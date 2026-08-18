Panamá prepara una ampliación de $208.7 millones en la Terminal 2 del aeropuerto de Tocumen

El Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó cerca de 21 millones de pasajeros durante 2025 y proyecta alcanzar alrededor de 22.6 millones este año. Cortesía

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El Aeropuerto Internacional de Tocumen prepara una nueva expansión de su Terminal 2 (T2) mediante una licitación con precio de referencia de $208.75 millones, destinada a ampliar la capacidad para atender aeronaves y pasajeros.

El proyecto contempla la construcción del denominado Muelle Sur, que se levantará en el extremo de la terminal inaugurada completamente en 2022.

La ampliación contará con 13 posiciones de embarque en contacto, pero solo diez serán completamente nuevas. Las otras tres corresponden a las actuales posiciones 220, 221 y 222 de la T2, que serán reconfiguradas y adaptadas al nuevo alineamiento del edificio, además de cuatro puertas para embarque remoto y un puesto para autobuses de plataforma.

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En las posiciones 220, 221 y 222 se realizarán trabajos de pavimento, señalización, drenaje y preparación de cimentaciones y canalizaciones para los puentes de abordaje.

La intervención permitirá incorporarlas al nuevo Muelle Sur, cuya planta de embarque deberá atender las diez posiciones adicionales y las tres reubicadas actualmente existentes.

El nuevo Muelle Sur será construido en el extremo de la Terminal 2, que comenzó a operar completamente con todas sus puertas y sistemas en junio de 2022. Cortesía

La nueva edificación tendrá aproximadamente 21,097 metros cuadrados distribuidos en tres niveles y deberá conectarse física y funcionalmente con la actual T2. El proyecto incorporará además un área multiusos donde funcionará un control de seguridad bajo el esquema “One Stop Security”, pensado para determinados flujos de pasajeros.

El precio establecido por Tocumen es de $208.75 millones, exonerados del ITBMS, aunque el pliego permite recibir propuestas hasta 20% superiores al valor de referencia. Eso significa que el monto máximo admisible alcanza los $250.5 millones, y cualquier oferta por encima de ese límite deberá ser descartada.

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El nuevo muelle se construirá al final de una terminal cuya ejecución estuvo marcada por sucesivos retrasos. La T2 fue adjudicada en 2012 a la brasileña Odebrecht, comenzó a levantarse en 2013 y terminó costando alrededor de $917 millones, frente a una inversión inicial estimada en $697 millones.

Su estreno ocurrió por etapas. En enero de 2019 fueron habilitadas cinco puertas de manera provisional para atender la llegada de peregrinos, periodistas e invitados que participaron en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

La operación permitió utilizar parte de la infraestructura mientras continuaban los trabajos necesarios para completar el resto de la terminal.

La Terminal 2 comenzó a construirse en 2013 por la brasileña Odebrecht y terminó costando cerca de $917 millones, después de una ejecución marcada por retrasos. (Cortesía: Panamá Prestige)

No fue hasta junio de 2022 cuando la Terminal 2 comenzó a operar con todas sus puertas y sistemas de entrada y salida, más de tres años después de aquella apertura parcial.

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Su incorporación permitió aumentar significativamente la capacidad de Tocumen, que ahora vuelve a necesitar infraestructura adicional ante el crecimiento acelerado del movimiento de pasajeros registrado durante los últimos años.

Durante 2025, el aeropuerto movilizó 20,978,865 pasajeros, un crecimiento de 8.6% frente al año anterior, consolidando a Panamá como uno de los principales centros de conexiones aéreas de América Latina.

Para 2026, Tocumen proyecta alcanzar alrededor de 22.6 millones de viajeros, mientras su planificación apunta a superar los 30 millones hacia 2030.

Ese crecimiento explica parte de la urgencia por ampliar nuevamente la infraestructura. Solo durante el primer semestre de 2026, Tocumen registró 11.53 millones de pasajeros, aproximadamente 15% más que un año antes.

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Tocumen proyecta superar los 30 millones de pasajeros anuales hacia 2030, frente a los casi 21 millones registrados durante 2025. Cortesía

El desafío consiste en incorporar capacidad adicional sin comprometer la operación de una terminal que funciona las 24 horas y concentra buena parte de las conexiones internacionales del país.

El proyecto deberá ejecutarse sin interrumpir las operaciones regulares de Tocumen, por lo que el pliego establece una construcción por fases.

Las obras estarán próximas a plataformas, calles de rodaje y posiciones actualmente utilizadas, lo que obligará al contratista a coordinar permanentemente las intervenciones con Tocumen y la Autoridad Aeronáutica Civil.

La primera etapa permitirá habilitar las posiciones remotas 513 a 517 y las calles de rodaje S8 y S9. Una vez que esa infraestructura esté operativa, alrededor del mes 19 comenzará la segunda fase, cuando podrán intervenirse las actuales posiciones 220, 221 y 222 y completarse la construcción del Muelle Sur.

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El cronograma contempla 30 meses para diseño, permisos, construcción, equipamiento, pruebas y entrega final. Hacia el mes 28 deberán estar sustancialmente terminados el Muelle Sur y su plataforma, incluyendo diez nuevas posiciones de contacto operativas, mientras que la recepción definitiva está programada para el mes 30.

El contratista dispondrá de 30 meses para completar el diseño, permisos, construcción, equipamiento y pruebas antes de la recepción final del proyecto. REUTERS/Erick Marciscano

Empresas muestran interés

La dimensión del proyecto despertó interés durante la reunión previa y de homologación celebrada el 7 de agosto, en la que participaron alrededor de una treintena de empresas y profesionales.

Entre los registrados aparecen Masterson Construcciones Corp., Cía. Constructora de Chaves, EPRODEC, AM Project Managers, Ingeniería Estrella, Airproyectos, Berrini Motors Corp., LATAM Logistics y Maco Consult.

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La lista también incluye Desarrollos y Construcciones Urbanas, Mota-Engil, Constructora Nova, MAG Corp., Mallo Arquitectos, Consultores Profesionales de Ingeniería y Proyectos Ejecución y Control de Obras (PROYECO), entre otros interesados. La participación en la homologación no significa necesariamente que todas las compañías presentarán una propuesta económica cuando llegue la etapa correspondiente.

Entre las principales inquietudes planteadas estuvieron los requisitos de experiencia técnica y capacidad financiera exigidos a los participantes, además de la posibilidad de acreditar proyectos realizados mediante consorcios y los porcentajes de participación requeridos.

También surgieron consultas relacionadas con la experiencia específica en proyectos aeroportuarios, los profesionales exigidos y la documentación para demostrar esos antecedentes.

Alrededor de una treintena de empresas y profesionales mostraron interés durante la reunión previa y de homologación de la licitación para ampliar la Terminal 2. REUTERS/Aris Martínez

El método de evaluación establece que los proponentes deberán conseguir al menos 45 de los 60 puntos correspondientes a aspectos financieros, administrativos y técnicos, mientras el precio tendrá un peso de 40%.

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Incluso si participa un solo interesado, podrá ser recomendado únicamente si cumple los requisitos obligatorios, alcanza 80% de la puntuación y ofrece un precio considerado conveniente para el Estado.

Tocumen intenta esta vez anticiparse al crecimiento: si alcanza los 30 millones de pasajeros previstos para 2030, deberá absorber unos nueve millones de viajeros adicionales frente al movimiento registrado en 2025, haciendo del nuevo Muelle Sur una pieza clave de su próxima etapa de expansión.