Tragedia en Jujuy: una camioneta cayó 80 metros en la Cuesta de Lipán y murió una mujer

Tragedia en Jujuy: una camioneta cayó 80 metros por un barranco y murió una mujer bonaerense (Foto gentileza: Todo Jujuy)

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Un muerto y cuatro heridos fue el saldo de un accidente de tránsito ocurrido este lunes en la Cuesta de Lipán, en la provincia de Jujuy, cuando una camioneta Toyota SW4 desbarrancó por una pendiente de aproximadamente 80 metros.

El siniestro tuvo lugar a la altura del kilómetro 30 de la Ruta Provincial 52, en sentido sur-norte, un corredor de montaña que conecta la Quebrada de Humahuaca con la Puna jujeña y que es conocido por sus pronunciadas curvas, pendientes y condiciones de conducción exigentes.

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Según informó el sitio Todo Jujuy, en el vehículo viajaban cinco personas cuando. Por motivos que todavía son investigados, el conductor perdió el control de la camioneta y tras salirse de la calzada, el rodado cayó por un profundo barranco y terminó detenido varios metros más abajo.

Cuando los equipos de rescate lograron llegar al lugar del accidente encontraron sin vida a una de las ocupantes. Se trata de una mujer de aproximadamente 58 años, oriunda de la provincia de Buenos Aires, quien falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante la caída.

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La violencia del impacto y las características del terreno complicaron las tareas de rescate. Bomberos, efectivos policiales y personal de emergencias trabajaron durante varias horas para asistir a las víctimas y asegurar la zona.

En la camioneta, además de la mujer fallecida, iban a bordo cuatro personas más

Los otro cuatro ocupantes de la Toyota SW4 resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Pablo Soria, en San Salvador de Jujuy. Hasta el momento las autoridades no difundieron oficialmente sus identidades ni brindaron detalles precisos sobre la evolución de su estado de salud.

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Sin embargo, medios locales señalaron que uno de los sobrevivientes, pareja de la mujer fallecida, permanecía internado con pronóstico reservado debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Tras el siniestro, la fiscalía interviniente ordenó una serie de peritajes para determinar qué provocó la pérdida de control de la camioneta. Los investigadores buscarán establecer si existió una falla mecánica, un error humano, condiciones adversas del camino o cualquier otro factor que pudiera haber influido en el accidente.

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Peritos especializados también analizarán el estado del vehículo y reconstruirán la mecánica del hecho para determinar cómo se produjo el despiste que terminó en tragedia.

Un camino tan espectacular como peligroso

La Cuesta de Lipán constituye un paso obligado para quienes se dirigen hacia Purmamarca y las Salinas Grandes

La Cuesta de Lipán es uno de los paisajes más emblemáticos del norte argentino y constituye un paso obligado para quienes se dirigen hacia Purmamarca y las Salinas Grandes. Sin embargo, también es una ruta que exige extrema precaución.

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El trayecto atraviesa sectores de montaña con curvas cerradas, desniveles pronunciados y tramos donde las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. Por esa razón, los conductores deben mantener velocidades moderadas y extremar las medidas de seguridad.