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Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Los dos seleccionados se enfrentan este jueves 2 de julio, desde las 8:00 p. m. hora local de Vancouver, en el BC Place, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026

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Dos escudos de fútbol sobre un fondo naranja: el de Suiza en rojo y blanco, y el de Argelia, un círculo con balón, estrellas y media luna.
Los escudos oficiales de las selecciones de fútbol de Suiza y Argelia aparecen sobre un fondo naranja con textura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Suiza llegó a este cruce de dieciseisavos de final después de firmar una fase de grupos sólida en el Grupo B, donde compartió zona con Canadá, Bosnia y Herzegovina y Catar. El equipo suizo debutó con un empate 1-1 ante Catar, resultado que lo obligó a reaccionar en sus dos siguientes salidas. Luego consiguió una victoria contundente 4-1 frente a Bosnia y Herzegovina y cerró su participación con un triunfo 2-1 sobre Canadá, resultado que le permitió avanzar como líder de su grupo y confirmar su presencia en la ronda de eliminación directa del Mundial 2026.

Argelia, por su parte, tuvo un camino más exigente en el Grupo J, donde se enfrentó a Argentina, Jordania y Austria. El seleccionado africano comenzó con una dura derrota 3-0 ante Argentina, pero logró mantenerse con vida en la segunda fecha al vencer 2-1 a Jordania. En el cierre de la fase de grupos igualó 3-3 con Austria, en un partido clave que terminó siendo suficiente para asegurar su clasificación a la ronda de 32 como uno de los mejores terceros del torneo.

Con esos recorridos, Suiza y Argelia llegan al duelo en Vancouver con realidades distintas, pero con el mismo objetivo: seguir con vida en el Mundial 2026. Los europeos avanzaron con mayor regularidad, invictos y como primeros del Grupo B, mientras que los argelinos tuvieron que recomponerse tras el golpe inicial ante Argentina y sostener su clasificación con una victoria y un empate de alto voltaje. El ganador de este compromiso avanzará a los octavos de final y enfrentará al vencedor de la llave entre Colombia y Ghana.

09:50 hsHoy

En este estadio se disputara el encuentro entre los dos seleccionados:

09:29 hsHoy

Horario del encuentro:

El partido entre Suiza y Argelia se disputará en estos horarios:

  • Vancouver, Canadá — hora local: 8:00 p. m.
  • Colombia: 10:00 p. m.
  • México: 9:00 p. m.
  • Perú: 10:00 p. m.
  • Argentina: 12:00 a. m. del viernes 3 de julio
  • España: 5:00 a. m. del viernes 3 de julio

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