Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Los escudos oficiales de las selecciones de fútbol de Suiza y Argelia aparecen sobre un fondo naranja con textura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Suiza llegó a este cruce de dieciseisavos de final después de firmar una fase de grupos sólida en el Grupo B, donde compartió zona con Canadá, Bosnia y Herzegovina y Catar. El equipo suizo debutó con un empate 1-1 ante Catar, resultado que lo obligó a reaccionar en sus dos siguientes salidas. Luego consiguió una victoria contundente 4-1 frente a Bosnia y Herzegovina y cerró su participación con un triunfo 2-1 sobre Canadá, resultado que le permitió avanzar como líder de su grupo y confirmar su presencia en la ronda de eliminación directa del Mundial 2026.

Argelia, por su parte, tuvo un camino más exigente en el Grupo J, donde se enfrentó a Argentina, Jordania y Austria. El seleccionado africano comenzó con una dura derrota 3-0 ante Argentina, pero logró mantenerse con vida en la segunda fecha al vencer 2-1 a Jordania. En el cierre de la fase de grupos igualó 3-3 con Austria, en un partido clave que terminó siendo suficiente para asegurar su clasificación a la ronda de 32 como uno de los mejores terceros del torneo.

Con esos recorridos, Suiza y Argelia llegan al duelo en Vancouver con realidades distintas, pero con el mismo objetivo: seguir con vida en el Mundial 2026. Los europeos avanzaron con mayor regularidad, invictos y como primeros del Grupo B, mientras que los argelinos tuvieron que recomponerse tras el golpe inicial ante Argentina y sostener su clasificación con una victoria y un empate de alto voltaje. El ganador de este compromiso avanzará a los octavos de final y enfrentará al vencedor de la llave entre Colombia y Ghana.