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El presidente Luis Abinader inicia una reorganización del Gobierno dominicano con nuevos nombramientos

La Presidencia informó que el Decreto 551-26 abrió una jornada de sustituciones en el Intrant, el COE y la Defensa Civil, y que las designaciones continuarán durante la tarde del domingo y el lunes 17

El presidente Luis Abinader inicia reorganización del Gobierno: "la Constitución dispone en su artículo 90 que cada 16 de agosto el Senado y la Cámara de Diputados eligen sus bufetes directivos". (Imagen de archivo. Cortesía).
El presidente Luis Abinader inicia reorganización del Gobierno: "la Constitución dispone en su artículo 90 que cada 16 de agosto el Senado y la Cámara de Diputados eligen sus bufetes directivos". (Imagen de archivo. Cortesía).
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El presidente Luis Abinader inició este 16 de agosto una reorganización en el Gobierno con la designación de nuevas autoridades en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y la Defensa Civil, en una jornada de cambios que continuará durante la tarde del domingo y el lunes 17, al cumplirse dos años de su segundo mandato presidencial.

La primera tanda de movimientos quedó formalizada en el Decreto 551-26 e incluyó la sustitución en tres organismos del Estado. El anuncio fue difundido por la Presidencia de la República y marca el arranque de ajustes más amplios en distintas áreas de la administración pública.

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El cambio de mayor visibilidad fue el nombramiento del mayor general retirado Juan Manuel Méndez García como director ejecutivo del Intrant, en reemplazo de Milton Morrison, quien presentó su renuncia. Méndez García pasó al organismo responsable de la regulación, planificación y gestión del tránsito y del transporte terrestre del país después de años al frente del Centro de Operaciones de Emergencias.

El mayor general retirado Juan Manuel Méndez García fue nombrado director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre en sustitución de Milton Morrison (Foto cortesía Presidencia de la República)
El mayor general retirado Juan Manuel Méndez García fue nombrado director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre en sustitución de Milton Morrison (Foto cortesía Presidencia de la República)

Cambios en el COE y la Defensa Civil

En el COE, el Poder Ejecutivo designó a Erdwin Robert Olivares Luciano como nuevo director. Hasta ahora se desempeñaba como subdirector de Operaciones de esa institución desde febrero de 2010, trayectoria con la que llega a la jefatura del organismo encargado de coordinar la respuesta nacional ante emergencias y desastres.

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El decreto también nombró a Carlos Manuel Paulino Cárdenas como director ejecutivo de la Defensa Civil, tras la renuncia de Juan Cesario Salas Rosario. Salas Rosario fue designado asesor honorífico en asuntos de Defensa Civil, por lo que seguirá vinculado a las políticas y estrategias de protección y asistencia a la población.

Erdwin Robert Olivares Luciano es designado nuevo director del COE en República Dominicana.
Erdwin Robert Olivares Luciano es designado nuevo director del COE en República Dominicana.

El 16 de agosto concentra decisiones políticas, pero los cambios no son obligatorios por la Constitución

La fecha en la que Abinader puso en marcha la renovación del equipo oficial tiene un peso institucional y político. Según Diario Libre, la Constitución dispone en su artículo 90 que cada 16 de agosto el Senado y la Cámara de Diputados eligen sus bufetes directivos, compuestos por un presidente, un vicepresidente y dos secretarios.

El mismo medio recordó que el artículo 126 establece que, cuando corresponde el inicio de un nuevo período constitucional, el presidente y el vicepresidente electos deben jurar ese mismo día, momento en que concluye de forma oficial el mandato de las autoridades salientes. Por eso, el 16 de agosto se consolidó como una fecha de alta densidad política en la vida pública dominicana.

La Constitución, sin embargo, no obliga al jefe del Estado a introducir cambios de gabinete ese día. La publicación señaló que el presidente puede designar, remover o sustituir ministros y otros funcionarios del Poder Ejecutivo en cualquier momento de su mandato mediante decreto, sin quedar atado al calendario de agosto.

Esa práctica, de acuerdo con el diario, se repitió en gobiernos sucesivos hasta convertirse en una costumbre política asociada al comienzo de una nueva etapa administrativa o legislativa. En este caso, la Presidencia indicó que las designaciones conocidas son apenas el punto de partida de una jornada más amplia de sustituciones y nuevos nombramientos.

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