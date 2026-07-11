Panamá

Panamá inaugura un nuevo refugio natural en plena capital para proteger la biodiversidad tropical

El complejo incorpora un vivero, un invernadero y un mariposario dentro del Parque Natural Metropolitano, uno de los pocos bosques tropicales protegidos ubicados en el corazón de una gran ciudad.

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El Refugio del Bosque Tropical integra un vivero, un invernadero y un mariposario para fortalecer la conservación de la biodiversidad dentro del Parque Natural Metropolitano. Tomada de MiAmbiente
El Refugio del Bosque Tropical integra un vivero, un invernadero y un mariposario para fortalecer la conservación de la biodiversidad dentro del Parque Natural Metropolitano. Tomada de MiAmbiente

En una ciudad marcada por rascacielos, avenidas y un acelerado crecimiento urbano, Panamá acaba de sumar un nuevo espacio dedicado a la conservación de la naturaleza.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y el Patronato del Parque Natural Metropolitano inauguraron el Refugio del Bosque Tropical, un complejo ambiental que fortalecerá la protección de la biodiversidad, la investigación científica y la educación ambiental en pleno corazón de la capital panameña.

La inauguración coincide con la conmemoración del 41.º aniversario del Parque Natural Metropolitano, considerado uno de los principales pulmones verdes de la Ciudad de Panamá y reconocido por ser el único parque natural ubicado dentro de una urbe metropolitana en América Latina, una característica que lo convierte en un referente regional para la conservación de ecosistemas en entornos urbanos.

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El nuevo complejo fue construido gracias a un aporte de $80.000 provenientes de la Unidad de Fideicomisos e Inversiones (UFISI) de MiAMBIENTE, al que se sumó una contrapartida de $12.702,19 por parte del Patronato del Parque Natural Metropolitano. Los acabados finales serán financiados con recursos propios del Patronato.

El nuevo mariposario permitirá observar especies emblemáticas como la morfo azul, la mariposa búho y la polidama, importantes para la polinización de los ecosistemas. Tomada de MiAmbiente
El nuevo mariposario permitirá observar especies emblemáticas como la morfo azul, la mariposa búho y la polidama, importantes para la polinización de los ecosistemas. Tomada de MiAmbiente

La nueva infraestructura integra tres componentes principales. El primero es el vivero “Las Heliconias”, diseñado para incrementar la producción de especies vegetales nativas destinadas a proyectos de restauración ecológica y paisajismo.

El segundo corresponde a un moderno invernadero hidropónico, concebido para la propagación de plantas bajo condiciones controladas y como laboratorio para actividades de investigación y capacitación.

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El tercer elemento es el mariposario “Alas del Bosque”, un espacio donde los visitantes podrán conocer de cerca algunas de las especies más representativas del parque, entre ellas la morfo azul, la mariposa búho y la polidama, además de aprender sobre el papel que desempeñan los polinizadores en el equilibrio de los ecosistemas tropicales.

El proyecto también incluyó la ampliación del vivero existente, la rehabilitación integral del mariposario, la adecuación de senderos accesibles, áreas de manejo y nuevos espacios destinados a la propagación de especies, la investigación y las actividades de educación ambiental.

El Parque Natural Metropolitano alberga cientos de especies de flora y fauna, convirtiéndose en uno de los principales refugios de biodiversidad dentro de una ciudad en América Latina. Tomada de MiAmbiente
El Parque Natural Metropolitano alberga cientos de especies de flora y fauna, convirtiéndose en uno de los principales refugios de biodiversidad dentro de una ciudad en América Latina. Tomada de MiAmbiente

La obra responde al crecimiento de los programas de conservación desarrollados por el parque y al aumento de ciudadanos interesados en participar en jornadas de reforestación, rescate de flora y actividades educativas, lo que hizo necesaria la modernización de la infraestructura existente.

Más allá de esta nueva inversión, el Parque Natural Metropolitano representa uno de los activos ambientales más importantes del país. Ubicado en Ancón, a pocos minutos del centro financiero de la capital, protege más de 232 hectáreas de bosque húmedo y bosque seco tropical, un ecosistema que ha desaparecido en gran parte del territorio panameño debido al desarrollo urbano y agrícola.

Su cercanía con el área metropolitana convierte al parque en un caso poco común en la región. Mientras muchas ciudades latinoamericanas cuentan con parques urbanos, pocas conservan un bosque tropical protegido de estas dimensiones prácticamente rodeado por la ciudad, permitiendo que miles de personas tengan acceso directo a la naturaleza sin salir de la capital.

La riqueza biológica del parque también explica su importancia. De acuerdo con datos oficiales, alberga más de 630 especies de plantas y alrededor de 418 especies de vertebrados, además de ser un punto privilegiado para la observación de aves, mamíferos, reptiles e insectos.

La nueva infraestructura abrirá al público el 15 de agosto de 2026 y servirá como espacio para investigación, restauración ecológica y educación ambiental. Tomada de MiAmbiente
La nueva infraestructura abrirá al público el 15 de agosto de 2026 y servirá como espacio para investigación, restauración ecológica y educación ambiental. Tomada de MiAmbiente

Entre la fauna que puede encontrarse destacan perezosos, monos tití, ñeques, tucanes, trogones, gavilanes, iguanas y una gran diversidad de mariposas y otros polinizadores.

Estas condiciones han convertido al Parque Natural Metropolitano en un laboratorio vivo para universidades, científicos nacionales e internacionales, así como en un escenario permanente para investigaciones sobre biodiversidad, cambio climático, restauración ecológica y educación ambiental.

Durante los últimos años también ha cobrado relevancia como espacio para el turismo de naturaleza dentro de la propia ciudad, ofreciendo senderos interpretativos, miradores con vistas al perfil urbano de Panamá y programas de voluntariado y reforestación que involucran a estudiantes, familias y empresas.

Las autoridades consideran que el nuevo Refugio del Bosque Tropical ampliará precisamente esas oportunidades de participación ciudadana, al ofrecer instalaciones especializadas para la producción de plantas nativas, el rescate de especies vegetales y la divulgación científica dirigida a escolares, investigadores y visitantes.

El nuevo complejo abrirá oficialmente sus puertas al público el próximo 15 de agosto de 2026, incorporando una nueva experiencia para quienes visitan el Parque Natural Metropolitano y reforzando el papel de esta área protegida como uno de los principales símbolos de convivencia entre desarrollo urbano y conservación ambiental en Panamá.

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