Inflación: tras el 2,1% de julio, cuál fue el ritmo de los precios al consumidor en la primera mitad de agosto

El Indec informó una inflación del 2,1% en julio, cortando la secuencia de tres meses de desaceleración. (Foto: Reuters)

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La inflación se aceleró en julio; el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que fue del 2,1%, lo que implicó un aumento de 0,2 puntos porcentuales (p.p.) respecto a junio. Y si bien se trató de un mes con fuerte estacionalidad por las vacaciones de invierno, a los hechos se cortó con la tendencia de desaceleración de hacia tres meses. Ahora la expectativa está en qué va a suceder en agosto y si el Gobierno va a lograr volver a la tendencia de desaceleración de precios.

El dato oficial de julio interrumpió la secuencia de tres meses consecutivos de baja. Aunque las cifras del Indec confirmaron que la presión estacional agregó impulso a los precios, a partir de ese momento comenzó la discusión sobre la capacidad del Gobierno para retomar el sendero descendente en agosto

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En este escenario, las consultoras privadas difundieron sus propios relevamientos para las primeras semanas de agosto, dando cuenta de comportamientos dispares en los precios. Analytica registró una variación de 0,8% en alimentos y bebidas durante la segunda semana del mes, y calculó para el promedio de cuatro semanas un alza de 1,8%. El informe destacó subas de 5,4% en verduras y de 3% en pescados y mariscos, mientras que carnes y derivados aumentaron 0,7% y frutas, 0,3 por ciento.

Según Analytica, en las últimas cuatro semanas las verduras aumentaron 5,4%. (Foto: Reuters)

Para el nivel general, la proyección de la consultora también se ubicó en 1,8%, dato que de confirmarse implicaría una desaceleración de 0,3 puntos que llevaría el guarismo mensual incluso por debajo del 1,9% de junio. En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la mediana de las respuestas también arrojo que en agosto la inflación se ubicaría en ese valor.

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Por su parte, LCG reportó una baja de 0,3% en la segunda semana de agosto en el rubro alimentos y bebidas. Según la consultora, esa caída compensó parte del aumento de la semana anterior. El promedio de las últimas cuatro semanas desaceleró a 2,2%, 0,3 p.p. menos que el registro previo. Entre los factores de ese movimiento, LCG identificó el ajuste en el precio de carnes, que bajó 1% después de haber subido en la semana previa, y una nueva reducción en bebidas, con un descenso de 1,6 por ciento.

En cuanto a la inflación promedio mensual, LCG resaltó que las subas principales provinieron de carnes (2,6% mensual), panificados (5%) y lácteos (3,8%). La consultora remarcó que el comportamiento de estos tres sectores explica la variación de las últimas semanas y contribuye a la persistencia de la inflación núcleo dentro del rubro alimentos y bebidas.

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La marcha de los precios en supermercados y comercios del área metropolitana también fue objeto de relevamiento por parte de EconViews. Según la consultora, en la segunda semana de agosto la canasta de alimentos y bebidas relevada en supermercados del Gran Buenos Aires subió 0,1%. En ese período, el rubro verdulería encabezó las subas con 0,8%, mientras que carnes descendió 0,3% y el promedio acumulado de las últimas cuatro semanas alcanzó 2,2 por ciento.

La expectativa oficial

Antes que el Indec difundiera el dato de inflación de julio, el ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró su confianza en lo que están haciendo. ”Mientras mantengamos este rumbo de una política fiscal de equilibrio financiero como el que tenemos, que permite tener un BCRA independiente y que está controlando fuertemente la emisión, es un tema de tiempo hasta que la inflación converja hacia la inflación internacional”, afirmó.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que es un tema de tiempo hasta que la inflación converja con la internacional. (Foto: Reuters)

El ministro también contextualizó el rebote inflacionario de julio dentro de la estacionalidad y los efectos internacionales. “El número que maneja el mercado ahora es levemente mayor al mes pasado, pero no es una sorpresa porque julio es un mes estacionalmente alto. Y también algo que se dice poco, pero que es importante, el precio del petróleo se duplicó en prácticamente los últimos ocho meses. La realidad es que todos los países están sufriendo una mayor inflación y un menor crecimiento; como consecuencia de eso, esperamos que la situación internacional se aclare”, sostuvo en conferencia de prensa.

Las palabras de Caputo buscaron instalar que, más allá de los vaivenes mensuales, la política económica sostiene equilibrio fiscal y disciplina monetaria. El ministro argumentó que el contexto internacional y la suba de los precios de los combustibles influyen sobre los registros locales, en línea con lo que sucede en otros países.

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La aceleración de julio, informada por el Indec, puso en pausa la racha de tres meses consecutivos de desaceleración y generó interrogantes sobre la capacidad del Gobierno para retomar ese sendero. Las consultoras siguen de cerca la evolución semanal de los precios, especialmente en rubros de alto impacto en el bolsillo como alimentos y bebidas. Y ya hay algunas proyecciones que para agosto hablan de la posibilidad de la inflación se ubique en 1,8%, aunque recién van dos semanas del mes.