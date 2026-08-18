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Avanza el restablecimiento de la electricidad en La Plata: 18 mil usuarios siguen sin luz tras el incendio en una subestación

En un principio, llegaron a verse afectados 65 mil hogares. Los equipos continuarán trabajando al menos por 72 horas más

Gran apagón en La Plata por el incendio que se desató en una central eléctrica de Tolosa
Desde EDELAP señalaron que cerca de 65 mil usuarios se vieron afectados (AG La Plata)
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De a poco, el servicio de electricidad en la ciudad de La Plata y alrededores se va restableciendo tras el masivo apagón de este lunes por la madrugada tras un incendio de la Estación Transformadora Tolosa. Cerca de la medianoche, las autoridades de la empresa informaron que quedaban todavía más de 18 mil hogares sin luz.

“Informamos que la cantidad de usuarios sin servicio se redujo a 18.100, como resultado de la incorporación progresiva de grupos electrógenos en las zonas afectadas”, explicaron a través del sitio web.

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Además confirmaron que las tareas se extenderán durante unos días más, con prioridad en las condiciones de seguridad. “Continuaremos con la reposición durante las próximas 72 horas, priorizando y garantizando las condiciones de seguridad, tanto para los usuarios como para todo el personal involucrado”, señaló la distribuidora en su comunicado.

Gran apagón en La Plata por el incendio que se desató en una central eléctrica de Tolosa
El incendio se produjo en un predio de Tolosa (AG La Plata)

El siniestro se inició alrededor de las 2:30 de la madrugada del lunes en las instalaciones ubicadas en la calle 528, entre el Camino General Belgrano y la calle 9, y según detallaron, alrededor de las 22 faltaba solo restablecer la conexión para el 4,5% de la población total de usuarios de la distribuidora EDELAP.

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Las causas respecto a lo ocurrido permanecen bajo investigación. Los usuarios afectados fueron casi 65.000 de sectores del casco urbano de La Plata y los barrios de Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, José Hernández y Gonnet, además de Ensenada, Lisandro Olmos y Manuel B. Gonnet.

Gran apagón en La Plata por el incendio que se desató en una central eléctrica de Tolosa
Por el incendio, quedó afectado el predio de Tolosa y las casas linderas (AG La Plata)

Seis dotaciones de bomberos intervinieron en el operativo de extinción, de los cuales tres pertenecían al Cuartel Central de La Plata —que aportaron dos autobombas y una cisterna— y otras tres provenientes de los cuarteles de San Carlos, Gonnet y Villa Elisa. Para las 6 de la mañana, las llamas ya habían sido controladas.

Sin embargo, las consecuencias se extendieron durante toda la jornada del lunes. El corte iba desde hipermercados ubicados sobre los caminos Centenario y Belgrano hasta las calles 7 y 38, con reportes adicionales de vecinos sin energía en La Loma. El tramo final de la Autopista Buenos Aires-La Plata también quedó sin iluminación, lo que generó dificultades para los conductores que regresaban a la ciudad tras el fin de semana largo.

Las llamas se extendieron hasta las primeras horas de este lunes (AG La Plata)
Las llamas se extendieron hasta las primeras horas de este lunes (AG La Plata)

La explosión también provocó daños materiales en viviendas linderas. La medianera de al menos una casa colindante con la subestación se derrumbó sobre una pileta y derribó una palmera. Por eso, como medida preventiva, las autoridades dispusieron la evacuación de vecinos residentes en inmuebles cercanos a la instalación siniestrada.

El impacto del incendio se extendió al servicio de agua potable y cloacas. Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) dio a conocer que varias instalaciones resultaron afectadas, como el rebombeo de agua de 120 y 33 —responsable del suministro a El Dique, Villa Catella, Ringuelet, El Mercadito y Tolosa— junto con la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de Ringuelet.

Gran apagón en La Plata por el incendio que se desató en una central eléctrica de Tolosa
Algunas de las medianeras quedaron completamente destruidas (AG La Plata)

Desde las primeras horas, EDELAP activó su Plan Operativo de Emergencia y desplegó más de 15 grupos electrógenos para la reconfiguración progresiva de la red, lo que ayudó a acelerar las tareas. Para las 15 horas, más del 60% de los usuarios afectados ya había recuperado el suministro, es decir de los casi 65.000 usuarios que quedaron sin servicio, 43.000 contaban con energía normalizada, mientras que 22.000 aún permanecían sin ella.

Sobre los próximos pasos, la empresa informó en el mismo comunicado que mantiene diálogo permanente con los gobiernos municipal y provincial para coordinar recursos y asistir a los vecinos afectados. Edelap reiteró los canales de comunicación para que puedan contactarse en caso de requerirlo, mientras ellos continúan trabajando e informando “sobre la evolución de los trabajos y los avances en la normalización del servicio”.

“Por cualquier consulta, podrán comunicarse con nosotros a través de nuestros canales oficiales: WhatsApp 221 616 0116, atención telefónica 0800 222 3335, y nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y X”, concluyeron.

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