Panamá
Agregar Infobae enGoogle

Panamá prepara una ampliación de $208.7 millones en la Terminal 2 del aeropuerto de Tocumen

La licitación para ampliar el muelle sur de la Terminal 2 de Tocumen despertó el interés de 26 empresas, que participaron en la reunión previa y plantearon consultas técnicas, financieras y contractuales sobre el proyecto.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó cerca de 21 millones de pasajeros durante 2025 y proyecta alcanzar alrededor de 22.6 millones este año. Cortesía
El Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó cerca de 21 millones de pasajeros durante 2025 y proyecta alcanzar alrededor de 22.6 millones este año. Cortesía
Guardar

El Aeropuerto Internacional de Tocumen prepara una nueva expansión de su Terminal 2 (T2) mediante una licitación con precio de referencia de $208.75 millones, destinada a ampliar la capacidad para atender aeronaves y pasajeros.

El proyecto contempla la construcción del denominado Muelle Sur, que se levantará en el extremo de la terminal inaugurada completamente en 2022.

La ampliación contará con 13 posiciones de embarque en contacto, pero solo diez serán completamente nuevas. Las otras tres corresponden a las actuales posiciones 220, 221 y 222 de la T2, que serán reconfiguradas y adaptadas al nuevo alineamiento del edificio, además de cuatro puertas para embarque remoto y un puesto para autobuses de plataforma.

PUBLICIDAD

En las posiciones 220, 221 y 222 se realizarán trabajos de pavimento, señalización, drenaje y preparación de cimentaciones y canalizaciones para los puentes de abordaje.

La intervención permitirá incorporarlas al nuevo Muelle Sur, cuya planta de embarque deberá atender las diez posiciones adicionales y las tres reubicadas actualmente existentes.

El nuevo Muelle Sur será construido en el extremo de la Terminal 2, que comenzó a operar completamente con todas sus puertas y sistemas en junio de 2022. Cortesía
El nuevo Muelle Sur será construido en el extremo de la Terminal 2, que comenzó a operar completamente con todas sus puertas y sistemas en junio de 2022. Cortesía

La nueva edificación tendrá aproximadamente 21,097 metros cuadrados distribuidos en tres niveles y deberá conectarse física y funcionalmente con la actual T2. El proyecto incorporará además un área multiusos donde funcionará un control de seguridad bajo el esquema “One Stop Security”, pensado para determinados flujos de pasajeros.

El precio establecido por Tocumen es de $208.75 millones, exonerados del ITBMS, aunque el pliego permite recibir propuestas hasta 20% superiores al valor de referencia. Eso significa que el monto máximo admisible alcanza los $250.5 millones, y cualquier oferta por encima de ese límite deberá ser descartada.

PUBLICIDAD

El nuevo muelle se construirá al final de una terminal cuya ejecución estuvo marcada por sucesivos retrasos. La T2 fue adjudicada en 2012 a la brasileña Odebrecht, comenzó a levantarse en 2013 y terminó costando alrededor de $917 millones, frente a una inversión inicial estimada en $697 millones.

Su estreno ocurrió por etapas. En enero de 2019 fueron habilitadas cinco puertas de manera provisional para atender la llegada de peregrinos, periodistas e invitados que participaron en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

La operación permitió utilizar parte de la infraestructura mientras continuaban los trabajos necesarios para completar el resto de la terminal.

La Terminal 2 comenzó a construirse en 2013 por la brasileña Odebrecht y terminó costando cerca de $917 millones, después de una ejecución marcada por retrasos. (Cortesía: Panamá Prestige)
La Terminal 2 comenzó a construirse en 2013 por la brasileña Odebrecht y terminó costando cerca de $917 millones, después de una ejecución marcada por retrasos. (Cortesía: Panamá Prestige)

No fue hasta junio de 2022 cuando la Terminal 2 comenzó a operar con todas sus puertas y sistemas de entrada y salida, más de tres años después de aquella apertura parcial.

Su incorporación permitió aumentar significativamente la capacidad de Tocumen, que ahora vuelve a necesitar infraestructura adicional ante el crecimiento acelerado del movimiento de pasajeros registrado durante los últimos años.

Durante 2025, el aeropuerto movilizó 20,978,865 pasajeros, un crecimiento de 8.6% frente al año anterior, consolidando a Panamá como uno de los principales centros de conexiones aéreas de América Latina.

