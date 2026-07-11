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La frase de Melody Luz que despertó rumores de separación con Alex Caniggia: “Estoy sola”

Mientras prepara los festejos de cumpleaños de su hija Venezia, la bailarina tuvo que aclarar su vínculo actual con el mediático

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Melody Luz explica su relación con Alex Caniggia luego de que una historia suya levantara rumores de separación

Alex Caniggia y Melody Luz se enamoraron en 2022 durante su participación en El Hotel de los Famosos y cuatro años después siguen construyendo su historia de amor. En 2023 fueron padres de Venezia y en este tiempo superaron prejuicios, internas familiares en el clan del Emperador y hasta una separación, hasta que volvieron a estar juntos. En este panorama, un mensaje que publicó la bailarina encendió las alarmas sobre la actualidad de la pareja, hasta que llegó la aclaración.

Todo comenzó con una historia de Instagram que Melody subió para pedir ayuda con la organización del cumpleaños de su hija, que se celebrará el 26 de julio. “Falta poco para el cumple de Vene. Estoy sola para organizarle el cumple y se me está por colapsar el cerebro”, escribió la bailarina, y detalló que necesitaba recomendaciones de maquilladora artística, show de princesas, souvenirs y juegos. La frase “estoy sola” fue suficiente para que sus seguidores encendieran las alarmas y comenzaran a especular con una nueva crisis en la pareja.

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La respuesta de Melody no tardó en llegar. A través de un video que publicó en sus redes sociales, la bailarina agradeció los mensajes recibidos y salió a despejar las dudas: “Bueno, gracias a todas y a todos los que me estuvieron pasando data”, señaló respecto a la reacción de su comunidad. “Estaba a punto de tener todo listo y pasaron cosas. No importa qué”, agregó, antes de aclarar la frase que había disparado los rumores de separación.

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Digo que estoy sola porque Alex está de viaje, trabajando, está incomunicado. No les puedo decir dónde ni qué está haciendo, pero aunque no lo puedan creer, está trabajando", dijo entre risas. Y cerró con optimismo: “A la vez me tengo que hacer cargo de un montón de cosas para el cumple, que es mucha fuerza, pero yo puedo, yo puedo”, concluyó. El destino de Alex es un misterio y su último posteo en Instagram es de hace cuatro semanas, promocionando su trabajo en el reality The 50 Italia.

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El episodio se produce meses después de que la pareja celebrara cuatro años de relación con posteos cruzados en redes. Melody eligió una foto en la que se la ve besando y abrazando a Alex Caniggia para festejar el aniversario: “Felices 4 años amore mío. Sí que es toda una aventura extrema compartir con vos mi acuariano loco. Tenés un corazón enorme y me lo demostrás todos los días. Por muchos años más. Te amo papuchi”, escribió la bailarina. La respuesta de él fue inmediata: “Amor mío de mi vida, felices 4 años, te amoooooo Pingui, enana de mi vida, te elijo hoy y siempre”.

Alex Caniggia, Melody Luz y su hija Venezia sentados en una mesa, sonriendo durante una cena de cumpleaños; la niña intenta alcanzar un plato de comida
Alex Caniggia, Melody Luz y su hija Venezia en el festejo de cumpleaños del Emperador

El hijo de Claudio Paul Caniggia profundizó el homenaje con una serie de historias que repasaron los inicios de la relación dentro del reality. “Sigo mirándote como el primer día, mi Pingui, enana hermosa… pero amándote mucho más”, escribió en una de ellas. En otra, recuperó una postal de ambos riendo y sumó: “Hoy cumplimos 4 años con mi mujer hermosa. Mi Pingui, enana, te amo por muchos años más con vos hasta el infinito”. El recorrido incluyó también una imagen del escenario donde todo empezó: “Amor mío, pasaron 4 años desde que te conocí y nos enamoramos y hasta formamos nuestra propia familia. Con vos para siempre, te amo”.

El festejo del aniversario llegó después de que en 2025 la pareja atravesara una separación. Durante esos meses, el único contacto entre ambos fue por Venezia, y la tensión se hizo pública en más de una ocasión. Melody llegó a exponer peleas con Alex por la rutina de la niña y por la relación que inició con Santiago del Azar, también participante del programa de Canal Trece, a pocas semanas de confirmar la ruptura. El amor pudo más, y la pareja retomó el vínculo.

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