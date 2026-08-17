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La excepción en el mapa productivo: cuál fue la única provincia en la que se crearon empresas en el último año

Un relevamiento oficial mostró una evolución positiva en una jurisdicción patagónica, impulsada por la actividad de Vaca Muerta, mientras el conjunto nacional profundizó el retroceso de firmas empleadoras privadas

La actividad energética de Vaca Muerta impulsó el crecimiento de empresas en Neuquén REUTERS/Agustin Marcarian
La actividad energética de Vaca Muerta impulsó el crecimiento de empresas en Neuquén REUTERS/Agustin Marcarian
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El escenario para las empresas empleadoras del sector privado mostró una evolución dispar entre las distintas jurisdicciones argentinas. Mientras la mayoría de las provincias registró una reducción en la cantidad de firmas en funcionamiento, una jurisdicción logró escapar de esa tendencia y sumó nuevas compañías durante el último año.

Se trata de Neuquén, que en mayo registró un aumento de 0,1% en su stock de empresas empleadoras respecto del mismo mes de 2025. La mejora se explicó por la incorporación de 13 nuevas compañías y se vinculó con el impulso de Vaca Muerta, según los datos difundidos este lunes a través de un informe de Politikon Chaco.

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El resultado contrastó con el comportamiento del conjunto del país. De acuerdo con los datos oficiales, durante el quinto mes del año se contabilizaron 477.463 empresas empleadoras activas en el sector privado, una cifra que representó una caída interanual de 3,3%. En términos absolutos, el país registró 16.422 empresas menos que en mayo de 2025.

Los datos surgieron de un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco a partir de cifras oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

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El relevamiento mostró que la reducción no se limitó a un período puntual. Con el resultado correspondiente a mayo, se acumularon 27 meses consecutivos de descensos interanuales en la cantidad de empresas empleadoras activas.

Neuquén, la excepción

De acuerdo con el documento, la baja registrada en mayo fue la más fuerte de todo ese período. El comportamiento de Neuquén se ubicó, en ese contexto, como la principal excepción entre las jurisdicciones del país.

El crecimiento fue de 0,1%, equivalente a la creación de 13 nuevas compañías frente al mismo mes del año anterior. El informe vinculó esta evolución con el impulso de Vaca Muerta, actividad que marcó una diferencia respecto del comportamiento registrado en las otras jurisdicciones.

Gráfico de barras que muestra la variación interanual de empresas empleadoras por provincia en Argentina, con porcentaje y valores absolutos, y fuente
Un gráfico de barras ilustra la variación interanual de empresas empleadoras del sector privado en las provincias de Argentina entre mayo de 2025 y 2026, con datos de Politikon Chaco y SRT.

El resultado también se destacó cuando el período de análisis se amplió. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, es decir, durante el período de la actual gestión de gobierno considerado por el informe, la cantidad de empresas empleadoras cayó 6% a nivel nacional.

En ese período, desaparecieron 30.385 firmas en el conjunto del país. Neuquén volvió a ubicarse como la excepción: registró un crecimiento acumulado de 1,7%, con la incorporación de 148 empresas.

El contraste con Neuquén se extendió al resto del territorio. En las otras 23 jurisdicciones se observaron retrocesos de distinta intensidad en la cantidad de empresas empleadoras.

Las reducciones oscilaron entre niveles inferiores al 2% y caídas superiores al 10%. El mayor descenso porcentual correspondió a La Rioja, donde el stock de empresas empleadoras se contrajo 16,1%.

La diferencia entre las provincias también se observó en términos de magnitud. Las jurisdicciones que concentraron la mayor cantidad de empresas fueron, al mismo tiempo, las que explicaron las pérdidas más importantes en números absolutos.

La provincia de Buenos Aires registró la mayor reducción, con 4.786 empresas menos, equivalente a una baja de 2,9% interanual. Después se ubicó Córdoba, que perdió 2.664 firmas. La siguió la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 1.704 empresas menos, mientras que Santa Fe registró una reducción de 1.509.

En conjunto, esos cuatro distritos concentraron el 78% del total de las empresas del país. Por ese peso dentro del universo nacional, su evolución incidió de manera directa en el resultado general.

La Ciudad de Buenos Aires, además, se ubicó entre las jurisdicciones con retrocesos inferiores al 2%, mientras que otras provincias registraron contracciones superiores al 10%. La Rioja presentó la caída más pronunciada, con una reducción de 16,1% en su stock de firmas empleadoras.

La industria encabezó las caídas por actividad

El informe también permitió observar la evolución de las empresas según el sector de actividad. En esta clasificación, la industria manufacturera registró la mayor caída interanual.

El sector presentó una reducción de 5,5% en la cantidad de empresas empleadoras respecto de mayo de 2025. El segundo retroceso más importante correspondió al comercio, con una baja de 4,4%.

La construcción y el sector agropecuario también mostraron una reducción, aunque de menor intensidad. La construcción registró una caída interanual de 2,3%, mientras que el sector agropecuario retrocedió 2,6%.

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