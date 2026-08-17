Malditos Nerds
Agregar Infobae enGoogle

Amazon dejará ‘Lost Ark’ y ‘Throne and Liberty’ en manos de sus creadores

NCSoft y FirstSpark asumirán Throne and Liberty en el cuarto trimestre de 2026

Lost Ark
Guardar

Amazon Game Studios dejará de gestionar las versiones occidentales de Lost Ark y Throne and Liberty, según avisos difundidos en agosto de 2026. NCSoft y FirstSpark Games tomarán las operaciones de Throne and Liberty durante el cuarto trimestre de 2026, mientras que Smilegate asumirá el control de Lost Ark a principios de 2027. Los cambios abarcan servidores, contenidos, soporte y relación con las comunidades.

Cómo se organizarán los traspasos

El relevo afecta las operaciones en vivo, es decir, el trabajo necesario para mantener activos juegos que reciben contenido y ajustes de manera continua. Esto incluye administrar servidores, publicar actualizaciones, organizar eventos, corregir errores y atender a los usuarios.

PUBLICIDAD

En Lost Ark, Smilegate quedará a cargo de los contenidos, los servidores, la gestión de la comunidad, las redes sociales, la atención al cliente, los eventos y el servicio de devoluciones. Amazon Game Studios seguirá al frente hasta principios de 2027, aunque la fecha exacta del cambio todavía no fue anunciada.

Smilegate considera que el traspaso “será positivo para los jugadores, ya que los desarrolladores recuperarán el control”. El estudio surcoreano también prepara canales para mantener una comunicación más directa y frecuente entre su equipo y los usuarios occidentales.

PUBLICIDAD

Uno de sus objetivos será reducir la distancia entre la edición original de Corea del Sur y la occidental. Lost Ark recibe contenidos en momentos diferentes según la región, una situación que ha generado quejas entre sus jugadores. Smilegate explicó que acercar ambas versiones será un proceso gradual porque intervienen la progresión, la localización, las traducciones y el equilibrio de las actividades. La meta declarada es que terminen ofreciendo el mismo contenido.

Throne and Liberty seguirá un calendario más cercano. NCSoft y FirstSpark Games recibirán las operaciones occidentales durante el cuarto trimestre de 2026. El MMORPG, lanzado en 2024 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series, mantendrá sus regiones, reinos y servidores actuales.

NCSoft aseguró que continuará publicando contenido y correcciones mediante los mantenimientos habituales. Algunas actualizaciones grandes podrían cambiar de fecha para facilitar la transferencia de datos. Entre ellas aparece Nix, cuyo lanzamiento podría quedar aplazado hasta después del traspaso.

Qué ocurrirá con las cuentas y el progreso

Los jugadores de Lost Ark tendrán que vincular su cuenta de Steam con una cuenta de Smilegate cuando se habilite el proceso. El momento y las instrucciones concretas serán comunicados más adelante.

La mayor parte de los datos se conservará durante la migración: personajes, progreso, inventario, contenido adquirido, saldo del monedero y acceso mediante Steam. La transferencia, sin embargo, dejará afuera algunos registros sociales y mensajes almacenados dentro del juego.

Entre los datos que no pasarán al nuevo sistema se encuentran el asunto y el cuerpo del correo interno, los nombres de grupos, las notas de las listas de amistades y bloqueados, los apodos o anotaciones de miembros de gremios, las preguntas y mensajes de regalos de fortalezas, además del historial del chat. Los jugadores que necesiten conservar alguna de esas referencias deberán revisarlas antes del cambio.

La transición de Throne and Liberty requerirá menos acciones individuales. NCSoft indicó que no habrá modificaciones en las cuentas, los personajes, la progresión ni los inventarios. El juego cruzado entre plataformas seguirá disponible, por lo que los usuarios de PC y consolas podrán continuar compartiendo servidores y actividades.

Sí cambiarán el proveedor de atención al cliente, los canales y políticas de soporte, el equipo responsable de las operaciones en vivo y los términos de servicio. La continuidad de cuentas y servidores reduce el impacto inmediato, aunque el posible retraso de actualizaciones importantes será una consecuencia visible del relevo.

Throne and Liberty, de NCSoft.
Throne and Liberty, de NCSoft.

El repliegue de Amazon en los MMORPG

La decisión llega después de varios recortes en los proyectos multijugador de Amazon. New World: Aeternum, su MMORPG propio, fue retirado de la venta y tiene previsto cerrar. Amazon también canceló el juego de rol multijugador de El Señor de los Anillos después de una oleada de despidos que reestructuró su división de videojuegos.

