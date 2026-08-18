“A la gente no le alcanza para llegar al 15 del mes”: uno de los empresarios más ricos del país alertó por la caída del consumo

El empresario industrial advirtió que hay comercios de más de 40 años que están endeudados y no generan ventas.

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Roberto Urquía, dueño de la aceitera General Deheza y uno de los empresarios más ricos del país, alertó por la caída del consumo en distintos sectores de la economía argentina y aseguró que los trabajadores tienen problemas para llegar a fin de mes.

El empresario industrial sostuvo que el problema no pasa por el origen de los productos, sino por la falta de ventas en general. “No es un problema de tener un producto de la China o nacional, ya no vende directamente, sea chino, sea nacional”, afirmó.

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El ex senador nacional por el Frente para la Victoria de Córdoba distinguió entre los sectores que atraviesan un buen momento y los que están en crisis. Mencionó a la minería, a Vaca Muerta y, en parte, al campo como actividades que hoy muestran una situación favorable. En el otro extremo, ubicó al comercio y a otras actividades que, según dijo, no hace falta nombrar porque son de público conocimiento.

El empresario cordobés relató lo que observa en su propia comunidad, donde según explicó, puede verse de cerca el impacto de la crisis sobre comerciantes con una larga trayectoria. “En esta comunidad es chica, donde vemos gente que ha trabajado treinta, cuarenta años en un comercio y está preocupado, con deudas y no vendiendo”, describió. “Esperemos que todo esto pase pronto y que la gente esté un poco mejor”, agregó en declaraciones a Radio Vos.

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Salarios que no alcanzan

Urquía puso el foco en la relación entre los sueldos y el costo de vida, y planteó una situación que calificó de paradójica. Según explicó, hoy conviven la dificultad de las empresas para afrontar el pago de salarios con la imposibilidad de los trabajadores de cubrir sus gastos con esos mismos ingresos.

El empresario advirtió que muchos trabajadores llegan sólo hasta el día 15 del mes con su salario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“A los trabajadores no les alcanza para llegar al 15 de cada mes, dependiendo en qué estamento esté en el tema salarial”, agregó.

Consultado sobre posibles soluciones, Urquía reconoció que no tiene una respuesta única para el problema, pero remarcó la importancia de no perder de vista la realidad cotidiana de los distintos sectores productivos, más allá de los resultados generales de la economía. “Yo no tengo la fórmula mágica, pero creo que lo fundamental es el equilibrio de la macro. Igualmente, no hay que descuidar lo que uno observa en la micro. La macro hoy no llega a algunos sectores de la micro”, explicó.

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Productos importados y mano de obra local

El dueño de General Deheza también se refirió al ingreso de productos extranjeros al mercado argentino, en particular a aquellos que llegan con subsidios de los países de origen. Para Urquía, este fenómeno tiene un efecto directo sobre el empleo local. “Llegan muchas cosas del exterior con subsidios de los países donde se producen. Tengamos cuidado con eso, porque en realidad nos están enviando mano de obra de un país extranjero y quitándole trabajo a nuestra gente”, advirtió.

El empresario consideró que existen medidas pendientes para atender esta situación, aunque no detalló cuáles debieran ser.

Tasas de interés y el rol del Estado

Otro de los puntos que abordó Urquía fue el nivel de las tasas de interés que aplican algunas entidades financieras no bancarias que operan en el mercado. “Hay fintech o estas financieras que han salido nuevas, que están cobrando hasta el 1.300% de interés anual. Es algo increíble”, planteó.

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Urquía consideró que el BCRA debería intervenir sobre las "tasas de interés abusivas" por parte de algunas compañías financieras. (EFE)

Urquía comparó esa cifra con tasas que, si bien también son altas, entran dentro de un rango que consideró más razonable. “Te cobran un interés del cuarenta, del cincuenta, del sesenta, hasta del setenta, pero el 1.300 por ciento es una cosa de locos”, dijo. “Eso no hay que permitirlo. Ahí tiene que estar la intervención del Gobierno. El Gobierno está para eso, está para los abusos”, sostuvo.

Al mismo tiempo, Urquía diferenció el problema de las tasas del endeudamiento de las personas en sí mismo, sobre el cual dijo no tener una solución. “No hay forma de solucionar el endeudamiento de la gente. Y si la gente se endeudó, habrá tenido motivos. Pero lo importante es que no sean intereses usurarios como los que estamos escuchando”, agregó.

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Capital extranjero versus producción nacional

Por último, el referente empresarial comparó el tratamiento que reciben las inversiones que llegan desde el exterior con el que recibe la producción nacional. “Me parece que se le da mucha importancia al capital extranjero. Al que viene de afuera, se le pone la alfombra roja”, expresó.

El empresario cerró su planteo con una crítica sobre la falta de representación institucional para lo que se produce dentro del país. “Los que estamos produciendo en la Argentina, la verdad, no tenemos un embajador que nos defienda”, concluyó.

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