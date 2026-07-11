El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala anuncia agenda de actividades por su 75 aniversario

Dos bomberos voluntarios cargan equipo en una ambulancia en la plataforma de un aeropuerto, con otra unidad de emergencia estacionada al lado. (Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala)

El Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala presentó las actividades por su 75 aniversario, una agenda que se extenderá de julio a agosto y que buscará abrir la institución a la población mientras repasa su historia, su crecimiento territorial y su especialización en rescate, atención prehospitalaria y respuesta a desastres.

La institución informó que hoy cuenta con 134 compañías y nueve subestaciones, además de 5.400 elementos entre voluntarios y permanentes. Ese despliegue le permite atender más de dos mil emergencias diarias en todo el país y sostener equipos especializados en rescate en estructuras colapsadas, rescate aéreo, rescate acuático, materiales peligrosos y formación de técnicos en urgencias médicas.

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Fundado el 16 de agosto de 1951 por iniciativa del embajador de Chile en Guatemala Rodrigo González Allende, el cuerpo nació como respuesta a la necesidad de proteger a la población ante amenazas contra su vida. Desde entonces, según lo expuesto en la conferencia de prensa, ha mantenido servicio ininterrumpido.

Cuatro personas uniformadas de bomberos posan para una fotografía detrás de una mesa con banderas y cascos de bomberos en Guatemala. (Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala)

El aniversario comenzará con competencias y una muestra histórica

Una de las actividades centrales será el Firefighter Challenge, programado para el sábado 18 de julio a las 08:00 en el parque Erick Barrondo. Carlos Elías Nivanzero, comandante primer jefe en funciones, explicó que se trata de competencias bomberotécnicas a nivel nacional con equipos clasificados en eliminatorias regionales.

Para esa jornada se seleccionaron 24 equipos mixtos y 48 competidores en la categoría individual. La prueba se organizará en dos circuitos: el primero tendrá seis ejercicios y definirá a los 13 equipos que pasarán a la ronda final, en la que se elegirán primero, segundo y tercer lugar por mejor tiempo.

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La premiación incluirá podio por equipos y distinciones individuales en ramas masculina y femenina. Nivanzero señaló que serán las segundas competencias de este tipo desde 1997 y planteó como objetivo convertirlas en una actividad anual del aniversario, con la aspiración futura de llevarlas a escala internacional.

Del 21 de julio al 30 de agosto se desarrollará una galería fotográfica histórica dedicada a los 75 años de servicio. Evelyn Santiago Urán indicó que la muestra reunirá fotografías, documentos y registros de momentos que marcaron la vida institucional para acercar al público a la trayectoria de los bomberos y a la evolución de la entidad.

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La exposición buscará destacar los acontecimientos históricos en los que participó el cuerpo, reconocer el esfuerzo y sacrificio de sus integrantes y fortalecer la memoria institucional. También exhibirá objetos y archivos conservados por la organización como parte de ese recorrido histórico.

Un bombero voluntario de Guatemala pronuncia un discurso desde un atril, con presencia de otros bomberos y medios de comunicación en un evento en interiores. (Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala)

Los actos de agosto incluirán misa, antorcha, desfile y homenaje a fallecidos

Las actividades conmemorativas continuarán el 9 de agosto a las 16:00 con una misa de acción de gracias en la Catedral Metropolitana. Después se hará el recorrido de la antorcha desde la Avenida Reforma y Sexta Calle hasta la Estación Central, con una parada en el sector de los talleres municipales, donde funcionó la primera guardia permanente.

El 15 de agosto se celebrará el desfile magno desde el parque Morazán a las 08:00, con recorrido por el Paseo de la Sexta Avenida, la 16 calle, la avenida Elena y la 20 calle hasta la Primera Avenida. Allí las autoridades e invitados presenciarán el desfile de honor y los actos conmemorativos previstos para esa fecha.

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El 16 de agosto, día del aniversario, la institución cerrará el programa con una visita al panteón en el cementerio La Peregrina. El homenaje estará dedicado a los bomberos fallecidos por enfermedad común o por accidentes en servicio.

La conferencia también incluyó un repaso de la evolución del cuerpo desde sus inicios. José Carlos Sierra explicó que al momento de su creación había un grupo de aproximadamente 20 personas, pero todavía no existía una estructura local para formarlas como bomberos.

Sierra sostuvo que la institución debió adaptarse a los cambios del oficio con el paso de las décadas. Mencionó que entre los años setenta y ochenta consolidó su trabajo en ambulancias y que en los noventa comenzó la tecnificación del personal prehospitalario mediante el programa de técnicos en urgencias médicas.

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Ese proceso se extendió a la Brigada Especial de Rescate, donde se desarrollaron capacidades de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, rescate aéreo y rescate subacuático. También señaló que existen unidades caninas con certificación internacional para acompañar a los grupos USAR y BREC.

En el país funcionan brigadas de rescate subacuático en Puerto Barrios, Río Dulce, Morales, Los Amates, Panajachel, Amatitlán, Champerico, Puerto San José y Puerto de Izabal. En cuanto a la unidad canina, Sierra indicó que el grupo más numeroso está en la región metropolitana, con cinco o seis ejemplares, y que también hay presencia en Zacapa y Quetzaltenango, mientras otros perros continúan en proceso de adiestramiento y certificación

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