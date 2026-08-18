Los empleados bancarios recibieron un nuevo aumento salarial para julio: de cuánto será el sueldo básico

Los empleados del sector percibirán el nuevo salario inicial a partir del ajuste de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Asociación Bancaria y las cámaras empresariales del sector acordaron un nuevo ajuste salarial para julio, que se ubicó en el 2,1%, en línea con el dato oficial de inflación. Con este incremento, el salario inicial bruto de un trabajador bancario quedó establecido en 2.463.757,68 pesos.

A ese monto se le suma un adicional por participación en las ganancias (ROE) de $71.219,54, con lo que el ingreso total para julio asciende a 2.534.977,22 pesos. Estos son los valores iniciales que rigen para el sector a partir de la actualización comunicada por el gremio que conduce Sergio Palazzo.

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Por otro lado, se estableció que el bono por el Día del Bancario, a pagar en noviembre, será de al menos $2.196.354,74, aunque el monto será actualizado en los acuerdos salariales de los próximos meses.

El comunicado del Secretariado General Nacional de la Asociación Bancaria precisó que la actualización de julio será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. El ajuste incluye, además, los adicionales convencionales y los no convencionales, es decir que alcanza a la totalidad de los conceptos que integran el recibo de sueldo de los trabajadores del sector.

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El salario inicial más el adicional por participación en las ganancias (ROE) sumó 2.534.977,22 pesos en julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un año de ajustes mensuales

El incremento de julio se suma a los aumentos ya otorgados desde comienzos de año, en el marco del mecanismo de actualización salarial mensual que sostienen el sindicato y las cámaras empresariales bancarias. Según informó la Asociación Bancaria, la suma de todos los ajustes aplicados hasta julio representa una mejora acumulada del 19,3 por ciento sobre los salarios que regían en diciembre de 2025. Ese porcentaje, coincide exactamente con la inflación general acumulada medida a nivel nacional por el Indec.

De hecho, el esquema de actualizaciones periódicas se mantiene desde hace varios meses y responde a la necesidad de adecuar los ingresos del sector a la evolución de los precios de la economía. En junio, el ajuste había sido del 1,9 por ciento, con lo que el acumulado hasta ese mes alcanzaba el 16,8 por ciento sobre la base de diciembre de 2025. Con el nuevo incremento de julio, ese porcentaje subió al 19,3 por ciento en siete meses.

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Cómo evolucionó el salario en el último mes

En junio, el salario inicial para un trabajador bancario había quedado en $2.412.128,22, a los que se sumaba un plus por participación en las ganancias de $69.727,10, para un total de 2.481.855,32 pesos. Con el ajuste de julio, el salario inicial subió a $2.463.757,68 y el adicional por ROE pasó a $71.219,54, con lo que el ingreso total llegó a 2.534.977,22 pesos.

De esta manera, entre junio y julio el salario inicial registró un incremento nominal de $51.629,46, mientras que el ingreso total, sumando el básico y el adicional por participación en las ganancias, aumentó 53.121,90 pesos.

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El Secretario General de la Asociación Bancaria encabezó las negociaciones salariales con el sector empresario.

Qué sigue en la negociación paritaria

Desde la Asociación Bancaria informaron que durante agosto de 2026 se mantendrá el mismo mecanismo de actualización y el mismo alcance que rigió hasta el momento para los salarios del sector. Esto implica que los sueldos bancarios seguirán ajustándose bajo el esquema mensual vigente desde comienzos de año.

El gremio precisó, además, que la negociación paritaria se retomará en la segunda quincena de septiembre de 2026. En esa instancia, el sindicato y las cámaras empresariales deberán definir los términos que regirán las actualizaciones salariales del sector a partir de ese momento, una vez que se agote el esquema de ajustes mensuales aplicado durante el primer semestre y la primera parte del segundo semestre del año.

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El comunicado fue firmado por el Secretariado General Nacional de la Asociación Bancaria, encabezado por Sergio Palazzo, y lleva fecha del 18 de agosto de 2026. Desde el gremio remarcaron que el objetivo de este esquema de actualizaciones mensuales es que los trabajadores del sector bancario continúen resguardando el poder adquisitivo de sus salarios frente a la evolución de los precios en la economía.