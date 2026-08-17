Amazon dejará ‘Lost Ark’ y ‘Throne and Liberty’ en manos de sus creadores

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Amazon Game Studios dejará de gestionar las versiones occidentales de Lost Ark y Throne and Liberty, según avisos difundidos en agosto de 2026. NCSoft y FirstSpark Games tomarán las operaciones de Throne and Liberty durante el cuarto trimestre de 2026, mientras que Smilegate asumirá el control de Lost Ark a principios de 2027. Los cambios abarcan servidores, contenidos, soporte y relación con las comunidades.

Cómo se organizarán los traspasos

El relevo afecta las operaciones en vivo, es decir, el trabajo necesario para mantener activos juegos que reciben contenido y ajustes de manera continua. Esto incluye administrar servidores, publicar actualizaciones, organizar eventos, corregir errores y atender a los usuarios.

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En Lost Ark, Smilegate quedará a cargo de los contenidos, los servidores, la gestión de la comunidad, las redes sociales, la atención al cliente, los eventos y el servicio de devoluciones. Amazon Game Studios seguirá al frente hasta principios de 2027, aunque la fecha exacta del cambio todavía no fue anunciada.

Smilegate considera que el traspaso “será positivo para los jugadores, ya que los desarrolladores recuperarán el control”. El estudio surcoreano también prepara canales para mantener una comunicación más directa y frecuente entre su equipo y los usuarios occidentales.

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Uno de sus objetivos será reducir la distancia entre la edición original de Corea del Sur y la occidental. Lost Ark recibe contenidos en momentos diferentes según la región, una situación que ha generado quejas entre sus jugadores. Smilegate explicó que acercar ambas versiones será un proceso gradual porque intervienen la progresión, la localización, las traducciones y el equilibrio de las actividades. La meta declarada es que terminen ofreciendo el mismo contenido.

Throne and Liberty seguirá un calendario más cercano. NCSoft y FirstSpark Games recibirán las operaciones occidentales durante el cuarto trimestre de 2026. El MMORPG, lanzado en 2024 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series, mantendrá sus regiones, reinos y servidores actuales.

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NCSoft aseguró que continuará publicando contenido y correcciones mediante los mantenimientos habituales. Algunas actualizaciones grandes podrían cambiar de fecha para facilitar la transferencia de datos. Entre ellas aparece Nix, cuyo lanzamiento podría quedar aplazado hasta después del traspaso.

Qué ocurrirá con las cuentas y el progreso

Los jugadores de Lost Ark tendrán que vincular su cuenta de Steam con una cuenta de Smilegate cuando se habilite el proceso. El momento y las instrucciones concretas serán comunicados más adelante.

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La mayor parte de los datos se conservará durante la migración: personajes, progreso, inventario, contenido adquirido, saldo del monedero y acceso mediante Steam. La transferencia, sin embargo, dejará afuera algunos registros sociales y mensajes almacenados dentro del juego.

Entre los datos que no pasarán al nuevo sistema se encuentran el asunto y el cuerpo del correo interno, los nombres de grupos, las notas de las listas de amistades y bloqueados, los apodos o anotaciones de miembros de gremios, las preguntas y mensajes de regalos de fortalezas, además del historial del chat. Los jugadores que necesiten conservar alguna de esas referencias deberán revisarlas antes del cambio.

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La transición de Throne and Liberty requerirá menos acciones individuales. NCSoft indicó que no habrá modificaciones en las cuentas, los personajes, la progresión ni los inventarios. El juego cruzado entre plataformas seguirá disponible, por lo que los usuarios de PC y consolas podrán continuar compartiendo servidores y actividades.

Sí cambiarán el proveedor de atención al cliente, los canales y políticas de soporte, el equipo responsable de las operaciones en vivo y los términos de servicio. La continuidad de cuentas y servidores reduce el impacto inmediato, aunque el posible retraso de actualizaciones importantes será una consecuencia visible del relevo.

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Throne and Liberty, de NCSoft.

El repliegue de Amazon en los MMORPG

La decisión llega después de varios recortes en los proyectos multijugador de Amazon. New World: Aeternum, su MMORPG propio, fue retirado de la venta y tiene previsto cerrar. Amazon también canceló el juego de rol multijugador de El Señor de los Anillos después de una oleada de despidos que reestructuró su división de videojuegos.

Lost Ark y Throne and Liberty tuvieron estrenos con cifras elevadas en Steam, pero sus audiencias simultáneas disminuyeron con el paso del tiempo. Lost Ark alcanzó un máximo cercano a 1,3 millones de jugadores conectados a la vez, uno de los registros más altos de la plataforma. Sus cifras recientes rondaban los 10.000 usuarios simultáneos.

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Throne and Liberty superó los 336.000 jugadores concurrentes durante su lanzamiento. En el último mes citado por las fuentes, se había movido entre 6.000 y 13.000 usuarios conectados al mismo tiempo. Estas cifras corresponden a Steam y no incluyen a quienes juegan desde consolas.

Amazon también iba a publicar en Occidente Blue Protocol, el MMORPG de estética anime desarrollado por Bandai Namco Studios. Ese lanzamiento fue cancelado y el proyecto terminó recuperado más tarde por la empresa china A Plus.

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El primer cambio operativo será el de Throne and Liberty, previsto para el cuarto trimestre de 2026. Los usuarios de Lost Ark tendrán más tiempo: su migración llegará a principios de 2027 y Smilegate todavía debe comunicar la fecha para vincular las cuentas.