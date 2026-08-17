Costa Rica
Agregar Infobae enGoogle

Costa Rica revela una nueva familia de coral en las profundidades de la Isla del Coco

El organismo Laurinque Elenya fue localizado en aguas profundas de la isla del Coco y, por su morfología singular, obligó a establecer un linaje taxonómico inédito

Un gran coral ramificado de color amarillo y ocre rojizo sobre un lecho marino oscuro, en aguas profundas con partículas suspendidas y luz cenital.
El hallazgo de Laurinque elenya en Isla del Coco amplió el conocimiento sobre la biodiversidad marina del océano profundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El hallazgo del coral Laurinque Elenya en aguas profundas de Isla del Coco representó un avance en el estudio de la biodiversidad marina.

Este organismo fue identificado por la bióloga costarricense Odalisca Breedy junto a un equipo internacional, quienes determinaron que sus características eran tan particulares que se necesitó crear una familia taxonómica completamente nueva, denominada Laurinqueidae.

Breedy señaló que este tipo de hallazgos pone en evidencia la cantidad de especies aún desconocidas en los ecosistemas del océano profundo y llama la atención sobre los riesgos de la explotación minera en estas zonas.

La publicación científica que formalizó la descripción de la nueva especie, género y familia fue difundida el 30 de junio en la revista ZooKeys.

PUBLICIDAD

El organismo fue encontrado a profundidades de entre 362 y 529 metros, en un área donde el oxígeno disponible es muy bajo. En ese entorno, Laurinque elenya llegó a formar agrupaciones similares a bosques, con ejemplares que alcanzaron hasta un metro de altura.

Breedy relató que había observado este coral por primera vez varios años antes de la expedición realizada en 2023, aunque en ese momento no advirtió su singularidad.

Según detalló la investigadora en declaraciones a El Observador, el hallazgo se produjo en medio de una acumulación de estrellas de mar, lo que permitió observar la abundancia y el tamaño de los corales. El espécimen se encuentra actualmente en el Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica, donde servirá como referencia para futuras investigaciones taxonómicas.

PUBLICIDAD

En la fase inicial de análisis, Breedy consideró que se trataba de una especie nueva. Empleó microscopía electrónica para estudiar la morfología del coral, sin encontrar coincidencias con grupos previamente descritos.

“Cuando se hacen los árboles filogenéticos, uno ve ciertas relaciones con otros grupos conocidos, pero se separa mucho de ellos”, explicó la especialista. Desde la perspectiva morfológica, tampoco fue posible ubicarlo dentro de una categoría existente.

El estudio contó con la colaboración de las científicas Catherine S. McFadden, Ana Belén Yánez-Suárez, Katleen Robert, Andrea M. Quattrini y la costarricense Catalina Murillo-Cruz. Los análisis genéticos iniciales no aportaron resultados concluyentes, y fue gracias a estudios moleculares más específicos realizados por Quattrini que el equipo pudo determinar que el coral correspondía a una especie, un género y una familia no documentados con anterioridad.

Coral amarillo y ocre sobre rocas en primer plano, con silueta borrosa de maquinaria minera con luces en el fondo oscuro del océano.
El estudio identificó a Laurinque elenya como una nueva especie, un nuevo género y una nueva familia taxonómica llamada Laurinqueidae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nombre científico asignado fue Laurinque elenya, integrando un nuevo género y una nueva especie en la familia Laurinqueidae.

El origen del nombre, características y función ecológica

La denominación Laurinque elenya fue resultado de una conversación entre Breedy y otra investigadora, en la que buscaron un término que representara tanto la apariencia del coral como las condiciones de su hallazgo. Optaron por palabras de la lengua quenya, desarrollada por J.R.R. Tolkien para su obra de fantasía. “Laurinque” significa “árbol dorado” y “elenya”, “entre estrellas”. Breedy mencionó que la inspiración provino de la descripción de paisajes en los libros de Tolkien y que, tras revisar el código de nomenclatura científica, el nombre cumplía con los requisitos establecidos.

Según información recogida por El Observador, Laurinque elenya pertenece al grupo de los octocorales, diferenciados de los corales arrecifales por tener pólipos con ocho tentáculos. Estos organismos forman colonias que, en el fondo marino, pueden funcionar como bosques y atraer a otras especies, como moluscos, anémonas y crustáceos. Según Breedy, esta característica convierte a los octocorales en especies fundadoras, con un papel relevante en la estructura de los ecosistemas del océano profundo.

