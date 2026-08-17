La jugada viral de una joya de River Plate que fue cedido a otro gigante de Sudamérica: “La pisada es extraordinaria”

El juvenil de River volvió a destacarse en su cesión en Peñarol

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Leonel Jaime acapara los flashes del fútbol uruguayo. El juvenil que está a préstamo desde River Plate volvió a ser decisivo en Peñarol al convertir un gol y brindar una asistencia en el triunfo por 2-1 contra Central Español. Luego de ser catalogado como “Messi” por el entrenador Diego Aguirre hace algunos días, el joven de 20 años tuvo una nueva presentación sobresaliente y cumplió con una cláusula que aseguró su continuidad hasta junio de 2027.

En la victoria en el Estadio Campeón del Siglo, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga AUF Uruguaya, Jaime participó en los dos goles del equipo aurinegro. En el primero asistió a Maximiliano Olivera con un centro atrás tras una gambeta y, en el segundo, volvió a desequilibrar con una serie de regates con los que dejó a dos marcas atrás antes de definir para el 2 a 0 en una acción con desvío.

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A sus dos participaciones directas en los goles del Carbonero se sumó un espectáculo de gambetas por todo el terreno de juego. Una de las más virales en redes sociales fue una pisada quirúrgica que hizo pasar de largo a su rival y terminó con una fuerte infracción en la mitad de la cancha. “Fue extraordinaria”, dijo uno de los comentaristas de la TV uruguaya.

La respuesta de Jaime en la cancha aceleró los tiempos. Fue ovacionado al salir del campo y su conexión con la hinchada se reforzó cuando celebró su gol señalándose el escudo del club. “Estoy feliz, por los goles, por las asistencias y por mis compañeros”, dijo el extremo argentino tras el partido. También describió el tono físico del torneo uruguayo: “Son duros, saco a veces la pierna porque van muy duro. Pegan fuerte acá”. En cinco partidos, el jugador de River brindó cinco asistencias y convirtió dos goles.

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El juvenil de River se destacó con un show de gambetas, un gol y una asistencia contra Central Español

Su brillante actuación contra Central Español dejó otra certeza: el juvenil de 20 años alcanzó el piso contractual exigido desde Núñez y Peñarol se aseguró su continuidad hasta junio de 2027. El préstamo desde River Plate contaba con una cláusula de que si el jugador no sumaba al menos 360 minutos en el primer semestre, River podía repescarlo en diciembre de 2026. Con ese objetivo ya cumplido, el cuadro uruguayo retendrá al futbolista durante todo ese período.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, reveló la charla que tuvo con Stéfano Di Carlo, máximo mandatario de River, para consumar el préstamo de Jaime. “Cuando hicimos el arreglo, Di Carlo me dijo que Jaime era una gran apuesta de River y que no podía pasar que lo mande a Peñarol y que no juegue, porque se desvaloriza. ‘Si va, tiene que jugar. Y si no, no me lo pidas’. Pusieron una cláusula de que tiene que jugar 10 partidos como titular en el año (si no, Peñarol paga una multa), y que si no jugaba por lo menos 360 minutos en el primer semestre River lo podría repescar en diciembre”, destacó hace algunos días en una entrevista con Radio Sport 890.

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En esta misma línea, aseguró: “Si nosotros cumplimos con ese objetivo, Jaime ya queda automáticamente para el primer semestre de 2027. Y si en el año en Peñarol juega diez partidos como titular, Peñarol no paga una multa económica y el jugador le sale gratis, y obviamente con el salario del jugador”.

Peñarol confirmó que cumplió con los requisitos del préstamo y Leonel Jaime continuará hasta 2027 (@OficialCAP)

Diego Aguirre, técnico de Peñarol, resumió su impacto con una frase breve tras el 2 a 1: “Es muy bueno, muy bueno. Es desfachatado y contagia alegría. Está siendo muy determinante para nosotros, más no se le puede pedir”. No fue la primera vez que el entrenador elogió al juvenil. Días antes, en declaraciones a DSports, recordó que el futbolista había llegado como una alternativa y que el cuerpo técnico no imaginaba que fuera a jugar tanto desde el comienzo.

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“Es un pibe que no tenía lugar en River y que tiene potrero, analizamos su nombre y decidimos incorporarlo para que sea una alternativa. No nos imaginábamos que iba a jugar tanto, ha tenido una gran performance”, contó. También contó la impresión que dejó en su primera práctica: “Lo vimos el primer día y jodíamos con que nos habían dado a Messi”.

Antes de destacarse ante Central Español, Jaime ya había sido el mejor jugador de la final del Torneo Intermedio de Uruguay. En ese partido anotó un gol y dio una asistencia en la goleada por 5 a 1 ante Montevideo Wanderers con la que Peñarol se consagró campeón. En esa final asistió a Matías Arezo para el 2 a 1 parcial y luego definió mano a mano ante Agustín Buffa para el 4 a 1. Ese fue su primer gol con la camiseta aurinegra y le valió el premio al jugador más valioso del encuentro.

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