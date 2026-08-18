Sebastián Villa marcó su primer gol desde el regreso a Boca Juniors ante Recoleta: su gesto de cara a la popular xeneize en Paraguay

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Con una barrida de derecha que el arquero Nelson Ferreira rechazó y un remate de zurda en el rebote que no perdonó, Sebastián Villa anotó este martes el primer gol de su segundo ciclo en Boca Juniors ante más de 20.000 hinchas xeneizes que viajaron a Paraguay. Fue a los 42 minutos del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Deportivo Recoleta, Estadio Ueno Defensores del Chaco de Asunción. Pero lo que vino después del gol superó en carga simbólica a la jugada misma: el colombiano corrió hacia la popular, se tocó el escudo y, con un gesto claro, pidió disculpas a la hinchada.

La jugada nació en los pies de los juveniles de Boca. Dylan Gorosito inició la acción desde la derecha y combinó dos veces con Tomás Aranda, quien tiró un centro pasado al área. Villa llegó con ímpetu, probó primero con la derecha, pero Ferreira alcanzó a tapar. En el rebote, el extremo no falló: definición de zurda, gol y festejo cargado de historia.

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El primero en acercarse fue Santiago Ascacíbar, autor del 1-0 parcial a los 29 minutos tras aprovechar un rebote del mismo Ferreira ante un remate de Miguel Merentiel. Luego llegó Tomás Belmonte y después el resto del plantel. Al final de la celebración, Villa buscó a Aranda para agradecerle el pase y ambos protagonizaron el baile característico que el colombiano repite en cada conquista.

Sebastián Villa Marcó su primer gol en su regreso a Boca Juniors (REUTERS/Cesar Olmedo)

El gesto ante la popular no fue improvisado. Días antes, Villa había anticipado su estado de ánimo en declaraciones a ESPN: “Hice un gran trabajo, un gran esfuerzo. Creo que la gente lo vio. Pedirle disculpas a toda la hinchada si de pronto se sintió ofendida en algún momento. Siempre quise estar aquí en mi casa. Lo voy a demostrar dentro de la cancha”.

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El trasfondo de esas palabras es extenso. La salida del delantero de Boca en 2023 fue todo menos tranquila: condenado a dos años y un mes de prisión condicional por una causa de violencia de género, el club lo apartó del plantel profesional. Villa se declaró en libertad de acción y viajó a Bulgaria para incorporarse al Beroe Stara Zagora sin el aval de la institución. Desde La Ribera lo intimaron a regresar y lo consideraron en abandono de trabajo; desde el lado del jugador, la respuesta fue una demanda judicial por más de 236 millones de pesos y 2 millones de dólares. Boca, a su vez, le reclamó 20 millones de dólares.

A ese conflicto legal se sumó otro capítulo que profundizó la distancia con la hinchada xeneize: a principios de 2026, mientras vestía la camiseta de Independiente Rivadavia, Villa reconoció públicamente su interés en River Plate, el clásico rival. “He visto el interés y le dije a mi representante que sí, que me gustaría jugar en River y ser dirigido por Gallardo”, declaró en Picado TV. El alto costo de su ficha hizo inviable la operación, pero la frase quedó grabada.

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El regreso al club se produjo en el mercado de pases de julio de 2026. Con los juicios en pausa por acuerdo de partes, el presidente Juan Román Riquelme lo respaldó públicamente: “Él para jugar en otro lugar tenía que hacerle una demanda a Boca. Cumplió su sentencia. Todos merecemos una oportunidad”. Villa llegó al plantel del técnico Rodolfo Arruabarrena con el peso de tres años de ausencia y una relación con la hinchada que necesitaba reconstruirse partido a partido.

Belmonte y Villa celebran con Ascacíbar, el autor del primer tanto de Boca ante Recoleta en Paraguay (REUTERS/Cesar Olmedo)

En su primer ciclo en Boca Juniors, entre 2018 y 2023, Sebastián Villa disputó 172 partidos con la camiseta azul y oro, anotó 29 goles y repartió 33 asistencias. En ese período ganó 7 títulos: la Supercopa Argentina 2019 y 2023, la Superliga 2019/20, la Copa Diego Armando Maradona 2020, la Copa Argentina 2021 y la Copa de la Liga Profesional 2022, más la Liga Profesional de ese mismo año.

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Desde su regreso al club en julio de 2026, el delantero colombiano acumuló 5 partidos —2 como titular— antes del duelo ante Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana. En ese tramo registraba dos asistencias y ningún gol. El tanto en el estadio Defensores del Chaco de Asunción fue su primera conquista en este segundo ciclo, y llegó en su sexta presentación con la camiseta xeneize desde el regreso. Entre ambos ciclos, Villa suma ya 173 partidos oficiales con Boca.

En el inicio del complemento, Miguel Merentiel marcó y decretó la goleada 3-0. De esta manera, Boca Juniors avanza a los cuartos de final de la Copa Sudamericana con un global 6-1. En esa siguiente ronda, el Xeneize enfrentará al ganador de la serie entre São Paulo y Bolívar.

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