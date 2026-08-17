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Cardenal hondureño alerta sobre la violencia juvenil y llama a recuperar la formación en valores en Honduras

Durante su homilía dominical, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez expresó preocupación por la violencia que afecta a las familias hondureñas.

El cardenal Rodríguez atribuye la delincuencia juvenil a la falta de formación espiritual y acompañamiento familiar
El cardenal Rodríguez atribuye la delincuencia juvenil a la falta de formación espiritual y acompañamiento familiar
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El cardenal Óscar Andrés Rodríguez dedicó parte de su homilía dominical a reflexionar sobre la violencia que afecta a Honduras y sobre las condiciones que, a su criterio, pueden llevar a algunos jóvenes a integrarse en actividades relacionadas con el crimen organizado. También llamó a no excluir a migrantes y personas en situación de vulnerabilidad.

Durante su mensaje religioso, Rodríguez utilizó un pasaje bíblico protagonizado por una mujer pagana que acudió ante Jesucristo para pedirle ayuda como punto de partida para hablar sobre la realidad social actual y la necesidad de no excluir a quienes son considerados diferentes.

Según su reflexión, estas personas pueden llegar a ser consideradas una amenaza o individuos que no pertenecen a determinados espacios de la sociedad, incluso en ámbitos como el trabajo, el campo jurídico y las relaciones sociales.

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Rodríguez también trasladó el mensaje bíblico al dolor que viven numerosas familias hondureñas que han perdido a sus hijos a causa de la violencia.

Hoy en día, esta petición la hacen tantas madres y padres que ven a sus hijos masacrados por la violencia”, expresó durante la homilía. El cardenal manifestó que ha conocido casos de jóvenes que salen a trabajar o se movilizan en motocicleta y luego son encontrados muertos y abandonados.

Jóvenes y criminalidad

En otro momento de su mensaje, Rodríguez abordó la situación de jóvenes que terminan involucrados en actividades delictivas y cuestionó las condiciones familiares y sociales que pueden contribuir a que algunos menores crezcan sin referentes sólidos.

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El religioso planteó que no debería considerarse suficiente señalar a determinados jóvenes únicamente como delincuentes, sino que también es necesario preguntarse qué ocurrió durante su proceso de formación y qué factores los llevaron a adoptar determinadas conductas.

En ese contexto, hizo referencia a la captura de una persona conocida con el alias de “El Diablo”, a quien relacionó con un caso de homicidio ocurrido durante el asalto a un negocio.

Según su reflexión, algunos jóvenes pueden crecer sin el acompañamiento necesario de sus familias y terminar desarrollándose en entornos donde las pandillas, las maras y otras estructuras se convierten en su principal fuente de pertenencia e identidad.

En la imagen un registro del cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez. EFE/Gustavo Amador/Archivo
En la imagen un registro del cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez. EFE/Gustavo Amador/Archivo

El cardenal utilizó la expresión de que estos jóvenes han crecido “como plantas silvestres” para describir, desde su perspectiva, la falta de orientación y acompañamiento que puede existir en determinados hogares.

Añadió que algunos niños pueden quedar abandonados por sus familias o alejarse de ellas desde temprana edad, situación que los deja expuestos a otros grupos que terminan ocupando ese espacio.

Llamado a las familias

Para Rodríguez, la formación de los niños y jóvenes no puede separarse del papel que desempeñan sus familias y de los valores que reciben durante su crecimiento.

La homilía sostuvo que la falta de acompañamiento familiar y de formación en la fe deja a niños y jóvenes expuestos a pandillas, maras y otras estructuras.
La homilía sostuvo que la falta de acompañamiento familiar y de formación en la fe deja a niños y jóvenes expuestos a pandillas, maras y otras estructuras.

En su mensaje, sostuvo que cuando un menor carece de acompañamiento familiar puede buscar pertenencia en otros espacios, incluso aquellos relacionados con la delincuencia.

Desde su perspectiva religiosa, la formación en la fe puede contribuir a desarrollar principios que orienten las decisiones personales y permitan diferenciar entre conductas que construyen una sociedad y aquellas que generan daño.

El planteamiento del cardenal se produjo en medio de una reflexión más amplia sobre la necesidad de mirar con mayor sensibilidad a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad y de evitar que las personas sean juzgadas únicamente por su condición social.

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