Para 2026, Tocumen proyecta alcanzar alrededor de 22.6 millones de viajeros, mientras su planificación apunta a superar los 30 millones hacia 2030.

Ese crecimiento explica parte de la urgencia por ampliar nuevamente la infraestructura. Solo durante el primer semestre de 2026, Tocumen registró 11.53 millones de pasajeros, aproximadamente 15% más que un año antes.

Tocumen proyecta superar los 30 millones de pasajeros anuales hacia 2030, frente a los casi 21 millones registrados durante 2025. Cortesía
Tocumen proyecta superar los 30 millones de pasajeros anuales hacia 2030, frente a los casi 21 millones registrados durante 2025. Cortesía

El desafío consiste en incorporar capacidad adicional sin comprometer la operación de una terminal que funciona las 24 horas y concentra buena parte de las conexiones internacionales del país.

El proyecto deberá ejecutarse sin interrumpir las operaciones regulares de Tocumen, por lo que el pliego establece una construcción por fases.

Las obras estarán próximas a plataformas, calles de rodaje y posiciones actualmente utilizadas, lo que obligará al contratista a coordinar permanentemente las intervenciones con Tocumen y la Autoridad Aeronáutica Civil.

La primera etapa permitirá habilitar las posiciones remotas 513 a 517 y las calles de rodaje S8 y S9. Una vez que esa infraestructura esté operativa, alrededor del mes 19 comenzará la segunda fase, cuando podrán intervenirse las actuales posiciones 220, 221 y 222 y completarse la construcción del Muelle Sur.

El cronograma contempla 30 meses para diseño, permisos, construcción, equipamiento, pruebas y entrega final. Hacia el mes 28 deberán estar sustancialmente terminados el Muelle Sur y su plataforma, incluyendo diez nuevas posiciones de contacto operativas, mientras que la recepción definitiva está programada para el mes 30.

El contratista dispondrá de 30 meses para completar el diseño, permisos, construcción, equipamiento y pruebas antes de la recepción final del proyecto. REUTERS/Erick Marciscano
El contratista dispondrá de 30 meses para completar el diseño, permisos, construcción, equipamiento y pruebas antes de la recepción final del proyecto. REUTERS/Erick Marciscano

Empresas muestran interés

La dimensión del proyecto despertó interés durante la reunión previa y de homologación celebrada el 7 de agosto, en la que participaron alrededor de una treintena de empresas y profesionales.

Entre los registrados aparecen Masterson Construcciones Corp., Cía. Constructora de Chaves, EPRODEC, AM Project Managers, Ingeniería Estrella, Airproyectos, Berrini Motors Corp., LATAM Logistics y Maco Consult.

La lista también incluye Desarrollos y Construcciones Urbanas, Mota-Engil, Constructora Nova, MAG Corp., Mallo Arquitectos, Consultores Profesionales de Ingeniería y Proyectos Ejecución y Control de Obras (PROYECO), entre otros interesados. La participación en la homologación no significa necesariamente que todas las compañías presentarán una propuesta económica cuando llegue la etapa correspondiente.

Entre las principales inquietudes planteadas estuvieron los requisitos de experiencia técnica y capacidad financiera exigidos a los participantes, además de la posibilidad de acreditar proyectos realizados mediante consorcios y los porcentajes de participación requeridos.

También surgieron consultas relacionadas con la experiencia específica en proyectos aeroportuarios, los profesionales exigidos y la documentación para demostrar esos antecedentes.

Alrededor de una treintena de empresas y profesionales mostraron interés durante la reunión previa y de homologación de la licitación para ampliar la Terminal 2. REUTERS/Aris Martínez
Alrededor de una treintena de empresas y profesionales mostraron interés durante la reunión previa y de homologación de la licitación para ampliar la Terminal 2. REUTERS/Aris Martínez

El método de evaluación establece que los proponentes deberán conseguir al menos 45 de los 60 puntos correspondientes a aspectos financieros, administrativos y técnicos, mientras el precio tendrá un peso de 40%.

Incluso si participa un solo interesado, podrá ser recomendado únicamente si cumple los requisitos obligatorios, alcanza 80% de la puntuación y ofrece un precio considerado conveniente para el Estado.