La especialista también advirtió que la investigación de estos ambientes resulta relevante, en particular frente a la posibilidad de actividades mineras en áreas poco exploradas, ya que el impacto sobre la biodiversidad aún es incierto.

Breedy había participado en el descubrimiento de una familia de corales en 2012, también en la isla del Coco. Considera que estos hallazgos deberían ser valorados como patrimonio tanto nacional como mundial. Destacó que nuevas exploraciones pueden revelar organismos desconocidos, lo que evidencia la falta de conocimiento sobre la vida en el océano profundo.

El descubrimiento de Laurinque elenya abre interrogantes sobre la diversidad biológica que aún no se ha documentado en estos entornos y subraya la necesidad de seguir investigando los ecosistemas marinos de profundidad.

Temas Relacionados

GalápagosBiodiversidad marinaOcéano PacíficoMineríaCosta Rica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Excarcelan en España al excoronel salvadoreño Montano condenado por la matanza de jesuitas

La decisión se apoyó en informes médicos y en un criterio de dignidad personal, pero deja una pregunta abierta sobre el calendario judicial en San Salvador y una comparecencia que no llegó

Excarcelan en España al excoronel salvadoreño Montano condenado por la matanza de jesuitas

El escenario del horror: Esta es la “casa loca” donde habrían torturado a cuatro primos en Honduras

Las autoridades inspeccionaron una vivienda en la colonia Las Mercedes que estaría vinculada al asesinato de cuatro jóvenes reportados como desaparecidos en La Ceiba.

El escenario del horror: Esta es la “casa loca” donde habrían torturado a cuatro primos en Honduras

Ministerio de Salud de El Salvador detectó 67 casos de VIH en embarazadas durante el último año

El hallazgo surgió del tamizaje aplicado a 46,775 gestantes entre junio de 2025 y mayo de 2026, con pruebas para el virus y la sífilis, según la memoria de labores institucional

Ministerio de Salud de El Salvador detectó 67 casos de VIH en embarazadas durante el último año

Deuda por tarjetas de crédito en República Dominicana llega a USD 2,250 millones millones en el último año

Un informe indica que la deuda por tarjetas de crédito en República Dominicana creció más de 200% desde 2016, cuando el saldo total era de USD 740 millones

Deuda por tarjetas de crédito en República Dominicana llega a USD 2,250 millones millones en el último año

Fiscalía reporta casi 16,000 denuncias por violencia de género en un año, con predominio de la violencia sexual en El Salvador

El informe de la Fiscalía Adjunta para la Mujer, Niñez, Adolescencia y otros grupos Vulnerables registró 7,271 casos de agresión sexual y 5,518 de maltrato psicológico entre junio de 2025 y mayo de 2026

Fiscalía reporta casi 16,000 denuncias por violencia de género en un año, con predominio de la violencia sexual en El Salvador

TECNO

Lista de marcas que lideran el mercado global de smartphones: Samsung y Xiaomi encabezan el consumo

Lista de marcas que lideran el mercado global de smartphones: Samsung y Xiaomi encabezan el consumo

Buscar una película o serie en Netflix o Prime Video hace perder hasta 26 minutos de tiempo al día

Bitcoin: cómo se ha movido en el mercado este lunes

Ethereum: cuál es el precio de esta criptomoneda este lunes

Paso a paso para descargar Las Guerreras K-pop de forma rápida y sin virus en tu celular

ENTRETENIMIENTO

Esta fue la última publicación de Hayden Panettiere en redes sociales

Esta fue la última publicación de Hayden Panettiere en redes sociales

Viola Davis, Selma Blair y más estrellas de Hollywood despiden a Hayden Panettiere: “Esto no puede ser real”

La policía revela los primeros detalles sobre la muerte de Hayden Panettiere, actriz de “Héroes”

Así luce Robert De Niro a los 83 años

Marvel revela Avengers: Doomsday y confirma a Doctor Doom como la gran amenaza

MUNDO

El tránsito por el estrecho de Ormuz cayó casi 20% mientras vence sin acuerdo el plazo de 60 días de Trump a Irán

El tránsito por el estrecho de Ormuz cayó casi 20% mientras vence sin acuerdo el plazo de 60 días de Trump a Irán

En un inusual discurso, Xi Jinping admitió la crisis en China y recordó la represión a las protestas de Tiananmen

Un estudio reveló que las áreas marinas protegidas no cubrirían a la mayoría de tiburones y rayas

Irán atacó con drones la oficina del primer ministro del Kurdistán iraquí y la casa del jefe de inteligencia regional

Cómo el régimen de Irán usó la tregua de junio para preparar una ampliación de la guerra