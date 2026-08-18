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Uno de cada cuatro deudores en el AMBA está en mora, según un estudio: los distritos más afectados

El informe realizado por la consultora Eunomia subrayó que en el último año hubo una brecha de más de 10 puntos entre la suba de alimentos, alquileres y transporte y la actualización de los salarios, según el cruce de datos oficiales

Hombre sentado en cocina. Mesa con plato de arroz, vaso de agua, facturas con texto "PAST DUE". Ventana con años tachados; calendario 2018 en la pared.
Un estudio de Eunomia señaló que el 27,2% de los deudores del AMBA está en mora a junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El sobreendeudamiento y sus problemas derivados se convirtieron en uno de los temas presentes para las familias en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Según un informe reciente realizado por la consultora Eunomia, sobre un universo de 5.400.192 deudores únicos relevados en los 40 municipios analizados, 1.467.470 presentan situación irregular, es decir, atrasos superiores a 90 días según la clasificación del BCRA.

Al indagar entre las causas posibles, el trabajo destacó que entre enero de 2025 y marzo de 2026, el salario privado registrado subió 35,2% mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Gran Buenos Aires (GBA) acumuló 40,8%. Esa diferencia de casi cinco puntos se amplió en los rubros que los hogares no pueden diferir: alimentos treparon 45,1%, transporte público 49,7%, vivienda y servicios 50,4%, y alquiler 70,9%. Frente al costo de la vivienda, el salario formal promedio perdió más de 20 puntos de capacidad de compra en poco más de un año.

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Sobre ese terreno de presión presupuestaria, una porción creciente de familias recurrió al crédito para cubrir gastos corrientes. En el primer semestre de 2025, el 51% de quienes ya tenían financiamiento aumentó su saldo en términos reales; alrededor de uno de cada cinco más que duplicó su nivel de deuda en apenas seis meses. El saldo promedio por deudor en préstamos personales creció 22% real en ese período, y las operaciones en cuotas avanzaron entre cinco y siete puntos porcentuales más que las realizadas en un solo pago.

El resultado, a junio de 2026, es una mora que afecta a 27,2% de los deudores en los 40 partidos bonaerenses que integran el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Así lo establece el estudio titulado “Del ingreso al atraso: cómo se construyó el sobreendeudamiento y dónde golpea en el AMBA”, elaborado Eunomia a partir del cruce de datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la Secretaría de Trabajo y el relevamiento territorial de Mapa de la Deuda, del Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) con apoyo de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

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La presión sobre los ingresos llevó a más familias del AMBA a usar crédito para gastos corrientes y elevó el saldo real de préstamos personales. crédito Freepik
La presión sobre los ingresos llevó a más familias del AMBA a usar crédito para gastos corrientes y elevó el saldo real de préstamos personales. crédito Freepik

La distribución territorial de la morosidad es pronunciadamente desigual. Presidente Perón encabeza el listado con 37,04% de sus deudores en mora, seguido por Florencio Varela (36,06%) y José C. Paz (35,42%). San Vicente (34,31%), Malvinas Argentinas (33,07%), Moreno (33,06%), Ezeiza (32,46%), Marcos Paz (31,96%), Merlo (31,78%) y Ensenada (31,11%) completan los diez municipios con mayor incidencia. En todos ellos, más de tres de cada diez personas con deuda registrada acumula atrasos. En el extremo opuesto, Vicente López registra la proporción más baja (13,02%), seguido por San Isidro (15,46%) y Morón (17,80%).

El informe advierte que la lectura territorial no mide qué porcentaje de la población total está endeudado, sino cuántos de quienes ya figuran con deuda registrada presentan mora. Tampoco permite inferir niveles de multideuda o tasas efectivas a escala municipal, ya que esos datos no están disponibles por partido.

La acumulación de obligaciones sobre personas que ya estaban financiadas es uno de los rasgos más nítidos del ciclo descripto. A diciembre de 2025, 6,7 millones de personas combinaban crédito de entidades financieras y proveedores no financieros de crédito (PNFC), el mayor nivel de la serie del BCRA. En el segmento fintech, de los dos millones de nuevos deudores incorporados durante 2025, 1,6 millones —el 80%— ya mantenían otra deuda activa. El crédito digital no amplió mayoritariamente la base de personas sin financiamiento previo: sumó una fuente adicional sobre quienes ya cargaban compromisos anteriores.

Una mujer mayor con pelo blanco y un pañuelo floral usa un cajero automático. Otros adultos mayores están de pie en la acera urbana, con edificios de ladrillo rojo al fondo.
El informe de Eunomia aclaró que la tasa de personas en mora mide deudores con atrasos superiores a 90 días y no es comparable con el indicador nacional construido sobre montos de deuda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El shock de tasas de septiembre de 2025 —cuando la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio de préstamos personales de PNFC saltó a 152,2% y se mantuvo cerca de 153% hasta noviembre— aparece en el análisis como un factor que encareció la refinanciación, no como el origen del deterioro. Entre enero y agosto de ese año, con tasas prácticamente estables en torno a 130%-134%, la irregularidad ya había escalado de 12,1% a 21,4%.

“El crédito dejó de ser solo una herramienta de consumo y pasó a ser, para una porción creciente de familias, el mecanismo para llegar a fin de mes. Cuando eso ocurre en simultáneo con un salto de tasas, el resultado es la foto de atraso que estamos viendo hoy en el AMBA”, señaló Juan Vallejos, director de Eunomia.

La fase final del ciclo combina desaceleración del crédito con mora en ascenso. Entre agosto de 2025 y febrero de 2026, la cartera real de PNFC apenas avanzó alrededor de 2%, mientras la irregularidad total saltó de 17,2% a 26,9%, un aumento de 9,7 puntos en ese tramo. En el mismo período, la deuda promedio por cliente cayó 3% real. Esa combinación —menor financiamiento disponible, saldo por persona en descenso y mora en alza— describe, según el informe, una fase en la que el problema central ya no es acceder a nuevo crédito sino sostener las obligaciones acumuladas.

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