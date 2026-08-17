Crimen y Justicia
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Vendía drogas en su casa, lo detuvieron y su novia corrió a besarlo: la historia detrás del operativo “Romeo y Julieta”

El sospechoso tiene 30 años y fue arrestado en Ensenada, acusado de vender cocaína y marihuana desde su domicilio. El video de la particular despedida

El momento en que la pareja de detenido se acercó a darle un beso antes de que fuera llevado por los policías
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Durante varios días, una cámara de seguridad apuntó hacia la puerta de un domicilio ubicado en el barrio 25 de Mayo, en la localidad bonaerense de Ensenada. Las imágenes registraron una secuencia que se repetía: personas se acercaban al lugar y mantenían breves encuentros con un hombre seguidos de intercambios mano a mano. Para los investigadores no había dudas: eran maniobras compatibles con la venta de drogas.

Las filmaciones obtenidas por el municipio permitieron identificar al sospechoso como Gino Miguel Farías, de 30 años, y terminaron con su detención y un allanamiento en el que la Policía Bonaerense secuestró cocaína y marihuana.

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Pero el procedimiento tuvo un cierre particular: cuando los efectivos se disponían a trasladar al acusado, su novia apareció corriendo para despedirlo con un beso.

Operativo Romeo y JulietaOperativo Romeo y Julieta
Gino Miguel Farías, de 30 años, quedó detenido

Todo comenzó el pasado lunes 3 de agosto, cuando personal de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Ensenada tomó conocimiento de que en una vivienda ubicada en la calle 25 de Mayo al 600 se comercializaban estupefacientes.

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A partir de ese dato, colocaron una cámara con vista al ingreso de la propiedad y comenzaron a registrar los movimientos. Como se ve en los videos que figuran a continuación, el sospechoso permanecía en distintos momentos en la puerta de su casa y recibía a personas que se acercaban hasta el lugar.

Las filmaciones permitieron identificar al hombre y documentar los movimientos que, para los investigadores, eran compatibles con la venta de estupefacientes. Con esos elementos, se dio intervención a la UFI N°18 de La Plata, a cargo del fiscal Hugo Teson.

En pararelo, el Juzgado de Garantías N°1, a cargo de Federico Guillermo Atencio, autorizó el allanamiento, que quedó en manos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas La Plata.

Las cámaras del Municipio detectaron que distintas personas se acercaban al domicilio de Farías y mantenían breves encuentros seguidos de intercambios mano a mano

Antes de concretar el procedimiento, los efectivos realizaron tareas de observación para confirmar la presencia de Farías y verificar que continuaran los movimientos que habían motivado la causa.

Finalmente, ingresaron al domicilio y secuestraron 23 gramos de cocaína distribuidos en 17 envoltorios y ocho gramos de marihuana en cogollos. También encontraron un teléfono celular y recortes de nylon.

Ante el resultado del allanamiento, la Justicia dispuso la aprehensión de Farías por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Operativo Romeo y JulietaOperativo Romeo y Julieta
Parte de lo secuestrado en el domicilio

Según registros comerciales consultados por Infobae, el acusado figura como trabajador autónomo y, desde mayo de este año, está inscripto en el rubro gastronómico, específicamente en servicios de fast food y locales de venta de comidas y bebidas al paso.

Además, registra una deuda de $89.000 con Mercado Libre con “alto riesgo de insolvencia”. El monto había crecido en los meses previos: pasó de $53.000 en diciembre de 2025 a $67.000 en enero, $82.000 en febrero y $89.000 desde marzo.

Operativo Romeo y JulietaOperativo Romeo y Julieta
El beso entre Farías y su novia

Un final inesperado

Cuando el allanamiento ya había terminado y los policías se preparaban para trasladar al detenido, un grupo numeroso de vecinos se reunió en las inmediaciones. Entre ellos estaba la pareja de Farías, quien se acercó hasta donde se encontraba el acusado.

Las imágenes registraron el momento: la mujer corrió hacia él, se abrazaron y se besaron frente a los efectivos que lo custodiaban. La escena inspiró el nombre con el que la Policía bautizó el procedimiento: “Romeo y Julieta”.

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