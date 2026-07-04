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La fuerte confesión de Lisandro Martínez tras la agónica victoria ante Cabo Verde

El marcador central, autor de uno de los goles del triunfo, develó detalles de lo que padeció su última lesión

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La selección de Argentina consiguió el pase a octavos de final del Mundial 2026 tras imponerse 3-2 sobre Cabo Verde en un encuentro que se resolvió en la prórroga en Miami. Más allá de la clasificación, la noticia surgió en zona mixta cuando el defensor Lisandro Martínez compartió una de las declaraciones más personales de su carrera, al confesar que estuvo cerca de abandonar el fútbol profesional tras su última lesión y que la figura de Lionel Messi fue clave para revertir ese momento.

La noche tuvo un tinte especial para el plantel argentino. La angustia por el resultado se transformó en emoción y desahogo al final del partido, pero también habilitó un clima propicio para que afloraran historias de resiliencia dentro del vestuario. Licha, defensor del Manchester United, se detuvo ante los medios y relató cómo atravesó el proceso de recuperación de la lesión más compleja de su carrera.

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“Si te digo la verdad, el primer mes me pasó eso de que ya no, no sufrir más, ¿viste? Porque ya me habían pasado otras lesiones en el pie cuando me lesioné el quinto metatarsiano, pero esta la verdad que fue la peor, la peor de todas. Estuve muy en el piso, pero también después nace mi hija y ahí como que se me equilibró todo. La vi cómo dio luz mi mujer también, el esfuerzo que hizo y dije yo: ‘Cómo no voy a seguir luchando ahora’. Y después, claro, lo de Leo, para mí es un gran ejemplo, porque él ha sufrido mucho en toda su carrera, ha sufrido pérdidas, y nunca se dio por vencido. Hoy está acá con 39 años, luchando, peleando. Ya ganó todo. No tiene que demostrar absolutamente nada. Es el mejor jugador de la historia, no solo de fútbol, de todos los deportes. Es una locura. Y nosotros que venimos atrás, cómo no vamos a seguir luchando. Si el mejor de todos los tiempos lo hace con esta pasión, nosotros tenemos que seguir atrás con el camión, de la misma manera”, expresó Martínez en zona mixta.

Lisandro Martínez asistió a Lionel Messi en el primer gol del partido (REUTERS/Marco Bello)
Lisandro Martínez asistió a Lionel Messi en el primer gol del partido (REUTERS/Marco Bello)

El zaguero reconoció que su proceso de recuperación no solo implicó esfuerzo físico, sino también una carga emocional intensa. La llegada de su hija y el acompañamiento de su familia fueron factores determinantes para que pudiera reconstruir su motivación. El nombre de Lionel Messi también apareció como un faro en el testimonio de Martínez. La referencia al capitán argentino se vinculó con el ejemplo de tenacidad y liderazgo que el rosarino representa para sus compañeros. “Es el mejor jugador de la historia, no solo de fútbol, de todos los deportes”, sentenció Martínez al referirse a Messi.

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Consultado en zona mixta por las palabras de su compañero, Messi respondió con una muestra de humildad y gratitud: “Sí, sé que Licha me tiene mucho cariño, igual que todo este grupo. Siempre, siempre tiene una palabra de cariño y me lo demuestran en el día a día. Yo la verdad que soy feliz y el día de mi cumpleaños le he agradecido a ellos, porque gracias a ellos yo hoy puedo estar en un Mundial más, puedo seguir compitiendo, porque como decía antes, ellos sé que hacen un esfuerzo extra para que yo pueda seguir compitiendo, y lo hacen de corazón, porque lo sienten, porque no es forzado. Y la verdad que yo soy un agradecido, y soy muy feliz de competir al lado de ellos, de mis compañeros. Son amigos, es un grupo muy, muy lindo, muy unido. Me pone feliz todas estas palabras de cariño, aunque ya las sé, porque Licha es una persona muy cercana también y te dice las cosas, así que lo sabía”.

La interacción entre ambos dejó en evidencia la relación de confianza y admiración mutua que se ha consolidado en el ciclo de la selección argentina. Juntos conquistaron con la camiseta albiceleste dos Copas América, una Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

El partido ante Cabo Verde fue una prueba de resiliencia para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni. El equipo debió sobreponerse a dos empates de su rival y selló la clasificación con un gol de Cristian Romero en tiempo suplementario. La celebración, lejos de disipar las emociones, actuó como catalizador de historias personales que trascienden el resultado deportivo.

La próxima parada para la selección argentina en su anhelo por defender la corona será el 7 de junio, cuando enfrenten a Egipto en Atlanta por los octavos de final. Los Faraones vienen de dejar en el camino a Australia por penales.

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