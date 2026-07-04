La autocrítica de Messi tras la sufrida victoria de Argentina sobre Cabo Verde en el Mundial: “Hay muchas cosas para corregir”

“EN LOS MATA A MATA NADIE TE REGALA NADA”



Lionel Messi analizó el encuentro ante Cabo Verde luego de clasificación a octavos de final.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/4zvv1De1GL — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

En la jornada de mayor exigencia para el campeón del mundo en lo que va del Mundial 2026, la selección argentina sufrió y le ganó 3-2 a Cabo Verde en tiempo suplementario en Miami. Tras el triunfo, el capitán -autor de uno de los goles- reconoció la dificultad del partido y resaltó la paridad que domina el actual certamen: “Hay muchas cosas para corregir”, subrayó, mostrando una postura autocrítica frente al rendimiento del equipo.

“Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, no por algo este equipo no había perdido con España y con Uruguay. Hicimos lo más difícil, que era encontrar el primer gol. Pensábamos que a raíz de eso íbamos a encontrar nuestro juego y estar más tranquilos, pero fue todo lo contrario. Perdimos la pelota, nos metimos un poco atrás, no pudimos presionar bien. Y ellos golpearon con sus armas”, analizó el astro ante la prensa.

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Y continuó: “Sabíamos que iba a ser difícil. Esto es mata-mata y nadie te regala nada. Si bien se suele desprestigiar a las selecciones por nombre, nosotros sabíamos que no iba a ser para nada fácil. Y esto es lo que te marca este Mundial en especial, ¿no? Que todo es muy igualado, muy complicado, que todos los partidos van a ser dificilísimos".

Pensando en lo que viene, que será el duelo ante Egipto el próximo martes en San Francisco por los octavos de final, Messi señaló: “Hoy hicimos un desgaste muy grande, como siempre, jugando bien o mal. Pero creo que lo importante ahora es descansar, pensar en lo que se viene, en intentar sacar cosas positivas del partido de hoy, que más allá del pase a octavos creo que las hay, y corregir las malas, que creo que hoy fueron muchas también”.

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“Lo viene demostrando hace mucho esta Selección como muchas veces lo repetí: compite y va a competir hasta el final”, planteó el futbolista de 39 años. “Hoy tuvimos la importancia de las pelotas paradas que por ahí no veníamos convirtiendo y en partidos así es importante. Tenemos buenos cabeceadores, no sólo Cuti (Romero) y Licha (Martínez). Nico González y Mac Allister. Tenemos gente que va muy bien de arriba. Hoy lo pudimos aprovechar y va a ser importante estar fuerte ahí también. Lo venimos trabajando hace tiempo más allá de convertir o no. En una competición así es importante y hoy quedó demostrado”, agregó.

El festejo con los brazos en alto de Messi tras el final del partido (REUTERS/Paul Childs)

El desarrollo del partido reflejó las palabras del propio Leo. La Albiceleste estuvo dos veces en ventaja, pero no logró sostener la diferencia en el tiempo reglamentario y debió definir el pase a octavos en tiempo extra. Messi abrió el marcador tras una asistencia precisa de Lisandro Martínez, sumando su séptimo tanto en la presente Copa del Mundo y consolidándose como máximo artillero del torneo. En la prórroga, los goles del propio Licha y de Cristian Romero completaron el resultado ante un rival que sorprendió por su nivel competitivo y llevó la definición hasta el último minuto.

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Durante el encuentro, el rosarino generó varias oportunidades para ampliar la diferencia, pero el arquero Vozinha se transformó en figura con intervenciones decisivas, especialmente en la segunda mitad y en el tiempo extra.

Leo alcanzó ante Cabo Verde su 30ª presentación en Mundiales y continúa estirando la brecha como el futbolista con más partidos en esta cita entre sus apariciones en Alemania 2006 (3), Sudáfrica 2010 (5), Brasil 2014 (7), Rusia 2018 (4), Qatar 2022 (7) y esta actual edición 2026 en Estados Unidos, México y Canadá (4). Por detrás figura Cristiano Ronaldo de Portugal con 26 presentaciones, Lotthar Matthaus de Alemania con 25, Miroslav Klose de Alemania con 24 y Paolo Maldini de Italia con 23.

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El capitán se retiró ovacionado por el público albiceleste

Esta cita es histórica para él también porque superó a Klose y es, actualmente, el jugador con más tantos en los Mundiales con 20 gritos entre los del 2006 (1), 2014 (4), 2018 (1), 2022 (7) y 2026 (7). ¿La particularidad? En Sudáfrica 2010 no pudo celebrar.