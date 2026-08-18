Zonas Frías: el Gobierno acordó con los gobernadores un nuevo esquema de subsidios para garantizar la aprobación en el Senado

Caputo acordó con gobernadores del norte un nuevo esquema de subsidios para garantizar la aprobación de Zonas Frías en el Senado. (Ministerio de Economía)

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El ministro de Economía, Luis Caputo, se involucró en las negociaciones políticas como nunca antes: este martes, junto con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvo una reunión con cuatro gobernadores en el Palacio de Hacienda para definir la votación de la Ley de Zonas Frías a partir de un acuerdo con los subsidios a la electricidad para los provincias del norte.

Cerca de las 17:30, luego de la reunión de la mesa política, Caputo recibió en el quinto piso del Palacio de Hacienda al gobernador de Catamarca, Raul Jalil; de Salta, Gustavo Sáenz; de Chaco, Leandro Zdero; y de Jujuy, Carlos Sadir. Otras jurisdicciones de la región estuvieron representadas por funcionarios y equipos técnicos.

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Según pudo saber Infobae con participantes de la reunión, el Gobierno alcanzó un acuerdo con los gobernadores del Norte. Después de un encuentro que duro más de una hora, las partes definieron que el subsidio para Zonas muy Cálidas pase de 300 kW/h a 550 kW/h y de Zonas Cálidas de 150 kW/h a 300 kW/h para los meses de noviembre abril.

“En el marco de la Mesa de Diálogo con los gobernadores del Norte, junto con Diego Santili y la Secretaría de Energía, consensuamos una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas, un reclamo histórico de las provincias. Acordamos trabajar en conjunto para avanzar en su implementación lo antes posible”, tuiteó Caputo tras reunirse con los mandatarios provinciales.

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Persona, inflación, estanflación, economía, problemas económicos, salarios, sueldo, gastos, ahorro energético, hogar, casa, departamento, edificio, cuentas a pagar, deuda, servicios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del encuentro también participaron el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; y la secretaria de Energía, María Tettamanti. Es que el eje del encuentro giró en torno a los subsidios por Zonas Cálidas, que el Gobierno prometió a los gobernadores del norte para asegurar la aprobación de la medida sobre Zonas Frías en la Cámara de Diputados.

El acuerdo supone un cambio respecto al documento que el oficialismo entregó a los diputados en su momento se tituló “Resolución Bonificaciones y Bloques adicionales de verano y primavera para zonas bioambientales Ia, Ib y IIb (muy cálidas y cálidas)”. En ese texto, el Gobierno había planteado un aumento de los bloques de subsidios en los meses de noviembre y marzo, al menos. Para la Zona muy Cálida (Ia y Ib), el bloque adicional sería de 300 kW/h; en la Zona Cálida (IIb), de 200 kW/h. Este mecanismo supondría un aumento en la transferencia de recursos estatales hacia las provincias involucradas.

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Confianza mutua

De cara al tratamiento en el Senado, había desconfianza de ambas partes: los gobernadores del norte temían que una vez que se apruebe el proyecto de Zonas Frías y se convierta en ley, el Gobierno no cumpla con su promesa por Zonas Cálidas. Por su parte, el oficialismo desconfiaba que, si concede previamente más subsidios a la electricidad, existe el riesgo de que los distritos norteños no respalden la iniciativa en la Cámara alta.

El dilema, señalado en su momento por un sector de la oposición, radica en que los subsidios para Zonas Cálidas no se incorporaron al proyecto de Zonas Frías que obtuvo media sanción en Diputados. Se trató de un compromiso verbal asumido por el Gobierno ante los mandatarios del norte, sin garantías posteriores que respalden esa promesa.

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El Gobierno publicará una resolución tras la aprobación de Zonas Frías para cumplir con lo pactado con los gobernadores. (Charly Diaz Azcue/Comunicación Senado)

Lo que se acordó en el encuentro de este martes es que una vez que se apruebe Zonas Frías en el Senado, se espera que pase en agosto/septiembre, el Gobierno publicará una resolución en el Boletín Oficial con los nuevos subsidios de Zonas Cálidas. Ahora todo se basa en confianza de ambas partes. En caso de que la administración libertaria no cumpla con su promesa, los gobernadores tienen bajo su manga que el oficialismo tiene que pasar más leyes en el Congreso.

“Fue una buena reunión“, comentó uno de los participantes a este medio. Según distintas voces que estuvieron presentes, el cónclave consistió en una exposición de los cuadros técnicos de las provincias sobre por qué los subsidios a la electricidad debían subir en los meses de mayor temperatura. Esta explicación fue escuchada tanto por Caputo como Santilli y los funcionarios del área energética.

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Los números detrás

Según pudo saber Infobae, actualmente el esquema de Zonas Frías genera un déficit de 485.000 millones de pesos. En tanto, de aprobarse la ley en el Senado, el ahorro para las arcas estatales sería de 272.099 millones de pesos. De acuerdo a lo comentado por fuentes oficiales de la Secretaría de Energía, la cifra mencionada no incluye el gasto adicional de los subsidios otorgados en la boleta de gas durante la negociación, que oscila entre USD 71 millones y USD 90 millones anuales. Al tipo de cambio mayorista de $1.495, esto representa $134.000 millones, es decir, la mitad del ahorro que se buscaba.

El problema para la administración libertaria es que las negociaciones no avanzaron en el tiempo que esperaban. El invierno termina el 22 de septiembre, por lo que el ahorro que se pretendía con los cambios en Zonas Frías se logrará el próximo año, mientras que en el corto plazo deberá avanzar con los subsidios a la electricidad que implicarán un mayor gasto para el Estado, en medio de los esfuerzos para mantener el superávit fiscal.

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