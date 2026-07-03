El gol de Cristiano Ronaldo que rompió una marca histórica y su gesto de fastidio cuando fue reemplazado en el triunfo de Portugal

¡CRISTIANO RONALDO NO FALLA!



El histórico CR7 no dudó y puso de penal el 1-1 entre Portugal y Croacia. pic.twitter.com/8R3bOIvtli — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

Portugal consiguió un triunfo agónico por 2-1 ante Croacia en Toronto y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a España. El equipo dirigido por Roberto Martínez selló la clasificación tras revertir el marcador en la segunda mitad, en un partido que tuvo a Cristiano Ronaldo como protagonista de un momento histórico: su gol de penal no solo igualó el resultado, sino que también representó su primer tanto en una fase de eliminación directa en Copas del Mundo. A diez minutos del epílogo fue reemplazado con gesto de pocos amigos.

El cruce en el estadio canadiense se presentó cerrado desde el inicio. Croacia apostó a un bloque bajo y a la experiencia de Luka Modrić, mientras que los lusos buscaron imponer presencia con la velocidad de sus extremos y la referencia permanente de su capitán en el área. El primer tiempo finalizó sin goles, con ambos equipos midiéndose y Dominik Livakovic interviniendo para sostener la igualdad.

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Apenas iniciado el complemento, Ivan Perisic abrió el marcador para los balcánicos. La respuesta portuguesa llegó rápido: a los 20 minutos del segundo tiempo, el árbitro sancionó penal tras revisar en el VAR un agarrón sobre Renato Veiga. Tres minutos después, CR7 ejecutó la pena máxima y convirtió el 1-1, asegurando el remate al centro del arco.

El festejo de Cristiano Ronaldo tras convertir el gol del empate (REUTERS/Jeenah Moon)

Ese gol no solo inició la remontada, sino que quebró una de las marcas más persistentes en la carrera del legendario delantero. Después de 10 goles en fases de grupos en Mundiales, el astro portugués anotó por primera vez en una instancia de eliminación directa, ampliando su récord personal a 11 goles en Copas del Mundo y consolidándose como el único futbolista que marcó en seis ediciones distintas del torneo.

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Este tanto significó además su tercera anotación en la presente edición, después de los dos convertidos ante Uzbekistán en fase de grupos, y lo ubicó como el segundo jugador con más partidos disputados en la historia de los mundiales, con 26 presencias, solo superado por Lionel Messi, que suma 29.

Instantes antes de esa conquista, a CR7 le habían anulado un tanto por offside.

El tramo final del encuentro volvió a tener al atacante en el centro de la escena. Martínez decidió reemplazarlo a los 81 minutos, cuando el marcador aún estaba igualado. Cristiano dejó el campo con gestos de fastidio y visible malestar en el rostro.

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El capitán se mostró molesto al ser reemplazado (REUTERS/Mike Segar)

La clasificación portuguesa se definió en el cierre, con un gol agónico que selló el 2-1 definitivo y el pase a octavos.

El capitán de Portugal suma 974 goles oficiales en su carrera, ubicándose a 26 de la ansiada barrera de los 1.000 tantos.

CR7 fue sustituído a falta de 10 minutos para el final en Portugal-Croacia y ¿Le molestó?



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Los 11 goles de Cristiano Ronaldo en Mundiales

Alemania 2006:

1 gol (Irán)

Sudáfrica 2010:

1 gol (Corea del Norte)

Brasil 2014:

1 gol (Ghana)

Rusia 2018:

4 goles (3 a España, 1 a Marruecos)

Qatar 2022:

1 gol (Ghana)

Estados Unidos-México-Canadá 2026:

2 goles (Uzbekistán)

1 gol (Croacia)