de moderación”

A cinco años del histórico 11J en Cuba: “El régimen puede reprimir y encarcelar, pero no va a apagar las ansias de libertad del pueblo”

Guerra narco en Uruguay: cinco miembros de un clan familiar fueron acribillados a balazos por otro grupo criminal

Estados Unidos-Cuba, hora de decisiones: la “guerra” ya comenzó