Reprograman para el 24 de agosto audiencia inicial contra Juan Orlando Hernández por fraude y lavado de activos

El Ministerio Público sostiene que fondos públicos habrían sido utilizados para beneficiar la campaña presidencial de Hernández en 2013. (FOTO: Hondudiario)

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La audiencia inicial contra el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández por el denominado caso Pandora IIcontinuará el próximo lunes 24 de agosto de 2026 a las 9:30 de la mañana, luego de que el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República (PGR) solicitaran un plazo para analizar las pruebas y objeciones planteadas por la defensa.

Durante la jornada de este martes 18 de agosto, los abogados del exmandatario presentaron 36 medios de prueba, integrados por 34 documentos, un testigo y una pericia vinculada con un consultor técnico, según detalló el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.

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Hernández enfrenta en Honduras acusaciones por fraude y lavado de activos. El Ministerio Público sostiene que al menos 62 millones de lempiras provenientes de fondos públicos habrían sido utilizados para financiar su campaña política de 2013.

Defensa de JOH solicita nulidad absoluta

Además de presentar sus medios probatorios, la defensa de Hernández planteó una solicitud de nulidad absoluta de las actuaciones realizadas en el proceso.

Según explicó Silva, los abogados argumentaron que las investigaciones se desarrollaron durante varios años y que la acción penal fue presentada cuando Hernández ya se encontraba fuera de Honduras, en Estados Unidos.

La defensa sostiene que esa circunstancia habría colocado al exmandatario en una situación de indefensión, argumento que deberá ser valorado por el órgano jurisdiccional encargado del proceso.

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La defensa de Juan Orlando Hernández presentó 36 medios de prueba para intentar desvirtuar las acusaciones en su contra. (FOTO: Hondudiario)

Fiscalía y PGR analizarán las 36 pruebas

Tras conocer las objeciones y el paquete probatorio presentado por la defensa, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República solicitaron un plazo para estudiar la documentación y preparar sus respectivos pronunciamientos.

Por esa razón, la audiencia no continuó este martes y fue fijada para el 24 de agosto a las 9:30 a.m.

Los entes acusadores habían presentado previamente 49 medios de prueba contra Hernández. Con ellos buscan sustentar los señalamientos formulados dentro del proceso Pandora II.

Una vez que el juez determine qué pruebas serán admitidas, comenzará la etapa de evacuación de los medios probatorios.

Carlos Silva anticipó que, por la cantidad de evidencia presentada por ambas partes, la audiencia inicial podría prolongarse durante buena parte de la próxima semana.

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En total, la acusación ha ofertado 49 pruebas y la defensa 36, por lo que el proceso deberá avanzar primero por la discusión sobre su admisibilidad antes de que el juez pueda resolver la situación jurídica del expresidente.

La audiencia inicial contra el expresidente continuará el lunes 24 de agosto a las 9:30 de la mañana. (FOTO: Hondudiario)

¿De qué se acusa a Juan Orlando Hernández en Pandora II?

El caso Pandora II fue presentado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) en octubre de 2023.

Según el requerimiento fiscal, entre 2010 y 2013 se habrían desembolsado más de 288 millones de lempiras de fondos públicos hacia las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista.

La Fiscalía sostiene que al menos 62 millones de lempiras terminaron beneficiando la campaña presidencial de Hernández en 2013 mediante distintos mecanismos, una acusación que deberá ser probada durante el proceso judicial.

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El Ministerio Público imputa a Hernández los delitos de fraude y lavado de activos, mientras que su defensa busca desvirtuar los señalamientos y ha solicitado que se declare la nulidad de las actuaciones.