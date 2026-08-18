Crimen y Justicia
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Agravaron la imputación de Claudio Barrelier por el caso de la joven que lo denunció en 2025

Un año antes del femicidio de Agostina Vega, el principal acusado había estado preso acusado del delito de privación ilegítima de la libertad calificada. Sin embargo, 20 días después fue liberado. Este martes, se abstuvo de declarar ante el fiscal

Primer plano de un hombre joven con barba, bigote y gafas de sol oscuras, vistiendo una camiseta negra y una cadena plateada. Detrás, parte de un vehículo y árboles borrosos
Barrelier fue imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa
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A casi tres meses del femicidio de Agostina Vega, la Justicia de Córdoba agravó la imputación contra Claudio Barrelier, principal acusado por el asesinato, en la causa de la joven de 20 años que lo denunció en 2025. Este martes, el detenido se presentó ante el fiscal Raúl Garzón y se abstuvo de declarar.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que ahora está acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa.

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La causa se inició en mayo de 2025, cuando una joven denunció que Barrelier la convenció de acompañarlo hasta su vivienda con la excusa de que necesitaba ayuda para guardar unos bolsos con dinero. Al llegar, según la denuncia, la amenazó con un arma, le ordenó desnudarse, la amordazó y la inmovilizó con cinta adhesiva. La víctima relató que pudo escapar cuando el acusado salió momentáneamente del domicilio.

En ese entonces, Barrelier fue detenido acusado de privación ilegítima de la libertad calificada, pero 20 días después recuperó la libertad. La resolución fue firmada el 26 de mayo de 2025 por el fiscal de Instrucción Iván Javier Rodríguez, quien argumentó que no había riesgo de fuga ni peligro de entorpecimiento de la investigación.

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CLAUDIO BARRELIER ANTECEDENTES - AGOSTINA VEGA
La resolución del fiscal Iván Rodríguez

El fiscal dispuso que el acusado pagara dos fianzas personales de cinco millones de pesos cada una, la prohibición de contacto y acercamiento a la denunciante, su familia y su pareja, y la obligación de presentarse mensualmente ante la fiscalía entre los días 1° y 10 de cada mes.

Durante más de un año, la causa permaneció abierta pero sin avances significativos. Fuentes judiciales detallaron a este medio que, durante ese tiempo, se analizaron varias hipótesis, como la posibilidad de que la víctima hubiera sido entregada a terceros, una conexión con trata de personas o motivaciones de venganza. La investigación permitió establecer como hipótesis central el abuso sexual.

Tras la aparición del caso Agostina, ambas causas se retroalimentaron. Esto permitió cruzar elementos de prueba y fortalecer las líneas de investigación. “Muchos de los elementos obtenidos en la causa Agostina permitieron vincularlos al hecho anterior”, explicaron.

En este contexto, el fiscal citó a declarar a Barrelier y le notificó la ampliación de la imputación. El acusado se abstuvo y negó los cargos. En estos momentos, permanece detenido en el Complejo Carcelario N°1 de Bouwer, mientras la investigación continúa. Las fuentes consultadas por este medio indicaron que, aunque restan algunas pericias y la toma de testimonios, “la causa ya transita su tramo final en esta etapa”.

Vista frontal de una calle con una camioneta de policía azul a la izquierda y una casa color salmón con cinta de seguridad. Al fondo, edificios de dos pisos
Detuvieron a dos inquilinos de la casa de Barrelier

El pasado viernes 7 de agosto, Matías Jesús Córdoba y su pareja Eugenia Ludmila Ascarruz, inquilinos de Barrelier, fueron detenidos e imputados por encubrimiento agravado. La pareja alquilaba la planta alta de la vivienda donde ocurrió el crimen y, según la acusación, permaneció allí durante la noche en que la adolescente fue asesinada.

También se encuentran imputados por el mismo delito Osvaldo Fassetta, Soledad Andrean y Marianela Palmero. Según la acusación, Fassetta actuó como nexo entre Barrelier y el exterior durante las primeras horas de la búsqueda de Agostina, mientras que Andreani le facilitó el Ford Ka negro que, para la fiscalía, fue utilizado para trasladar los restos de la adolescente hasta un descampado del barrio Ampliación Ferreyra. Por otro lado, Palmero se encontraba dentro de la vivienda de Juan del Campillo al 878 la noche del 23 de mayo.

A principios de agosto, Fernanda Alaniz, una de las representantes legales del padre de Agostina, solicitó la detención de la madre y de una de las hermanas del femicida.

A su criterio, “ayudaron a limpiar la escena del crimen” y colaboraron para eliminar rastros que podían resultar determinantes para la investigación. Sin embargo, fuentes judiciales aclararon que “no hay elementos probatorios que permitan afirmar que hayan tenido conocimiento fehacientemente de lo sucedido”.

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