Hombre bajo efectos de drogas intentó asfixiar a su pareja embarazada por "celos" en San Salvador

Un intento de feminicidio en San Salvador puso en alerta a las autoridades tras el ataque contra una mujer embarazada de cuatro meses.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un intento de feminicidio ocurrido en la capital salvadoreña mantiene en alerta a las autoridades. Una mujer embarazada de cuatro meses fue atacada en su propia vivienda por su compañero de vida, quien, según la Policía Nacional Civil (PNC), intentó asfixiarla tras una discusión motivada por celos y bajo los efectos de sustancias ilícitas.

El hecho se registró en la colonia San Antonio 4, en el municipio de San Marcos, al sur de San Salvador.

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades, enfrentó un episodio de violencia que puso en riesgo tanto su vida como la del bebé que espera.

PUBLICIDAD

Las investigaciones policiales establecen que el agresor, identificado como Alvin Asael Martínez Mancía, de 21 años, habría iniciado una discusión con la mujer, la lanzó contra una pared y la amenazó de muerte. Según la información oficial, el acusado se encontraba bajo los efectos de drogas cuando comenzó el ataque motivado por presuntos celos.

En medio de la agresión, la víctima logró escapar y solicitó ayuda a la policía. Elementos de la PNC acudieron de inmediato al lugar y procedieron a la captura del sospechoso.

La mujer fue trasladada al hospital para recibir atención médica y evaluar su estado de salud, así como la del embarazo. La PNC informó que el detenido será remitido a las autoridades judiciales por el delito de intento de homicidio.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional Civil informó que el ataque ocurrió en la colonia San Antonio 4, en San Marcos, al sur de San Salvador. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

Denuncias por violencia de género: cifras oficiales

Entre junio de 2025 y mayo de 2026, El Salvador registró cerca de 16,000 denuncias por violencia de género, según datos de la Fiscalía Adjunta para la Mujer, Niñez, Adolescencia y otros grupos Vulnerables. La violencia sexual encabezó las denuncias, con 7,271 casos que incluyeron desde amenazas hasta agresiones físicas. El informe también registra 5,518 casos de violencia psicológica, relacionados con amenazas, coerción, culpabilización y restricciones a la libertad.

En ese mismo periodo, 2,092 denuncias correspondieron a violencia física, mientras que la violencia patrimonial sumó 957 casos vinculados a la limitación del acceso de las mujeres a sus bienes y derechos económicos. La categoría de violencia feminicida, considerada la más grave, acumuló 80 denuncias.

PUBLICIDAD

Mientras que en el ámbito judicial, 6,364 casos avanzaron a la audiencia inicial y más de la mitad de los imputados continuó en proceso. El 35.91% de los casos obtuvo una salida alterna, la mayoría vinculada a violencia psicológica.

En la audiencia preliminar, 4,498 expedientes fueron procesados y el 82.33% tuvo un resultado favorable para la víctima. En la vista pública, 3,358 imputados llegaron a juicio y el 82.58% concluyó con resoluciones a favor de las víctimas.

La PNC identificó al sospechoso como Alvin Asael Martínez Mancía, de 21 años, señalado por agredir y amenazar de muerte a su compañera de vida. (Freepik)

Las tasas de condena varían según la tipología: en violencia feminicida, el 90.71% de los acusados fue condenado; en violencia sexual, el 85.13%; en violencia física, el 87%; en violencia psicológica, el 80.95%; y en violencia patrimonial, el 83.33%. El reporte fiscal señala la realización de más de 750,000 diligencias de investigación y judiciales en un año.

PUBLICIDAD

La detención en San Salvador se suma a la lista de hechos que evidencian la persistencia de este tipo de violencia y la necesidad de respuestas institucionales efectivas para proteger a las víctimas y sancionar a los responsables.