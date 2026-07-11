Sociedad

Tragedia en la Ruta 11: un muerto y cuatro heridos por un choque frontal entre un auto y un camión en Santa Fe

Ocurrió este sábado a las 9:30, cerca de la localidad de Villa Ocampo, en el sur de la provincia

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Un camión chocó de frente contra un automóvil en el kilómetro 870, cerca de Villa Ocampo: un muerto y cuatro heridos (Video y fotos: Bomberos Voluntarios de Santa Fe)

Un choque frontal entre un automóvil y un camión dejó este sábado como saldo un muerto y cuatro heridos en la Ruta 11, a la altura del kilómetro 870, en jurisdicción de Villa Ocampo, al sur de la provincia de Santa Fe.

El siniestro se produjo alrededor de las 9:30 frente a la Estación Termoeléctrica de la empresa Secco SA, cuando un auto marca Kia que viajaba desde Paraguay con destino a la provincia de Buenos Aires impactó de frente contra un camión Fiat que circulaba sin carga y se dirigía hacia Villa Ocampo.

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Silvio Jaime, subjefe provincial de Bomberos Voluntarios de Villa Ocampo, dio detalles de la posible mecánica del hecho, reconstruida a partir de los primeros testimonios recogidos en el lugar: “Algunas personas nos contaron que el auto venía zigzagueando. Después, las pericias determinarán qué ocurrió, pero aparentemente algo le habría pasado al conductor”, confirmó a Infobae.

Un camión chocó de frente contra un automóvil en el kilómetro 870, cerca de Villa Ocampo: un muerto y cuatro heridos
Según testigos el auto venía zigzagueando antes de impactar contra el camión de frente

El hombre fallecido era el conductor del auto, que viajaba acompañado por otras cuatro personas. Fue identificado como Ricardo Canizza, de nacionalidad paraguaya, mientras que los heridos son Mirna Rolón, de 45 años; María Rolón, de 51; Diego Ramírez, de 26; y una niña de cinco años. El conductor del camión, Carlos Baello, de 46 años, domiciliado en Las Toscas, resultó ileso.

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El siniestro obligó a interrumpir por completo la circulación en la autovía mientras trabajaban peritos y equipos de emergencia. “La traza ya está liberada desde las 12 horas”, confirmó a Infobae Jaime.

Cómo fue el choque

El subjefe de Bomberos agregó a los medios locales que dos personas quedaron atrapadas dentro del auto y debieron ser rescatadas por los antes de ser trasladadas de urgencia. “Fue un impacto frontal muy fuerte que hizo que se desprendiera el motor del auto”, agregó Jaime.

Un camión chocó de frente contra un automóvil en el kilómetro 870, cerca de Villa Ocampo: un muerto y cuatro heridos
La ruta estuvo cortada dos horas por este accidente fatal

Las autoridades policiales continuaban con las pericias para establecer la mecánica del choque y las circunstancias que desencadenaron el impacto fatal. En el lugar trabajaron además dotaciones de bomberos, servicios de emergencias y personal de Seguridad Vial.

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