Tocumen intenta esta vez anticiparse al crecimiento: si alcanza los 30 millones de pasajeros previstos para 2030, deberá absorber unos nueve millones de viajeros adicionales frente al movimiento registrado en 2025, haciendo del nuevo Muelle Sur una pieza clave de su próxima etapa de expansión.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeAeropuerto de TocumenSector aéreoAviaciónViajesVacaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vivienda ocupada creció en Costa Rica durante 2025 y las casas completamente pagadas concentran el 66% de la tenencia

El parque habitacional del país alcanzó 1,873,372 viviendas en 2025, mientras aumentaron tanto la propiedad totalmente pagada como el alquiler, según un estudio de CENFI y la Universidad Hispanoamericana.

Vivienda ocupada creció en Costa Rica durante 2025 y las casas completamente pagadas concentran el 66% de la tenencia

El Ministerio Público pide enviar a juicio al ex viceministro Nick Estrada por la compra irregular de fertilizantes en Guatemala

El Ministerio Público presentó la solicitud ante el Juzgado Tercero Pluripersonal por una adquisición de Q144 millones 836 mil 29 realizada en 2024, investigada por presuntas fallas en el reparto y hallazgos de producto a la intemperie

El Ministerio Público pide enviar a juicio al ex viceministro Nick Estrada por la compra irregular de fertilizantes en Guatemala

Bukele y su impacto en la campaña de Abelardo de la Espriella: videos virales, mano dura y una elección 2026 atravesada por la inseguridad en Colombia

Una publicación de The New Yorker describe cómo una fórmula nacida en El Salvador reorganizó mensajes, estética y presencia en redes. En Medellín, un testimonio revela el magnetismo de una frase que se volvió consigna para muchos

Bukele y su impacto en la campaña de Abelardo de la Espriella: videos virales, mano dura y una elección 2026 atravesada por la inseguridad en Colombia

La comisión de postulación aprueba el perfil del contralor general para el período 2026-2030 y prohíbe afiliación política

El documento, avalado con 27 votos, será la base de la convocatoria prevista para el 20 de agosto y de la recepción de expedientes programada entre el 21 y el 25 de agosto

La comisión de postulación aprueba el perfil del contralor general para el período 2026-2030 y prohíbe afiliación política

El ministro Víctor Atallah asegura que la República Dominicana mantendrá su esquema nacional de vacunación

Las autoridades sanitarias descartaron ajustes en el calendario infantil, pese a la reducción anunciada por Washington el 10 de agosto y dijeron que revisan la información sin que implique cambios locales

El ministro Víctor Atallah asegura que la República Dominicana mantendrá su esquema nacional de vacunación

TECNO

Dónde ver Boca Juniors - Deportivo Recoleta y Fútbol Libre o Roja Directa: la búsqueda de Google que no se recomienda

Dónde ver Boca Juniors - Deportivo Recoleta y Fútbol Libre o Roja Directa: la búsqueda de Google que no se recomienda

Meta quiere que sus gafas graben todo lo que se ve en tiempo real y se identifiquen personas

BTS se une a Google y revelan el verdadero uso de la IA Gemini: de la moto de Jung Kook al saque de Jin

Google compra por USD 10 millones un archivo interno de Spirit Airlines para entrenar sus modelos de inteligencia artificial

Hija de Bill Gates podría enfrentar acciones legales por presunto fraude digital con su startup

ENTRETENIMIENTO

“Fracasa más”: el consejo de Matthew McConaughey para su hijo Levi sobre la actuación

“Fracasa más”: el consejo de Matthew McConaughey para su hijo Levi sobre la actuación

Todo sobre “Hollywood Arts”: tráiler, fecha de estreno y más sobre el spin-off de “Victorious” en Netflix

Murió Frank Beard, baterista de ZZ Top

Así nació Jean Grey como villana de “Spider-Man: Brand New Day”: la historia del primer antagonista descartado

‘Cien años de soledad’: fecha de estreno del gran final de la serie de Netflix

MUNDO

El bosque de Fontainebleau necesitará 30 años para recuperarse tras los incendios que arrasaron más de 2.000 hectáreas

El bosque de Fontainebleau necesitará 30 años para recuperarse tras los incendios que arrasaron más de 2.000 hectáreas

Entre protección e invasión: identifican que los drones alteran cada vez más a las águilas neotropicales

Tensión en el Golfo Pérsico: Emiratos Árabes Unidos denunció que Irán lanzó dos misiles balísticos hacia su territorio

Wall Street cerró en rojo presionado por los altos precios del petróleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro

La ex ministra ecuatoriana Ivonne Baki fue postulada para suceder a António Guterres al frente de la ONU