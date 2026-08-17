REVIEW | House of the Dragon - Temporada 3 - Episodios 7 y 8: Pisando el acelerador

House of the Dragon - S3E7/8

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Episodios 7 y 8: Pisando el acelerador

La tercera temporada de House of the Dragon ha llegado a su final con este arco de dos episodios donde gran parte de las narrativas que se han abierto, se desarrollaron. Parece algo evidente tratándose de un final de temporada, pero con lo extenso que se hizo el camino y el caso de la segunda temporada sobre la mesa, todo podía suceder.

House of the Dragon sufre del problema opuesto que perjudicó a Game of Thrones. Mientras en esa serie lo que más afectó fue la falta de tiempo para unir la trama de cada personaje en particular, en esta serie el tiempo sobra. No solo por un desarrollo mucho más lento (y efectivo, a mi gusto) sino porque se dan el lujo de repetir el destino de sus personajes una y otra vez. Hasta ahora, le hubiese venido mejor a esta serie condensar sus últimas dos temporadas en una.

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House of the Dragon - S3E7/8

Estos dos últimos episodios, que podrían considerarse un arco final de la temporada, vemos el desenlace de gran parte de las tramas que introdujeron en esta temporada. Los Hightower comandados por Ormund se enfrentan a los Targaryen mientras Aegon y Aemond se terminan de armar para formar un tercer lugar en el podio de esta guerra por la corona.

Lo que no deja de hacer ruido de todo esto es que mucho de lo que sucede no tiene un desarrollo pertinente, y a su vez, muchos episodios cayeron en las mismas situaciones. Cuesta entender cómo las “revelaciones” de estos dos episodios suceden con el repetitivo y descubierto entramado que nos llevó hasta este lugar en el principio.

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Incluso termina siendo llamativa esta temporada a nivel personajes. Una Rhaenyra (Emma D’Arcy) cuya actuación sorprendió en los primeros episodios termina desdibujada y sosa de cara a un final que debería posicionarla en un lugar de villana que no llega a tener. Actuaciones como las de Mysaria (Sonoya Misuno) y Ormund (James Norton) fueron explotadas en esta temporada para darle un cierre repentino, tal como le pasó a Criston Cole (Fabien Frankel) aunque éste contó con más temporadas de desarrollo.

Sí algo para rescatar y que me gustó mucho de esta temporada, acentuado en estas dos entregas finales, fue el tema del poder y cómo corrompe y daña a las personas. Rhaenyra pasó de héroe, a víctima y por último a villana en un puñado de episodios, convirtiendo al personaje en un sinfín de sensaciones y opiniones de cómo actúa y por qué.

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Los planos y maneras de mostrar cómo el trono o la corona empezaban a carcomer al personaje por dentro son de lo mejor que nos ha dado esta temporada, y realmente espero que en la cuarta puedan encontrar una forma de encauzar el barco y acercarse a la calidad de la primera temporada, que fue lo más auténtico que tuvo House of the Dragon hasta este momento.

House of the Dragon - S3E7/8

House of the Dragon es una serie que requiere un compromiso más allá del “capitulo a capitulo”, se nota mucho cuando uno ve las temporadas completas sin la necesidad de esperar una semana de un momento a otro, pero las reglas del juego (que HBO mismo pone) son estas y no se puede evitar sentir la sensación de que con un poco más hubiera sido una gran temporada.

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En estos dos últimos episodios en particular se ha sumado un componente de adrenalina y velocidad que, por supuesto, hace mucho más dinámica la serie. Sin embargo, no se puede montar una temporada con cuatro episodios prácticamente iguales en trama y tema y será algo que deberán resolver de cara a la cuarta, y última, temporada.

6 A esperar Con una temporada que podría haber sido parte tanto de la segunda como de la que vendrá, House of the Dragon se estira hasta su cuarta temporada. Disponible en Max