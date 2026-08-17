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Asesinan a un brasileño en Bolivia a un día de vigencia del plan “Fronteras Seguras”

Roberto Saavedra de Souza fue asesinado en la localidad de San Matías presuntamente por miembros de organizaciones criminales que operan en la frontera de Bolivia con Brasil

Patrullaje en San Matías, región fronteriza de Bolivia con Brasil en medio de una ola de violencia.
Foto: Ministerio de Defensa
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La violencia vinculada al crimen organizado no da tregua en Bolivia. Al día siguiente de la implementación del plan Fronteras Seguras, que dispuso el aumento de agentes policial en varios municipios fronterizos, un brasileño de 31 años fue abatido a tiros en una peluquería de la localidad de San Matías, distante a ocho kilómetros de la frontera con Brasil.

La víctima fue identificada como Pablo Roberto Saavedra de Souza. Según reportes de la prensa local, se presume que era miembro de una organización criminal conocida como Los Tiones.

Según los primeros informes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Souza se encontraba en una peluquería esperando el turno de ser atendido, cuando dos atacantes ingresaron con armas de grueso calibre y abrieron fuego para luego huir en motocicletas. La balacera dejó herido al peluquero, Ricardo Gantier Vargas, quien además ocupa el cargo de tercer concejal del municipio fronterizo.

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Según la investigación preliminar, el asesinato estaría relacionado con una disputa entre dos organizaciones criminales brasileñas que operan en Bolivia: el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital (PCC).

Un grupo de agentes uniformados con camuflaje, gorras con la sigla FELCN, chalecos tácticos y fusiles en sus manos
Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcn) de Bolivia participan en un despliegue como parte del plan Fronteras Seguras.

El hecho ocurrió justo al día siguiente de la implementación de un plan gubernamental para reforzar la seguridad de algunas zonas fronterizas debido al aumento de asesinatos vinculados al crimen organizado: en el último mes, hubo al menos 17 asesinatos por sicarios en Bolivia, siete de los cuales ocurrieron en San Matías.

El plan “Fronteras Seguras” fue presentado por el presidente Paz el pasado jueves en la localidad de Guayaramerín, también en la zona limítrofe, en el que se anunció la estrategia de coordinación con Bolivia para reforzar la seguridad y combatir la expansión del crimen transnacional.

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“Tenemos que cambiar la seguridad, por eso el plan que se está generando el día de hoy, en el caso del plan de Fronteras Seguras, fortalecer entre instancias nacionales, pero también en este caso con Brasil, una relación estrecha para que nuestras sociedades, nuestras comunidades, nuestras ciudades estén más seguras”, afirmó Paz durante la presentación.

Cinco hombres de pie. Tres con guirnaldas florales. Un hombre de uniforme militar y gorra. Otro con traje y corbata. Fondo con estructuras metálicas
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, participa en el lanzamiento del plan Fronteras Seguras junto a otros funcionarios y un oficial militar en Guayaramerín, Bolivia.

La estrategia binacional comprende un despliegue operativo integral para neutralizar al crimen organizado. La iniciativa contempla la ejecución de patrullajes policiales permanentes y el intercambio de inteligencia en tiempo real para combatir de forma directa el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en regiones críticas como el este de Santa Cruz y el norte amazónico.

Aunque la escalada de violencia en Bolivia se intensificó en las últimas semanas en diferentes regiones del departamento de Santa Cruz, incluida la capital donde ocurrieron dos de los crímenes, las autoridades han identificado cuatro municipios como los más afectados por la presencia de miembros del crimen organizado: San Matías y Puerto Suárez, al este de Santa Cruz, Guayaramerín en el departamento amazónico del Beni y Cobija, en Pando, en la frontera norte del país.

El Gobierno sostiene que el despliegue policial busca contener la expansión de las organizaciones criminales transfronterizas y evitar que Bolivia se convierta en un territorio de disputa entre grupos criminales brasileños.

Sin embargo, el nuevo asesinato en San Matías, ocurrido un día después de la puesta en marcha de la estrategia, plantea interrogantes sobre la capacidad del operativo estatal para frenar la violencia en la frontera

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