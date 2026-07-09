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“Qué ganas de ser argentino”: los elogios de un reconocido periodista mexicano al equipo de Scaloni en el Mundial

En un programa deportivo resaltaron la entrega, el carácter y la identidad del campeón del mundo, que logró una remontada memorable ante Egipto y avanzó a los cuartos de final

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Ignacio "Fantasma" Suárez destacó la manera en que el público albiceleste vive el Mundial

En Atlanta, Argentina volvió a demostrar su carácter competitivo. Tras un exigente triunfo 3-2 en el tiempo suplementario frente a Cabo Verde en los 16avos de final, el equipo dirigido por Lionel Scaloni consiguió una remontada aún más impactante ante Egipto: perdía 2-0 y terminó ganando 3-2 para avanzar a cuartos y mantener viva la defensa del título. Fuera del campo, unas 5.000 personas tiñeron de celeste y blanco el Active Oval del Piedmont Park en el banderazo previo antes de trasladar su aliento al estadio, copado por los colores albicelestes. La pasión de los hinchas se prepara ahora para Kansas City, donde el campeón del mundo enfrentará a Suiza.

La forma en que los jugadores argentinos defienden la camiseta fue motivo de elogio en la radio deportiva mexicana. Durante una emisión de La Octava Sports, el periodista Ignacio “Fantasma” Suárez expresó: “Aunque odies a los argentinos, tienes que decir: ‘Este equipo tiene sangre’. Cómo quisiera ser argentino para disfrutar como disfrutaron, porque se identifican”.

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El comunicador destacó la manera en que los futbolistas representan a su gente y cómo se entregan en cada partido. “Si hubiera perdido, porque pudo haber perdido el partido, creo que los argentinos se hubieran ido felices también por la manera en que se entregaron hasta el último momento”, sostuvo Suárez, quien definió la actuación como “muy emotiva, más allá si tienes filias o fobias contra los argentinos, más allá del arbitraje, que evidentemente influyó, esa estirpe, esa entraña que tiene, híjole”.

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La charla incluyó también la mirada de otro colega, Carlos Ponce de León, quien analizó las percepciones sobre el carácter argentino en el fútbol. “Yo lo que no entiendo es este tema del hate contra los argentinos. Entiendo que nos pueden caer mucho sus formas… Son soberbios, son sobrados, son agrandados. Es la naturaleza argentina. Y eso, pues al mexicano, que es mucho más humilde, no le cae bien, ¿no? Pero independientemente de eso, nuestra chamba es calificar lo que vemos allá adentro, retratar lo que sucede también afuera”, consideró el periodista.

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Ponce de León subrayó el temple competitivo del conjunto: “Argentina es mucho Argentina cuando está abajo” y agregó que el equipo ha construido “una estirpe ganadora con una generación fabulosa”.

El grito de gol de Enzo Fernández, autor del tanto de la victoria en tiempo de descuento (Reuters/Brett Davis)
El grito de gol de Enzo Fernández, autor del tanto de la victoria en tiempo de descuento (Reuters/Brett Davis)

La dramática victoria repercutió en cada rincón del plantel. Los principales medios del mundo dejaron su mirada sobre la gran actuación de la Scaloneta, que avanzó a cuartos y se ilusiona con el bicampeonato.

“Dios ha resucitado”, tituló el diario AS de España en referencia a Messi, quien anotó un gol y brindó una asistencia para comandar la levantada. The Guardian remarcó que se produjo “una de las remontadas más épicas de la historia de los Mundiales” y elogió al 10 como un “genio”. En consonancia, La Gazzetta dello Sport en Italia eligió resumir el partido desarrollado en los Estados Unidos en torno al aura de Leo: “Argentina estaba muerta, y Messi la resucitó”.

En tanto, las reacciones de los medios brasileños fueron mesuradas, a pocos días de que el Scratch se haya quedado eliminado a manos de Noruega. Globo Esporte tituló “del infierno al cielo” por el infartante trámite del cotejo y Lance! arrojó: “Oasis de Messi: el número 10 brilla y Argentina remonta para vencer a Egipto”.

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