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Murió Frank Beard, baterista de ZZ Top

El músico falleció a los 77 años y aún se desconocen las causas de la muerte

The American rock band ZZ Top performs a live concert at the Norwegian music festival Bergenfest 2014. The trio consists of Billy Gibbons (R), Dusty Hill (L) and Frank Beard. Norway, 11/06 2014. (Grosby)
The American rock band ZZ Top performs a live concert at the Norwegian music festival Bergenfest 2014. The trio consists of Billy Gibbons (R), Dusty Hill (L) and Frank Beard. Norway, 11/06 2014. (Grosby)
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El baterista de ZZ Top, Frank Beard, falleció a los 77 años. La oficina del médico forense del condado de Fort Bend confirmó el fallecimiento de Beard a Fox News Digital. Por el momento, se desconocen las causas de su muerte.

El músico se había apartado de los escenarios hace unas semanas, tras afrontar problemas de salud. La situación provocó la cancelación del concierto que la banda tenía programado el 5 de agosto de 2026en el Hollywood Bowlde Los Ángeles.

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Cabe destacar que la banda tenía programada una parte de su gira The Big One Tour en Latinoamérica, la cual iniciaría el 9 de noviembre de 2026 en México.

Información en desarrollo...

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