Lost Ark y Throne and Liberty tuvieron estrenos con cifras elevadas en Steam, pero sus audiencias simultáneas disminuyeron con el paso del tiempo. Lost Ark alcanzó un máximo cercano a 1,3 millones de jugadores conectados a la vez, uno de los registros más altos de la plataforma. Sus cifras recientes rondaban los 10.000 usuarios simultáneos.

Throne and Liberty superó los 336.000 jugadores concurrentes durante su lanzamiento. En el último mes citado por las fuentes, se había movido entre 6.000 y 13.000 usuarios conectados al mismo tiempo. Estas cifras corresponden a Steam y no incluyen a quienes juegan desde consolas.

Amazon también iba a publicar en Occidente Blue Protocol, el MMORPG de estética anime desarrollado por Bandai Namco Studios. Ese lanzamiento fue cancelado y el proyecto terminó recuperado más tarde por la empresa china A Plus.

El primer cambio operativo será el de Throne and Liberty, previsto para el cuarto trimestre de 2026. Los usuarios de Lost Ark tendrán más tiempo: su migración llegará a principios de 2027 y Smilegate todavía debe comunicar la fecha para vincular las cuentas.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-gaminggamingAmazon Game StudiosLost ArkThrone and Liberty

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Frogwares revela los actores de voz de ‘The Sinking City 2′ antes de su estreno

El juego de terror de supervivencia llegará a PC, PlayStation 5 y Xbox Series

Frogwares revela los actores de voz de ‘The Sinking City 2′ antes de su estreno

REVIEW | House of the Dragon - Temporada 3 - Episodios 7 y 8: Pisando el acelerador

House of the Dragon termina su tercera temporada aportando una velocidad inédita para lo que veníamos viendo

REVIEW | House of the Dragon - Temporada 3 - Episodios 7 y 8: Pisando el acelerador

Nintendo llevará Switch 2 y Switch a Indonesia en diciembre de 2026

El catálogo inicial tendrá cinco juegos, pero la eShop no estará disponible durante el estreno

Nintendo llevará Switch 2 y Switch a Indonesia en diciembre de 2026

Weird Beluga lanza ‘Duskfade’, una aventura 3D inspirada en PlayStation 2

En Steam tiene un 20% de descuento durante sus primeras dos semanas

Weird Beluga lanza ‘Duskfade’, una aventura 3D inspirada en PlayStation 2

Pokémon Pokopia supera los 5 millones de copias en Nintendo Switch 2

El simulador de vida exclusivo de Nintendo Switch 2 colocó 2 millones de unidades en sus primeros cuatro días

Pokémon Pokopia supera los 5 millones de copias en Nintendo Switch 2

ANIME

Kuro Games presenta Wuthering Waves: Elysium, la serie anime que expande su exitosa franquicia

Kuro Games presenta Wuthering Waves: Elysium, la serie anime que expande su exitosa franquicia

Retrocultura Activa | Demon City Shinjuku: el infierno urbano donde los demonios acechan a plena luz del día

El primer tráiler de ‘Los diarios de la boticaria: La película’ desata expectativas globales

Retrocultura Activa | La Visión de Escaflowne: el anime que mezcló mechas, fantasía y drama con maestría

Chainsaw Man: por qué ver uno de los anime más únicos de los últimos años

PELÍCULAS

Entrevistamos a J.J. Abrams y David Robert Michell, creativos de The End of Oak Street

Entrevistamos a J.J. Abrams y David Robert Michell, creativos de The End of Oak Street

El nuevo tráiler de ‘Verity: La sombra de un engaño’ une a Hathaway y Johnson

Scarlett Johansson y Adam Driver se reencuentran en el thriller ‘Paper Tiger’

Robert Pattinson persigue depredadores sexuales en el tráiler de ‘Primetime’

‘Spider-Man: Un nuevo día’ alcanza los 1.665 millones y ya apunta al un top 10 histórico

SERIES

REVIEW | House of the Dragon - Temporada 3 - Episodios 7 y 8: Pisando el acelerador

REVIEW | House of the Dragon - Temporada 3 - Episodios 7 y 8: Pisando el acelerador

Christopher Judge cuestiona a Amazon por cómo está adaptando God of War

El tráiler de ‘Tierra De Mafia’ lleva a los Harrigan a una guerra interna antes del regreso

Reacher tendrá su primer spin-off con ‘Neagley’ y ya hay tráiler oficial

La temporada 2 de ‘Leanne’ ya tiene fecha confirmada por Netflix